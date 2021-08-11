“Мне жаль, что его пришлось заменить” – послематчевая пресс-конференция Де Дзерби

Де Дзерби, после победы над “Генком”, провел послематчевую пресс-конференцию, на которой ответил почему был заменен Судаков и рассказал о травме Педриньо.

Поздравляем вас с победой. Следующий матч против “Монако”, а это клуб с мощной полузащитой. Как вы ранее сообщали, у вас есть проблемы с переходом из обороны в атаку. Собираетесь ли вы изменить атакующую игру?

Во-первых не хочу сейчас говорить о “Монако”, потому что следующий матч у нас против “Металлиста 1925”. Потом понимать качество игроков. У нас техничная команда и игроки любят владеть мячом. Что можно поменять – так это ментальность. Нужно думать что нам всегда есть куда расти и когда мы это сделаем – мы станем лучше.

Вы знаете насколько серьезная травма у Педриньо?

Скорее всего он не сможет сыграть против “Металлиста 1925”, после матча уже станет ясно, когда он сможет вернуться.

Скажите, замена Судакова произошла из-за повреждения или по какой-то иной причине?

Мне жаль, что его пришлось заменить, но он получил желтую карточку. Мне показалось, что он не был спокоен на поле, поэтому пришлось его заменить.

Шахтёр пока не пропустил всего в одной из пяти официальных встреч в сезоне. Вас беспокоит это? И за счет чего вы хотите прибавить в этом аспекте?

Мы пропускали больше чем должны и забили меньше чем заслуживали бы. Я думаю, что всё дело в ментальности. В прошлом сезоне “Шахтер” не стал чемпионом. Тут играет много молодых футболистов, нет Срна или Фернандиньо. Чтобы выйти на тот уровень, ещё нужно прогрессировать, но мы стремимся к этому. У команды есть потенциал, и упорно работая, мы сможем его реализовать.