Степаненко: Монако играет в командный футбол, ярких индивидуальностей там нет

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о настрое команды на предстоящий матч против "Монако" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Что можно сказать о сопернике, уже изучали "Монако"?

– Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с "Монако", так что, думаю, будем хорошо готовы.

– Гол в последнем поединке чемпионата стал для тебя 25-м в футболке "Шахтера". Насколько это достижение важно для тебя?

– Всегда приятно забить мяч. Я нечасто забиваю, а когда получается – счастлив. Тем более этот гол принес победу команде, будем стараться еще. Если Сергей Кривцов будет больше отдавать, будем больше забивать.

– Кого-то в "Монако" выделишь?

– Я состав смотрел, там есть пару хороших нападающих, а вообще, у "Монако" молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

– В последнем матче чемпионата "Монако" потерпел поражение. Это поможет вам или, наоборот, придаст противнику дополнительную мотивацию?

– Мы тоже уступили "Александрии", а потом провели отличный поединок с "Генком". Думаю, их главный тренер дал отдохнуть основным футболистам. Я встречу не видел, но, наверное, так и было. Они так же, как и мы, сыграли матч квалификации, и тренер дал отдохнуть футболистам, а потом случилось, как и у нас с "Александрией": пропустили и не смогли забить.

Так что, если они проиграли, то еще больше будут настраиваться и разбирать ошибки. Для них, как и для нас, это важный матч, – нужно серьезно настраиваться и готовиться к бою", - сказал Степаненко.

Матч "Монако" - " Шахтер" состоится сегодня, 17 августа. Начало - 22:00 (по киевскому времени).