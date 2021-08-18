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Как Вернидуб шокировал хорватов. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Шериф - Динамо Загреб, Лига Чемпионов, 17 августа 2021

Как Вернидуб шокировал хорватов. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - ФК Шериф

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор первого матча раунда плей-офф, в котором тираспольский Шериф принимал Динамо из Загреба. Команда Юрия Вернидуба открыла счет перед перерывом, в начале второго тайма после комбинации удвоила преимущество, а на 80-й поставил точку. Шериф имеет неплохие шансы впервые в истории молдавского футбола попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Осталось выстоять в столице Хорватии через неделю.

Лига чемпионов, плей-офф. Первый матч. Тирасполь, "Шериф"
"Шериф" Молдова – "Динамо" Загреб 3:0
Голы: Траоре 45+1, Коловос 54, Траоре 80

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В статье: Юрий Вернидуб Динамо (Загреб) Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (3)
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Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 07:21
И главное,по игре выиграли,моментов у Шерифа море было.
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Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 07:20
Молодцы,Вернидуб молодчина!!!
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Acsakal (Kharkov)
18.08.2021 в 07:08
"Ой, дивіться, дивіться! Вашого Траоре і там, і тут показують! Ось до чого техніка дійшла!"
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