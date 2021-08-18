Как Вернидуб шокировал хорватов. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор первого матча раунда плей-офф, в котором тираспольский Шериф принимал Динамо из Загреба. Команда Юрия Вернидуба открыла счет перед перерывом, в начале второго тайма после комбинации удвоила преимущество, а на 80-й поставил точку. Шериф имеет неплохие шансы впервые в истории молдавского футбола попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Осталось выстоять в столице Хорватии через неделю.

Лига чемпионов, плей-офф. Первый матч. Тирасполь, "Шериф"

"Шериф" Молдова – "Динамо" Загреб 3:0

Голы: Траоре 45+1, Коловос 54, Траоре 80