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Как Вернидуб шокировал хорватов. Шериф - Динамо Загреб 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Шериф - Динамо Загреб, Лига Чемпионов, 17 августа 2021
фото - ФК Шериф
Вашему вниманию видео обзор первого матча раунда плей-офф, в котором тираспольский Шериф принимал Динамо из Загреба. Команда Юрия Вернидуба открыла счет перед перерывом, в начале второго тайма после комбинации удвоила преимущество, а на 80-й поставил точку. Шериф имеет неплохие шансы впервые в истории молдавского футбола попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Осталось выстоять в столице Хорватии через неделю.
Лига чемпионов, плей-офф. Первый матч. Тирасполь, "Шериф"
"Шериф" Молдова – "Динамо" Загреб 3:0
Голы: Траоре 45+1, Коловос 54, Траоре 80
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