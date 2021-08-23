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Трубин не сыграет в ответном матче против Монако
Голкипер из-за травмы уже пропустил матч 5-го тура УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин не сыграет против "Монако" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.
20-летний футболист получил травму, из-за которой уже пропустил игру с "Черноморцем" (3:0) в 5-м туре УПЛ.
В нынешнем сезоне Трубин провел 7 матчей, пропустив 5 голов и 3 раза отстоял на ноль.
Напомним, первая игра "Монако" - "Шахтер" завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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