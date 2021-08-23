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Трубин не сыграет в ответном матче против Монако

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Голкипер из-за травмы уже пропустил матч 5-го тура УПЛ

Трубин не сыграет в ответном матче против Монако

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин не сыграет против "Монако" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

20-летний футболист получил травму, из-за которой уже пропустил игру с "Черноморцем" (3:0) в 5-м туре УПЛ.

В нынешнем сезоне Трубин провел 7 матчей, пропустив 5 голов и 3 раза отстоял на ноль.

Напомним, первая игра "Монако" - "Шахтер" завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Анатолий Трубин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (36)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 15:35
Но все будет гуд!
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 15:33
Плохо(((
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0
0
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2.dc (Николаев)
23.08.2021 в 15:31
Це не дуже добре. Все-таки матч не рядовой, и хотелось бы, чтобы критичные позиции были закрыты. Значит Пятов … будем называть это карьерным лифтом …)
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+1
0
Joelbert (Київ)
23.08.2021 в 15:21
Звісно погано для Шахтаря, але це не має зупиняти гірників. Команди приблизно рівні за класом.
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
23.08.2021 в 15:10
Пи ..#.@кротам)
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+1
-4
avatar
simargl (Чернигов)
23.08.2021 в 14:49
С Пятовым Шахте Монако не пройти... он уже, к сожалению, не голкипер ...
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+1
-3
football_soccer (Украина)
23.08.2021 в 14:56
а что там такого страшного в этом Монако? в чемпионате результаты 0. В первой игре неделю назад все удары в створ были по Трубину.
Ответить
+1
-3
Chapman даю в попу (Кіровоград)
23.08.2021 в 14:29
Хлопці з Кіровограду даю в попу та беру в рот за пачку мівіни! Для гостей нашого міста знижки всього 2 грн 50 коп!
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0
-3
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Американец 2000
23.08.2021 в 14:40
Почему нормальных людей банят за намёк на что то плохое , а это дырявое существо Chapman даю в попу (Кіровоград) тут живёт и его никто не трогает ???
Ответить
+7
0
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 14:53
Это тролль на настоящего Чапмана
0
0
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 15:07
Может пользуются его услугами ?
0
0
Cerega15 (Kherson)
23.08.2021 в 15:46
Dr. House да какая разница, адекватных комментов и так немного, а читать подобное - вообще за гранью понимания.
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.08.2021 в 14:41
Все же средний школьный возраст - это слишком рано, чтобы самостоятельно лазить в интернете...
Ответить
0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 15:38
Обратись к дыркофану и колибри. Они тебе еще и билет купят)
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.08.2021 в 14:19
Хреново, Пятов сильно сдал, а что из себя представляет Шевченко - даже не знаю...
Ответить
+4
0
alexfc (Киев)
23.08.2021 в 14:38
Если дойдет до пеналей , то ШД вылетит. А какой гол в ближний получил от ЧО, это уровень Пятова сейчас.
Ответить
+4
-2
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 15:22
Он и так вылетит....
0
-1
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 14:17
Теперь у Монако шансы вырастут на проход.
Ответить
+4
0
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 14:15
Будуть грати П'ятіньо, Матвіньо і дев'ять шахтеріньо)))
Ответить
+5
-7
дЫркофан
23.08.2021 в 15:05
идиот
Ответить
+2
-2
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 15:19
Сам идиот. Учи историю и футбольные байки, вьюнец безусый
+1
0
ZNAK_VOPROSA
23.08.2021 в 14:08
Шанс у Пятова вернуться
Ответить
+5
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.08.2021 в 14:07
З викликаних у збірну голкіперів вже травмовані і Бущан, і Трубін. Залишився неграючий Лунін. Якщо Трубін не відновиться до матчів збірної, доведеться когось довикликати.
Ответить
+3
0
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 14:16
Бойко і може П'ятов повернеться, якщо із Монако не напартачить
Ответить
+2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.08.2021 в 14:19
Учора Бойко файно відіграв. Ще може Паньківа чи Шевченка із Зорі викличуть.
+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
23.08.2021 в 14:20
Шевченко из Зари тоже травмирован. Есть еще Ризнык
0
0
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 14:22
Паньків із Рухом судив, а Шевченко із Рапідом, до того ж вчора теж травмувався. Мабуть Різника.
0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 14:06
Оооо, шансы Монако увеличиваются. Ляпов по-любому напривозит
Ответить
+2
-6
ZNAK_VOPROSA
23.08.2021 в 14:09
Иди проснись, синяк
Ответить
+6
-1
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 14:18
Я ещё догружу гривен на 500 проход Монако
Ответить
+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2021 в 14:37
Мозги себе загрузи, ущербный.
+5
-1
дЫркофан
23.08.2021 в 15:06
тупой долб....б
+2
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.08.2021 в 14:23
Якщо у захисті будуть ще і Марлон із Вітао, то точно у монегасків шанси будуть.
Ответить
0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
23.08.2021 в 14:44
Шанси в них і так були... а тепер просто збільшились...
+2
0
дЫркофан
23.08.2021 в 15:06
оооо?пойди подмойся чмо
Ответить
+1
-2
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 15:30
Я ещё догрузил на 500 за 3,2 коф на проход Монако.
Ответить
+1
-1


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