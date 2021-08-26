Лига Чемпионов
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Везение и счастье, как оно есть. Мудрик с рикошета сравнивает счёт против Монако
20-летний украинец в дебютном матче Лиги Чемпионов помогает сравнять счёт
Фото: shakhtar.ua / Автор: неизвестен
Мудрик оторвался от защитников и несильно пробил, но защитник подставил ногу и отбитый мяч залетел за шиворот вратарю.
2:2. Рубен Агилар срезает мяч в свои ворота. Шахтёр спасает матч.
Напомним, что в этом сезоне правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший – в групповой этап Лиги Европы.
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Комментарии (2)
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schabay (Краснодон)
26.08.2021 в 00:43
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.08.2021 в 01:17
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