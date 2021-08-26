"Было предынфарктное состояние". Палкин - о победе Шахтера над Монако

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу над "Монако" и выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

– Было такое, предынфарктное состояние. Честно говоря, сам не понял, как мы из этого вышли, потому что после первого тайма ситуация была сложная. Главное, что мы прошли дальше и теперь играем в группе. Хотел бы поздравить всех болельщиков, клуб, президента клуба! Это был один из ключевых матчей в сезоне, и мы были успешны, где-то и удача была на нашей стороне. В будущем, играя на групповой стадии Лиги чемпионов, мы удачу уже должны конвертировать и показать свой футбол, тот, который проповедуем и в который хотим играть. Думаю, матчи группового этапа Лиги чемпионов будут на порядок эффектнее, чем сегодняшний.

– Было два абсолютно разных тайма, во втором команда освежилась. Возможно, замены посодействовали тому, что результат в пользу "Шахтера"?

– В первом тайме мы не играли в свой футбол. Несколько ключевых футболистов выключились. Было сложно в такой ситуации показывать наш футбол. Но делаем скидку на то, что мы играли с "Монако", очень сильной командой из чемпионата, входящего в пятерку сильнейших в Европе. В первом тайме они показали, насколько сильны, эффективны, как умеют играть в футбол. Первый тайм полностью был за ними – это даже не обсуждается. В нашей команде много молодых ребят, игра была очень ответственной, и, может быть, кто-то из них выключался. Но это приходит только с количеством матчей и опытом. Я думаю, от игры к игре мы будем становиться сильнее, и таких моментов, как сегодня, уже не будет. Опять же, первый тайм однозначно за "Монако", во втором мы моментами играли достаточно хорошо.

– В первом тайме у "Монако" был достаточно высокий прессинг. Показывали Роберто Де Дзерби – на его лице была полная злость. О чем вы думали в перерыве матча?

– В перерыве думал о том, чтобы как можно быстрее закончить эту игру, потому что по первому тайму было такое впечатление, что двумя голами в наши ворота это не завершится. Но, думаю, в перерыве Роберто Де Дзерби очень хорошо поговорил с нашими ребятами, и мы ситуацию перевернули. Я ждал перерыва только для того, чтобы наш тренер провел хорошую подготовительную работу с футболистами перед вторым таймом.

– Какие команды вы хотели бы видеть с "Шахтером" в группе Лиги чемпионов?

– В группе легких команд нет – это же Лига чемпионов. Выбирать сложно. Можно встретиться с ПСЖ, например, там хороший подбор футболистов, нашим болельщикам будет интересно.

– Команда полтора года не играла в Харькове. Сейчас на трибунах было много болельщиков…

– Болельщики были шикарными, поддержка была очень сильной! Еще раз хотел бы поблагодарить Харьков, поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали, потому что они нам сегодня, по большому счету, сделали результат и были настоящим 12-м игроком", - отметил Палкин.