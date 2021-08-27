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Старт и финиш с Шерифом, спарки с Реалом. Расписание Шахтера в группе ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Расписание матчей Шахтера в группе Лиги чемпионов

Старт и финиш с Шерифом, спарки с Реалом. Расписание Шахтера в группе ЛЧ

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

УЕФА утвердил расписание матчей группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Донецкий "Шахтер" в 1-м туре встретится на выезде с "Шерифом", а во 2-м и 3-м примет дома "Интер" и "Реал".

Календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов:

  • 1-й тур. 15 сентября, 19:45. "Шериф" – "Шахтер"
  • 2-й тур. 28 сентября, 19:45. "Шахтер" – "Интер"
  • 3-й тур. 19 октября, 22:00. "Шахтер" – "Реал"
  • 4-й тур. 3 ноября, 19:45. "Реал" – "Шахтер"
  • 5-й тур. 24 ноября, 19:45. "Интер" – "Шахтер"
  • 6-й тур. 7 декабря, 22:00. "Шахтер" – "Шериф"
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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 00:33
Расписание выглядит одинаковым с играми Динамо с точностью до номера команды в группе. Это что, универсальное, одно на всех?
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2021 в 00:13
вознесли Дзерби а он не какой --правельно говорил Сабо он не поймёт наш футбол--игра ШД ухудшелась много финтят а толку нет
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-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 00:32
Толк есть. Пробились в группу ЛЧ. Де Дзерби не нужно понимать наш футбол, ему достаточно обыгрывать всех, кто играет в наш футбол.
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