Лига Чемпионов
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Старт и финиш с Шерифом, спарки с Реалом. Расписание Шахтера в группе ЛЧ
Расписание матчей Шахтера в группе Лиги чемпионов
Фото: ФК Шахтер
УЕФА утвердил расписание матчей группового раунда
Донецкий "Шахтер" в 1-м туре встретится на выезде с "Шерифом", а во 2-м и 3-м примет дома "Интер" и "Реал".
Календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов:
- 1-й тур. 15 сентября, 19:45. "Шериф" – "Шахтер"
- 2-й тур. 28 сентября, 19:45. "Шахтер" – "Интер"
- 3-й тур. 19 октября, 22:00. "Шахтер" – "Реал"
- 4-й тур. 3 ноября, 19:45. "Реал" – "Шахтер"
- 5-й тур. 24 ноября, 19:45. "Интер" – "Шахтер"
- 6-й тур. 7 декабря, 22:00. "Шахтер" – "Шериф"
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Источник:ФК Шахтер
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