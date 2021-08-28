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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все очень сложно. Известно расписание Динамо в группе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Расписание матчей Динамо в группе Лиги чемпионов

Все очень сложно. Известно расписание Динамо в группе Лиги чемпионов

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стал известен календарь игр "Динамо" в группе "Е" Лиги чемпионов, где "бело-синие" встретятся с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

1 тур

14 сентября. 22:00

Динамо – Бенфика

2 тур

29 сентября. 22:00

Бавария – Динамо

3 тур

20 октября. 19:45

Барселона – Динамо

4 тур

2 ноября. 22:00

Динамо – Барселона

5 тур

23 ноября. 19:45

Динамо – Бавария

6 тур

8 декабря. 22:00

Бенфика – Динамо

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
28.08.2021 в 00:49
Динамо – Бенфика 3:1 Бавария – Динамо 0:0 Барселона – Динамо 0:1 Динамо – Барселона 2:0 Динамо – Бавария 1:0 Бенфика – Динамо 0:1 Как-то так...
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Vetgame
28.08.2021 в 00:56
Да ты упорот
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0
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avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 00:34
В первом матче - грюкнуть Бенфику, а там как повезет, ну и в последнем - снова грюкнуть Бенфику. Ничего сложного.
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Термит (Киев)
28.08.2021 в 00:23
Шахтер недавно Бенфику проходил, значит и Динамо сможет. По остальным соперникам - просто ждем хорошей игры. Удачи!
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