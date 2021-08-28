Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все очень сложно. Известно расписание Динамо в группе Лиги чемпионов
Расписание матчей Динамо в группе Лиги чемпионов
fcdynamo.kiev.ua
Стал известен календарь игр "Динамо" в группе "Е"
1 тур
14 сентября. 22:00
Динамо – Бенфика
2 тур
29 сентября. 22:00
Бавария – Динамо
3 тур
20 октября. 19:45
Барселона – Динамо
4 тур
2 ноября. 22:00
Динамо – Барселона
5 тур
23 ноября. 19:45
Динамо – Бавария
6 тур
8 декабря. 22:00
Бенфика – Динамо
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
28.08.2021 в 00:49
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Vetgame
28.08.2021 в 00:56
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Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 00:34
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