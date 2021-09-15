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Месси, Мбаппе и Неймар впервые выйдут вместе за ПСЖ

Лига Чемпионов
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Сильнейшая тройка нападающих в мире?

Месси, Мбаппе и Неймар впервые выйдут вместе за ПСЖ

фото: twitter.com/PSG_English / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные медиа "ПСЖ" опубликовали стартовый состав на матч первого тура группового єтапа Лиги чемпионов против "Брюгге". На поле одновременно появятся Неймар, Мбаппе и Месси.

Неймар слева, Месси справа и Мбаппе по центру – именно так самая дорогая и, наверное, бесценная атака будет располагаться в предстоящем матче против "Брюгге".

Также на воротах будет играть Кейлор Навас, а в прошлом матче Лиги 1 выходил Доннарумма.

Напомним, что ранее с Неймаром и Месси успел сыграть только Мбаппе, но не игроки друг с другом лично.

В прошлом сезоне "ПСЖ" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Брюгге Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Килиан Мбаппе
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