Месси, Мбаппе и Неймар впервые выйдут вместе за ПСЖ

Официальные медиа "ПСЖ" опубликовали стартовый состав на матч первого тура группового єтапа Лиги чемпионов против "Брюгге". На поле одновременно появятся Неймар, Мбаппе и Месси.

Неймар слева, Месси справа и Мбаппе по центру – именно так самая дорогая и, наверное, бесценная атака будет располагаться в предстоящем матче против "Брюгге".

Также на воротах будет играть Кейлор Навас, а в прошлом матче Лиги 1 выходил Доннарумма.

Напомним, что ранее с Неймаром и Месси успел сыграть только Мбаппе, но не игроки друг с другом лично.

В прошлом сезоне "ПСЖ" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии "Манчестер Сити".