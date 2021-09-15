Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси, Мбаппе и Неймар впервые выйдут вместе за ПСЖ
Сильнейшая тройка нападающих в мире?
фото: twitter.com/PSG_English / Автор: неизвестен
Официальные медиа "ПСЖ" опубликовали стартовый состав на матч первого тура группового єтапа Лиги чемпионов против "Брюгге". На поле одновременно появятся Неймар, Мбаппе и Месси.
Tonight’s starting 1⃣1️⃣! ⚡️#UCL | #CLUPSG pic.twitter.com/uG8KsxjIQk— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 15, 2021
Неймар слева, Месси справа и Мбаппе по центру – именно так самая дорогая и, наверное, бесценная атака будет располагаться в предстоящем матче против "Брюгге".
Также на воротах будет играть Кейлор Навас, а в прошлом матче Лиги 1 выходил Доннарумма.
Напомним, что ранее с Неймаром и Месси успел сыграть только Мбаппе, но не игроки друг с другом лично.
В прошлом сезоне "ПСЖ" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Малиновский: Могу понять позицию Петракова, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной
- Роналду подарил футболку девушке-стюарду, в которую он попал мячом на разминке перед матчем
- Сидорчук привез пенальти, но Тейлор простил. Анализ судейства матча Динамо - Бенфика
- Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО