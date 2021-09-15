Шахтер нанес 21 удар по воротам Шерифа, у соперника - 11 ударов

" Шахтер " в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов уступил "Шерифу" со счетом 0:2.

Коанда Де Дзерби нанесла 21 удар по воротам соперника, из них 4 попадания в створ.

У хозяев было 11 ударов, тоже 4 раза били в створ.

Также "Шахтер" больше владел мячом - 68% против 32%.

Также у дончан больше угловых – 17:5.

Украинская команда сделала больше передач – 603 против 161.