Лига Чемпионов
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Шахтер нанес 21 удар по воротам Шерифа, у соперника - 11 ударов
По статистике горняки были лучше
shakhtar.com
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Коанда Де Дзерби нанесла 21 удар по воротам соперника, из них 4 попадания в створ.
У хозяев было 11 ударов, тоже 4 раза били в створ.
Также "Шахтер" больше владел мячом - 68% против 32%.
Также у дончан больше угловых – 17:5.
Украинская команда сделала больше передач – 603 против 161.
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Комментарии (5)
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Соколов (Никополь)
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