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Шахтер нанес 21 удар по воротам Шерифа, у соперника - 11 ударов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

По статистике горняки были лучше

Шахтер нанес 21 удар по воротам Шерифа, у соперника - 11 ударов

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов уступил "Шерифу" со счетом 0:2.

Коанда Де Дзерби нанесла 21 удар по воротам соперника, из них 4 попадания в створ.

У хозяев было 11 ударов, тоже 4 раза били в створ.

Также "Шахтер" больше владел мячом - 68% против 32%.

Также у дончан больше угловых – 17:5.

Украинская команда сделала больше передач – 603 против 161.

Шахтер нанес 21 удар по воротам Шерифа, у соперника - 11 ударов - изображение 1
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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 22:43
А давай замутим всеукраинский флешмоб, величии на всю ночь свет во всей квартира. Подымем настроение ринатику
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
15.09.2021 в 22:41
Вот ведь молодцы какие ! 21 раз по воротам били ..17 угловых подали... ай, красавы - этот Шахтёр! МОральная победа точно за ними...
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Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 22:38
Спасибо Шерифу и Вернидубу за настроение прекрасное. ринатик сильно не плачь там
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
15.09.2021 в 22:35
Шахтар вписав своє ім'я золотими буквами в історію фк.шериф. Для шерифа це була 1) перша грав в гр.лч.2) перший забитий гол.3) сухий матч.4) виграний матч.у всіх випадках суперником були гірники.
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Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 22:32
Счет на табло. Игра забудется, результат остается. Браво Ю.Вернидуб, респект українцю!
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