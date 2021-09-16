Шевчук: Вернидуб тактически переиграл Де Дзерби

Экс-защитник " Шахтера " Вячеслав Шевчук прокомментировал поражения "горняков" от "Шерифа" (0:2) в ЛЧ.

– Как можно было проиграть команде из чемпионата Молдовы?

– Это Лига чемпионов, вы недооцениваете "Шериф". "Шахтеру" всегда было тяжело играть против "Зари" Вернидуба. У него очень организованные команды, которые очень дисциплинировано играют в обороне. Вернидуб – опытный специалист, который прогрессирует. Украинский тренер грамотно тактически подготовился, тактически он переиграл Де Дзерби.

Вчера я ждал больше от "Шахтера". Футбол, который ставит Де Дзерби – очень трудный. Много тактических нововведений для "Шахтера". Горняки раньше играли по-другому, еще до Каштру – при Луческу и Фонсеке. Сейчас все перестраивается в донецком клубе. Атаки начинаются через центр, а не фланги. Очень много коротких подготовительных передач. Не хватает вертикальности и нет глубины атак.

Вернидуб ожидал такую игру, проанализировал все. Уверен, он смотрел матчи "Сассуоло". Уверен, у него отличный тренерский штаб и аналитик. Они отлично оборонялись средним блоком, перекрывали мяч и направляли свой прессинг. В обороне была поставлена очень грамотная игра.

Да, "Шахтер" 70% игрового времени владел мячом, но это не показывает, что команда владела игрой. "Шахтер" нанес больше ударов, но это были удары больше для статистики. У "Шерифа" же были хорошие контратаки, которые могли завершиться дополнительными голами.

Возможно, Де Дзерби еще не адаптировался в чемпионате и команде. Еще не полностью внедрили ту игру, которую хочет тренер. Надо время. Рано еще оценивать качества тренера. И он, и игроки, и руководство "Шахтера" недовольны тем, что происходит на футбольном поле, тем, как играет команда. Все они хотят лучшего.

– В пропущенных мячах больше виноват Пятов или полевые игроки?

– Я не люблю говорить, кто виноват. Все ошибаются – игроки и тренер. Это нормально. "МЮ" проиграл "Янг Бойз" после ошибки Лингарда на 95-й минуте. И что? Он извинился. Идем дальше. Надо поднять голову, сделать правильные выводы и двигаться дальше. Сульшер тоже его поддержал. У футболистов есть хорошие и плохие дни.

Может быть и индивидуальная ошибка, и коллективная. Была проблема и на фланге, и в середине. Как мяч дошел на фланг, почему неправильно страховали, почему никто не встречал? К каждому есть вопросы. Де Дзерби со своим штабом разберутся, как действовать дальше.

– "Шахтер" пока последний в группе. Какие перспективы команды в этой ЛЧ?

– В этом турнире нельзя что-то прогнозировать. Кто ожидал, что год назад "Шахтер" дважды обыграет "Реал"?

Я себе задаю вопрос, что бы я сделал для победы над "Шерифом". Как тренер. "Црвену Звезду" и "Динамо" Загреб "Шериф" обыграл в таком же стиле – низкий и средний блоки, быстрые контратаки, стандарты и дисциплина в обороне. На месте "Шахтера" я бы обхитрил Вернидуба – я бы сделал зеркальную схему и отдал бы мяч "Шерифу". Пусть бы они атаковали, у них есть проблемы в позиционных атаках. "Шахтер" бы забил в контратаках, а счет был бы в другую сторону. В этом матче я больше вижу проблему в выборе тактики.

Когда "Шахтер" проигрывал 0:1, по лицах тренеров я видел, что у них не было плана Б. Они не знали, как действовать, как перевернуть матч. У них не было уверенности.

Де Дзерби – классный специалист, перспективный. Он еще молодой, у него очень классные идеи, но ему надо время, чтобы адаптироваться в "Шахтере" и перестроиться с Серии А – специфического чемпионата, где очень много тактики. "Шахтер" намного выше уровнем, чем "Сассуоло".