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Вернидуб: От Шахтера были жалобы на качество газона
Тренер рассказал о недовольстве украинского клуба
shakhtar.com
Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб дал комментарий о газоне домашнего стадиона тираспольского клуба:
– От "Шахтера" были жалобы на качество газона. Но я не скажу, что поле плохое или тяжелое. Шикарный газон. Я знаю, как качественно ухаживают за полями главной и малой арен.
На главной мы играем только в Лиге чемпионов, на малой – в чемпионате. Поэтому нельзя сказать, что нам легче, чем сопернику, от того, что мы играем и тренируемся на одном стадионе.
– Почему не играете на одном стадионе?
– Дело не в качестве газона. Зачем играть на 13-тысячной арене, если на нее не пускают зрителей из-за ковида? Можно сыграть и на восьмитысячном стадионе.
Арены находятся рядом – на территории спортцентра "Шериф". Расстояние между ними 200 метров, – сказал Вернидуб.
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