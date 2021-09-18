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Вернидуб: От Шахтера были жалобы на качество газона

Лига Чемпионов
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Тренер рассказал о недовольстве украинского клуба

Вернидуб: От Шахтера были жалобы на качество газона

shakhtar.com

Новина українською

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб дал комментарий о газоне домашнего стадиона тираспольского клуба:

– От "Шахтера" были жалобы на качество газона. Но я не скажу, что поле плохое или тяжелое. Шикарный газон. Я знаю, как качественно ухаживают за полями главной и малой арен.

На главной мы играем только в Лиге чемпионов, на малой – в чемпионате. Поэтому нельзя сказать, что нам легче, чем сопернику, от того, что мы играем и тренируемся на одном стадионе.

– Почему не играете на одном стадионе?

– Дело не в качестве газона. Зачем играть на 13-тысячной арене, если на нее не пускают зрителей из-за ковида? Можно сыграть и на восьмитысячном стадионе.

Арены находятся рядом – на территории спортцентра "Шериф". Расстояние между ними 200 метров, – сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Footboom

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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
18.09.2021 в 17:35
Разве что так. Зачем играть на 13000 арене если приходит 50 человек на матч. Хотя если они рядом находятся разницы все равно нет
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