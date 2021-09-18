Вернидуб: От Шахтера были жалобы на качество газона

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб дал комментарий о газоне домашнего стадиона тираспольского клуба:

– От "Шахтера" были жалобы на качество газона. Но я не скажу, что поле плохое или тяжелое. Шикарный газон. Я знаю, как качественно ухаживают за полями главной и малой арен.

На главной мы играем только в Лиге чемпионов, на малой – в чемпионате. Поэтому нельзя сказать, что нам легче, чем сопернику, от того, что мы играем и тренируемся на одном стадионе.

– Почему не играете на одном стадионе?

– Дело не в качестве газона. Зачем играть на 13-тысячной арене, если на нее не пускают зрителей из-за ковида? Можно сыграть и на восьмитысячном стадионе.

Арены находятся рядом – на территории спортцентра "Шериф". Расстояние между ними 200 метров, – сказал Вернидуб.