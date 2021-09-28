Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола

"Шахтер" и "Интер" - два приятеля, которых злой и страшный 2020-й заставил подружиться. В течение одного года украинцы и итальянцы встречались трижды - набежало пять голов, два сухаря и вылет миланской команды из еврокубков именно от "Шахтера". Результаты жеребьевки нового группового этапа были встречены затяжным: "Что, опять?". Не опять, снова. Вот только на этот раз это совсем другие "горняки", совсем другие "нерадзурри". Оба сменили тренеров, оба потеряли лидеров, найдя на их места новых героев. Одним словом, названия команд старые, суть - новая.

Состав "Шахтера" на этот холодный сентябрьский вечер мы угадали предсказали от и до. Де Дзерби не решился выпустить с первых минут Тете, вернув на родную позицию Педриньо, а налево отправив Соломона. Предполагалось, что Тете появится позже как усиление. И так оно и было бы, не вмешайся в планы РДД несчастный случай. А именно, серьезная травма Траоре, полученная на ровном месте. Думфрис головой шел на мяч, но по итогу въехал в колено Траоре, вывернув его. Смотрелось жутко. Здоровья крепкому форварду.

Игра смотрелась. Особенно в исполнении "горняков". Бросалось в глаза, что сегодня украинской стороне противостоял далеко не тот "Интер", который душил её в ЛЕ и в Киеве прошлой осенью. И даже не тот "Интер", который в летнем спарринге легко раскатал "Динамо" Луческу. Этот "Интер" играл иначе - не спешил прессинговать "Шахтера" поначалу, давая Пятову и защитниками строить игру через короткие передачи, много позволял на своей половине поля. До перерыва команда де Дзерби запомнилась несколькими яркими вспышками. Был неплохой удар Манора, был момент Патрик/Тете, когда выстрел первого был заблокирован, а второго - пролетел мимо створа. Также неплохо целил издали Педриньо, но сфера упорно не летела куда следует. И это мы не упомянули о быстрых выпадах хозяев, которые ударом не заканчивались, но от этого не были менее перспективными.

Было ли что-то у "Интера"? Было. Дважды. Причем было такое, благодаря чему команда Индзаги набила себе неплохой показатель xG до перерыва. Вначале Барелла, решив не протягивать мяч вперед, "плюнул" издали - перекладина. Стадион на секунду замер. Второй раз это случилось после подачи углового, когда Джеко ногой мог решать эпизод - выше. Спасибо, Эдин за такой удар. В общем, до перерыва счет так и не был открыт. Ах, что же это нам напоминало?

Очень хотелось, чтобы второй тайм продолжил тенденцию первого, подарив нам хорошую игру и несколько голов в качестве приятного бонуса. "Шахтер" очень бодро начал, практически сразу создав один из лучших своих моментов. Выпад правым краем, прострел, замыкание от Педриньо, защитник "Интера" оказался между мячом и воротами. *Грустный вздох*

"Горняки", на радость 26 тысячам зрителям, продолжали вести игру во втором тайме. На поле была одна команда, которая действительно хотела забить, в то время, как "Интер" решил отдать инициативу. Такой вот стратегический ход от синьора Индзаги. Но это не означало, что "Интер" не был опасен. Все знают уровень миланских исполнителей, а потому о надежности в обороне и сосредоточенности забывать было нельзя. Один показательный момент - короткий розыгрыш мяча от Пятова и компании, перехват "Интера", опаснейший удар от Лаутаро. Мяч полетел выше, но забей в этой ситуации аргентинец и смелая игра "Шахтера" сразу бы отошла на второй план.

Последующее неспешное развитие событий давало нам понять одну вещь - игра сегодня до забитого. Или до очередного "сухаря". Оба тренера освежали атаку, но чем холоднее становилась погода, тем меньше моментов было у каждой команды. На поле стало много нарушений, появились первые желтые, и два супер момента гостей перед финальным свистком. Спасибо Андрей Пятов, что выручил. Дважды.

Ничья. Нулевая. В третий раз кряду в матчах "Шахтера" и "Интера". Но сегодня "горняки" сыграли классно. Не хватало только голов.

ЛЧ, групповой этап. 2-й тур

28 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Шахтер (Д) - Интер 0:0

Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Манор Соломон (Михаил Мудрик 78), Алан Патрик (Марлос 85), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Тете 11), Исмаили (Сергей Кривцов 78), Педриньо

Интер: Самир Ханданович, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Эдин Джеко (Хоакин Корреа 56), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 71), Матиас Весино (Роберто Гальярдини 82), Николо Барелла, Федерико Димарко (Иван Перишич 82), Милан Шкриньяр, Марсело Брозович (Хакан Чалханоглу 56), Алессандро Бастони

Предупреждение: Дензел Дюмфрис 81