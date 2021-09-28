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Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола

Лига Чемпионов
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(9 голосов)

Классный матч от коллектива де Дзерби. Но без голов

Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" и "Интер" - два приятеля, которых злой и страшный 2020-й заставил подружиться. В течение одного года украинцы и итальянцы встречались трижды - набежало пять голов, два сухаря и вылет миланской команды из еврокубков именно от "Шахтера". Результаты жеребьевки нового группового этапа были встречены затяжным: "Что, опять?". Не опять, снова. Вот только на этот раз это совсем другие "горняки", совсем другие "нерадзурри". Оба сменили тренеров, оба потеряли лидеров, найдя на их места новых героев. Одним словом, названия команд старые, суть - новая.

Состав "Шахтера" на этот холодный сентябрьский вечер мы угадали предсказали от и до. Де Дзерби не решился выпустить с первых минут Тете, вернув на родную позицию Педриньо, а налево отправив Соломона. Предполагалось, что Тете появится позже как усиление. И так оно и было бы, не вмешайся в планы РДД несчастный случай. А именно, серьезная травма Траоре, полученная на ровном месте. Думфрис головой шел на мяч, но по итогу въехал в колено Траоре, вывернув его. Смотрелось жутко. Здоровья крепкому форварду.

Игра смотрелась. Особенно в исполнении "горняков". Бросалось в глаза, что сегодня украинской стороне противостоял далеко не тот "Интер", который душил её в ЛЕ и в Киеве прошлой осенью. И даже не тот "Интер", который в летнем спарринге легко раскатал "Динамо" Луческу. Этот "Интер" играл иначе - не спешил прессинговать "Шахтера" поначалу, давая Пятову и защитниками строить игру через короткие передачи, много позволял на своей половине поля. До перерыва команда де Дзерби запомнилась несколькими яркими вспышками. Был неплохой удар Манора, был момент Патрик/Тете, когда выстрел первого был заблокирован, а второго - пролетел мимо створа. Также неплохо целил издали Педриньо, но сфера упорно не летела куда следует. И это мы не упомянули о быстрых выпадах хозяев, которые ударом не заканчивались, но от этого не были менее перспективными.

Было ли что-то у "Интера"? Было. Дважды. Причем было такое, благодаря чему команда Индзаги набила себе неплохой показатель xG до перерыва. Вначале Барелла, решив не протягивать мяч вперед, "плюнул" издали - перекладина. Стадион на секунду замер. Второй раз это случилось после подачи углового, когда Джеко ногой мог решать эпизод - выше. Спасибо, Эдин за такой удар. В общем, до перерыва счет так и не был открыт. Ах, что же это нам напоминало?

Очень хотелось, чтобы второй тайм продолжил тенденцию первого, подарив нам хорошую игру и несколько голов в качестве приятного бонуса. "Шахтер" очень бодро начал, практически сразу создав один из лучших своих моментов. Выпад правым краем, прострел, замыкание от Педриньо, защитник "Интера" оказался между мячом и воротами. *Грустный вздох*

"Горняки", на радость 26 тысячам зрителям, продолжали вести игру во втором тайме. На поле была одна команда, которая действительно хотела забить, в то время, как "Интер" решил отдать инициативу. Такой вот стратегический ход от синьора Индзаги. Но это не означало, что "Интер" не был опасен. Все знают уровень миланских исполнителей, а потому о надежности в обороне и сосредоточенности забывать было нельзя. Один показательный момент - короткий розыгрыш мяча от Пятова и компании, перехват "Интера", опаснейший удар от Лаутаро. Мяч полетел выше, но забей в этой ситуации аргентинец и смелая игра "Шахтера" сразу бы отошла на второй план.

Последующее неспешное развитие событий давало нам понять одну вещь - игра сегодня до забитого. Или до очередного "сухаря". Оба тренера освежали атаку, но чем холоднее становилась погода, тем меньше моментов было у каждой команды. На поле стало много нарушений, появились первые желтые, и два супер момента гостей перед финальным свистком. Спасибо Андрей Пятов, что выручил. Дважды.

Ничья. Нулевая. В третий раз кряду в матчах "Шахтера" и "Интера". Но сегодня "горняки" сыграли классно. Не хватало только голов.

ЛЧ, групповой этап. 2-й тур
28 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Шахтер (Д) - Интер 0:0
Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Манор Соломон (Михаил Мудрик 78), Алан Патрик (Марлос 85), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Тете 11), Исмаили (Сергей Кривцов 78), Педриньо
Интер: Самир Ханданович, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Эдин Джеко (Хоакин Корреа 56), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 71), Матиас Весино (Роберто Гальярдини 82), Николо Барелла, Федерико Димарко (Иван Перишич 82), Милан Шкриньяр, Марсело Брозович (Хакан Чалханоглу 56), Алессандро Бастони
Предупреждение: Дензел Дюмфрис 81

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (157)
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kotigorok (Чернігів)
28.09.2021 в 22:34
Судячи за все кабздець Шмохтарю. незважаючи на купу приматів на перепродаж.
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0
-1
Power1 (Донецк)
28.09.2021 в 22:36
красавец)))продолжай
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0
0
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kotigorok (Чернігів)
28.09.2021 в 22:32
Прийдеться боротися за 4е місце в групі. Шериф он Реал перемагає.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 22:28
Шериф забивает. Юру совсем понесло.
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+4
0
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 22:30
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0
0
Геродот (Винница)
28.09.2021 в 22:27
Учитывая неожиданную и тяжелую потерю Траоре в самом начале матча, в результате чего Шахтеру пришлось играть без нападающего, нулевая ничья с Интером выглядит не самым плохим результатом. Не проиграй бездарным образом Шерифу, имели бы уже четыре очка. А так все равно останутся на последнем месте, даже если Шериф влетит сегодня Реалу. Игра Шахтера понравилась. Были хорошие скорости, неплохо держали мяч, и моменты возникали. только вот реализация была никакая. Что Додо, что Степаненко, что Соломон - все лупили выше ворот. Последний все никак не наберет былую форму, впрочем и как Тете потому и заменили. В каких-то эпизодах Шахтеру явно повезло, достаточно вспомнить удар в перекладину, как и промах Джеко с нескольких метров. Ну и все-таки нужно отметить Пятова - выручил в нескольких опасных эпизодах. Думаю, Трубину еще придется попотеть, чтобы вернуть себе место в воротах Шахтера. Теперь сыграли бы не хуже в игре с Реалом 19 октября. Хотя все равно скорее всего бороться за третье место придется с тем же Шерифом, причем обязательно надо побеждать.
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+2
0
Power1 (Донецк)
28.09.2021 в 22:27
Молодцы,приятно было смотреть, ЕСЛИ НЕ БУДУТ СТОЯТЬ (как с Монако и Шерифом,а скорее всего не будут),то могут сделать небольшой или большой шум в ЛЧ,они только стали на лыжи, потенциал высокий!
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+2
-1
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uа-football-2021 (Київ)
28.09.2021 в 22:26
Тепер страшно за Динамо. Надіюсь їх згвалтують з пристойним рахунком...
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+2
-1
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kotigorok (Чернігів)
28.09.2021 в 22:33
Поки що гвалтувала Баварія виключно Смоктар 7-0
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0
0
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Viktor Ivanjvich
28.09.2021 в 22:26
реал -ШЕРИФ-0-1
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+4
-1
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Viktor Ivanjvich
28.09.2021 в 22:29
чего минус то---
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+3
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
28.09.2021 в 22:33
Дирявиє, сер!
+2
0
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 22:22
Интер снова подвела реализация,выигрышный матч с Аталантой,заканчивается в ничью,и сегодня та же история!
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0
-3
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satellite (Харьков)
28.09.2021 в 22:22
Хорошая игра,молодцы!!! До сих пор не могу понять проигрыш Шерифу.
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+4
0
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c2704 (Донецк)
28.09.2021 в 22:28
Реал -ШЕРИФ-0-1
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+2
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
28.09.2021 в 22:14
Как же хорошо ШД выходит из обороны. Хорошо играли. Не хватило наконечника. Это уже совсем другой ШАХТЁР! И совсем другие 0:0
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+4
-1
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 22:12
Спасибо Степаненко и Пятову за какие-то очки в коэффициент.
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+5
0
Comment06 (Украина)
28.09.2021 в 22:08
Классную игру выдали обе команды, смотрелась на одном дыхании- скоростная, техничная, с кучей голевых моментов, сейвов вратарей и защитников, инфарктная для болельщиков! Приятно удивил Шахтер-сегодня на поле была команда с запредельным настроем, большую часть матча переигрывали итальянского чемпиона - могли выиграть (моменты Соломона, Додо, Тете, особенно Педриньо), могли и проиграть(штанга, прощение отДжеко, два сейва Пятова). Очень жаль Траоре- такая нелепая, и тяжелая травма!Ничья- справедливый результат. Видимо,зарубиться за второе место с Интером и Реалом, особенно после оплеухи от Шерифа, маловероятно, но третье лигоевропейское место взять должны. С первым, дай Бог, не последним очком в сложной группе ЛЧ!
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+7
-4
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 22:07
А вообще, то с Интером у нас прям прогресс - фиаско, потом два героических отскока, теперь ничья с надеждой на лучшее.... Продолжение следует?
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:59
Самое главное, что играли на уровне! Это отличный прогресс! Спасибо за вечер! Хотелось один забить, но не хватало напа, а так то позитивно!
Ответить
+9
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:00
Що це таке хотєлось один вратарь, ти що чукча?
Ответить
+3
-10
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 22:02
Завтра после Баварии расскажу)))
+4
-8
LEVgcUqs (Чернігів)
28.09.2021 в 22:27
Козел.
Ответить
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 21:58
У кротів стабільність чотири гри: нуль голів...
Ответить
+3
-6
avatar
scorpius (Ck)
28.09.2021 в 22:00
Ты вообще о чем, болезный?
Ответить
+10
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:00
Проти Інтера, любєзний
+7
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 22:03
Против чемпиона Италии играть на равных, ну...... покажете как надо, если что, посмотрим!
+4
-7
avatar
scorpius (Ck)
28.09.2021 в 22:03
В первой провал, в остальных - стабильность, не забили, но и не проиграли. Динамо слило в товарняке, а кто еще из наших против Интера играл?
+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:10
В товарняке, добре що не на тренуванні
+5
-1
avatar
scorpius (Ck)
28.09.2021 в 22:17
Джан, лучше за завтрашнюю игру переживай...
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
28.09.2021 в 22:28
Да не потрібно за завтрашню гру кукарікати, про сьогоднішню крякай.
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
28.09.2021 в 22:34
LEVgcUqs, крякаешь и кукарекашь здесь только ты, а нормальные болелы обсуждают игру своей команды
0
0
magnum power (БОМЖ)
28.09.2021 в 21:56
хороший футбол. у фанов вкдк вечер испорчен)).
Ответить
+8
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 21:59
Зате бомжі веселяться)))
Ответить
+4
-9
aleks68
28.09.2021 в 22:26
угомонись придурок
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
28.09.2021 в 22:29
Козел.
Ответить
0
-1
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
28.09.2021 в 21:55
Жаль конечно , и Динамо с Бенфикой чучуть нехватило и сегодня Шахте можно было рассчитывать на лучший результат. Я надеюсь доживём до деньков когда 3 команды УПЛ будут в 1/8 ЛЧ )
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+1
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:02
Доживемо, але не всі
Ответить
+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 22:04
Аривидерчи!
+1
-4
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 22:05
Жаль, что ты нас уже покидаешь)
+3
-3
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 21:53
Степа и Патрик очень сильно отыграли. Ну и Пятов - когда дважды спас аж челюсть отвисла, думал он уже так не может) Соломон и Тете - полное разочарование, оба очень просятся на продажу, особенно первый
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+6
-2
Fishing 555 (Rivne)
28.09.2021 в 21:52
Насрать на такій шорох
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+6
-11
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kotіgorok (Чернiгiв)
28.09.2021 в 21:53
Fisting, насрати на тебе!
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+9
-7
aleks68
28.09.2021 в 22:27
убогий не гавкай
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
28.09.2021 в 21:51
Без Траоре Шахтер не выиграет у Динамо прогноз.я ещё перед сезоном писал почему только один форвард ,а если травма.задали деньги на второго .эх
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+4
-5
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таврия19752009 (симферополь)
28.09.2021 в 22:02
Зажали*
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.09.2021 в 21:51
Ну классно же играли, ну... С Шерифом недооценка и недоразумение, как ни крути. Травма Траоре - до мурашек по коже во время повтора. Анигерой матча для меня - Соломон. Такое ощущение что играет сам для себя, а на команду нас..ть.
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+9
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:52
Да, Соломоша зазвезделся немного последнее время
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+8
-3
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таврия19752009 (симферополь)
28.09.2021 в 21:52
Соломон деградировал.играет эгоистично с одним финтом
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+8
-4
аалекс ( Крым)
28.09.2021 в 22:02
Школа Коноплянки.
+6
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:09
Це явний антисемітизм та ще й напередодні Холокосту
+4
-2
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 22:05
С Шерифом ДД и игроки надеялись закидать противника шапками. Появление и «игра» Маркоса Антонио - это был вообще цирковой номер с погашением света и выносом тела. Получили по носу заслуженно. Не надо было пижонить.
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 21:51
Бразилы умеют отбирать мяч в центре, иногда. Марлон может иногда отдавать мяч вперед без тупняка, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Кажется все, что создал опасного Шахтер - было после быстрых прорывов, когда останавливались и начинали типа поцизионную атаку - ничего острого и потеря мяча. Может это побудит в подальшем Де Дзерби засунуть свою философию куда подальше и играть так, чтобы были шансы на победу, а не на отбой. Интер стал значительно слабее, чем в последних встречах. 1 Джеко = 0,3 * Лукаку, а если учесть сыгранность с Мартинесом, то еще меньше. Шансы на очки на выезде есть, хотя из-за безобразия в матче с Шерифом перспективы хреноватые
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Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 21:56
Ну так а тогда подумать, зачем он приходил, если откажется от своей тактики. Он прежде всего пришёл, чтобы показать именно свой футбол, чтоб его увидели в Европе и он свалил туда. Сомневаюсь что он откажется от этого своего стиля, и постарается его перенести на ШД...
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0
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 21:58
Свалить можно по разному. Чтобы свалить хорошо, надо чтобы его футбол приносил результат и команда не выглядела чудом отскочившей как с Монако
+2
0
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Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 22:02
Ну так чтобы свалить хорошо, нужно что то своё показать, иначе вернётся назад в условный Дженоа или Фиорентину. Где же тогда будет его развитие..
0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 22:03
свалить в ЕВропу? А зачем тогда было с этой Европы уходить?)) чтобы опять вернуться?)
+2
0
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 22:05
Ну вот что он своего показал с Монако? Да, прошли благодаря весьма удачному рикошету, но разрывали Шахту в двух матчах, как Тузик грелку. Сильно это ему вистов в Европе добавило? Не думаю. Сегодня уже было получше, хотя Интер все же был к победе поближе
+1
0
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 22:08
Мне игра напомнила матчи команд нижней части таблицы Серии А конца 90х-начала нулевых. Только вот там частенько реализовали один момент на две команды и заканчивали 1:0 где-то.
+3
0
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 22:08
unnamed (Cape May) Что-то есть. Свое Сасуоло мы точно имеем
+1
0
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 21:50
Дзерби это тебе не УПЛ а ЛЧ -такая тактика игры здесь не проходит -Соломон и Тете передерживали мяч -все пасы назад или поперёк-ударов по воротам нет--ничья это проиграшь ШД -учитесь у Шерифа
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+4
-1
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 21:51
Хотя бы Степаненко вышел вместо Маркоса Антонио и не пришлось смотреть очередной позорняк в обороне.
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
28.09.2021 в 21:50
Якась цікава математика виходить: понад 60% володіння м'ячем, а кращей гравець - Пятов.
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+4
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:53
Завтра посмотрим статистику и сравним, что к чему....
Ответить
+3
-6
Тренерую (Столица)
28.09.2021 в 22:19
ты уже достал по поводу завтра...
0
0
Alex.696 (Немирів)
28.09.2021 в 22:05
Та мені статистика до лампочки. А якби не Пятов, програв би шохтьор. І пофіг те володіння м'ячем. Шериф - тОму доказ.
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+5
-1
metall5291 (Kharkiv)
28.09.2021 в 21:49
Этого может хватить для третьего места. Просто дома нужно выиграть у Шерифа. Шериф, думаю, больше очков в этой группе не возьмет. Вот и все. А замахиваться на плей-офф ЛЧ Шахтеру и смысла нет.
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+3
-3
филанкрот (donetsk)
28.09.2021 в 21:54
хто знає
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+3
-1
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Ігор Холост (Львов)
28.09.2021 в 21:49
Били як не у бік то в космос
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+5
0
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 21:48
Грустное впечатление от матча. Выходить и играть «сзади по надежнее - впереди по активнее» - это не уровень ЛЧ и не показатель роста команды. Бесконечные перекаты мяча защитниками 90 минут смотреть - зачем оно нам надо. Интер тоже в своем ЛЧ репертуаре - с такими игроками играть к не понять что. Отвратительно. Хотя бы Степаненко вышел вместо Маркоса Антонио и избавил от бесконечного позорного пожара в опорной зоне. Вот и весь позитив. П.С. Что они там втроем объясняли Марлосу полчаса перед выходом на замену? Дообъяснялись до финального свистка. Такая ЛЧ никому не нужна.
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+6
-8
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 21:50
Не нужна - не смотри
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+3
-5
Зритель (Харьков)
28.09.2021 в 21:47
До сегодняшнего матча Пятов пропускал в 27 матчах ЛЧ подряд. Сегодня серия прервалась. Правда, вопрос - смогут ли Шахтёр и Динамо забить хотя бы гол на двоих в этой ЛЧ, пока остался открытым.
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+5
-2
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 21:50
Удручает безальтернативность и безнадежность наших команд в ЛЧ. Ребята выходят с мечтой об одном очке. С таким настроем зачем вообще играть в еврокубках?
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+2
-3
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
28.09.2021 в 21:50
Рекорд Акинфеева никто не побьёт
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+5
0
tartar (Львів)
28.09.2021 в 22:00
хто це такий?
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 22:02
Это "лучший в мире" ка.ца.пский вратарь с дырявыми руками
+2
-1
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
28.09.2021 в 22:04
Голкіпер мацковского ЦСКА який пропускав у 43х матчах поспіль у Лізі Чемпіонів.)
+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:06
Так він здається ще грає?
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 21:47
И на том спасибо.
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+5
-3
svital (Poltava)
28.09.2021 в 21:47
Плюсую, неплохо, так держать.
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+3
-4
Русланбай (Рівне)
28.09.2021 в 21:47
Інтер справив жалюгідне враження. Як би я не знав що це ЛЧ і Інтер , то подумав би що на полі грає якийсь середня УПЛ. Щось мені здається що у Індзагі якись трохи непорозуміння з гравцями. Ну і звичайно Інтер приїхав зіграти на НУЛЬ !!! Зрозуміло, по переду дві гри з Шеріфом. Вони ж думають що два рази їх в одну калітку рознесуть. Ну Вернедуб їм покаже по чому в Молдові макарони. Там той молодняк як побіжить........ А гравці Інтера ой які тяжкі. Побачете, Шеріф ще цих піжонів. Ну а Санчєс то взагалі якийсь клоун. За що йому ті мільйони платити ?.......
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+4
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
28.09.2021 в 21:46
Хорошо нигеры сыграли, только последние минут 10 просели, а так достойно, и жиденок сегодня был на уровне. Ох аукнется поражение от молдаван ещё.
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+4
-5
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vasa pupkis (Киев)
28.09.2021 в 21:51
Тебя бы, свинья расистская, прибить бы к чему небудь, как рускоговорящего младенца.
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+3
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
28.09.2021 в 22:00
Точно, а потом расстрелять и сжечь, очень скромно, как вы ватный и любите
+2
0
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:46
Интер был сонный,но ничего удивительного ,выдали сильный матч с Аталантой..В Милане натянут помойку даунецкую,ну не может все время так вести,чмохтьоровцы наверное все овно выжрали в киевских туалетах!!!!
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+3
-9
аалекс ( Крым)
28.09.2021 в 21:50
Матч с Аталантой в Италии признан самой слабой игрой Интера в этом сезоне. Специалист, блин.
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+4
-2
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:56
Сил то отдали не мало,и самый слабый матч был с Сампой,специалист ,плять!
+1
-1
Григорий Листопадов
28.09.2021 в 21:51
И всё-таки бамбас сильно болен психически.
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+6
-1
Forza INTER! (Покровск)
28.09.2021 в 21:55
Бамбас тварюка
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+1
-1
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:57
Поменяй Ник чучело,ты мразь даунецкая недостойна,этого ника!!!
0
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:46
Молодцы! Набераем обороты!!!
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+4
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:05
Набираем, без грамотний ти чукча
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+4
-1
avatar
scorpius (Ck)
28.09.2021 в 21:45
Достойно. После безобразия с Шерифом, можно сказать реабилитировались с чемпионом Италии. Очень беспокоит травма Траоре, хоть бы не разрыв крестов.
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+7
-1
Maximum (Торонто)
28.09.2021 в 21:44
Невероятный сейв Пятов сделал в конце! Полностью реабилитировался за те 5 пропущенных летом 20го. Шахтёр к матчу был лучше подготовлен, что очень приятно. Спасибо команде за такую игру.
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+10
-1
avatar
Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 21:46
Да там целых 2 сейва...
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+6
0
dmytrohr (Київ)
28.09.2021 в 21:44
Гандболісти х##ові.
Ответить
+2
-7
Fishing 555 (Rivne)
28.09.2021 в 21:44
Шороху наделали
Ответить
+3
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
28.09.2021 в 21:44
Слабаки. Я незадоволений.
Ответить
+5
-11
Григорий Листопадов
28.09.2021 в 21:46
Если незадоволений,смотри свою Десну и задовольняйся.
Ответить
+10
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:44
в который раз неверное или несвоевременное решение не приводит к голам!
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+1
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.09.2021 в 21:44
Сегодня была команда,Пятов- Бог. Надеюсь, Шахтёр нащупал свою игру.
Ответить
+9
-4
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 21:44
Вопрос в другом. А кто сможет Степаненко заменить в центре поля? Как показал сегодняшний матч, альтернатив нет.
Ответить
+9
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
28.09.2021 в 21:46
Его никто не заменить, ближайшие 2 года, Степаненко это стержень Шахтёра.
Ответить
+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 21:47
Так если бы он мог весь сыграть без замен - это ладно. но игрок возрастной и с хроническими болячками. А замен достойных нет.
+4
-1
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 21:56
С того времени как Степа стал основным опорником - его и близко некем заменить. Даже в УПЛ без него бардак в полузащите. Это показывает структурные проблемы в комплектации команды. Уже третий тренер после Луческу - а Степаненко нет замены и близко. Этот чудик Маркос Антонио даже УПЛ не тянет.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:57
маркос антонио - это игрок для тренировочных спаррингов!))
0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 21:58
в свое время как-то до уровня Степаненко добирался Малышев. Но травмы погубили пацана. А кроме него достойных и не было.
0
0
Golfik25 (Киев)
28.09.2021 в 21:43
Такое. Интер не понравился, ожидал от них большего. Пятов вытащил ничью для шахтера. Игрок матча на все 100.
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+8
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:47
Посмотришь завтра на своих))))
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+5
-4
tartar (Львів)
28.09.2021 в 21:43
Де Дзерби отличный тренер, который учиться на своих и чужиш ошибках. Пятов спас, особенно в конце два сейва. Вся команда отработала на 5.
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+10
-2
аалекс ( Крым)
28.09.2021 в 21:42
Добыли очень важное очко, молодцы. Если откинуть инфарктные перепасовки возле своей штрафной, то отыграли прилично. Степа сильно отыграл, ну и Пятов на ленточке-монстр.
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+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:42
Реально играли не хуже, Траоре не хватало!
Ответить
+8
-3
Alex.696 (Немирів)
28.09.2021 в 21:52
А яку трьоху ласіна сьогодні положила)))
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:55
Травмировали с начала игры, вот и не срослось ((((
0
-2
Alex.696 (Немирів)
28.09.2021 в 22:03
Накаркала колібрі перед грою - от і маєш. Каркай далі.
+1
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
28.09.2021 в 21:42
Отличная игра Шахтёра, немного везения не хватило наказать Интер. Спасибо шахтёру за игру
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+10
-4
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:43
Может наоборот??перекладина,и сколько раз ляпов спас!
Ответить
+4
-13
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
28.09.2021 в 21:47
Верту высунь куй со рта , потом ответь нормально
+7
-5
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:49
пхахахаха,сказал даунецкий бомже-конч))) кукарекай дальше выпердышь подзаборный
+2
-5
Григорий Листопадов
28.09.2021 в 21:54
Посмотрим что твои "бамбасы" завтра наиграют.
+2
-1
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:58
Ну так Бавария сильнее Интера,и 7-0 не прогорают,как чмошные чмохтьоровцы
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 22:05
тупица, с баварией низах удалили кучера на 3-й или 4-й минуте! там максимум жк была! вот и отыграйся против баварии, у которой фора в один гол и одного игрока с самого начала матча!
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 21:42
Той момент, коли розчарований нічиєю з Інтером. Хотя може і справедливий результат, вважаючи останні сейви Пятова. По володінню сьогодні Де Дзербі получив оргазм)))
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+9
-3
unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 22:01
У меня игра оставила тяжелое впечатление. Атаки просто не было. Траоре унесли с поля - после этого в штрафную можно было и не подавать. Бесконечные перекаты мяча защитниками и обводки один-в-три с потерей мяча - ася наша атака. Луч света во мраке - Степаненко выдал очень хороший матч. Выжигал и выкашивал центр поля как надо быть. Надеюсь мы больше Маркоса Антонио не увидим вообще в опорной зоне в еврокубках - а лучше совсем никогда.
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
28.09.2021 в 21:42
Катали макаронников как хотели, жаль, что не забили. Да и Пятов в концовке супер сыграл, за исключением выноса.
Ответить
+8
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:42
Ага, а потом две победы над Реалом......))
Ответить
+6
-3
avatar
Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 21:43
Дентиньо уже шнурует бутсы))
Ответить
+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:45
кому?)))
+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 21:58
Де дзерби конечно)) Как он ещё тогда в состав попадет...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 22:02
так у него туфли без шнурков)))
0
0
SugTolyan (Луганск)
28.09.2021 в 21:43
Да )) шахтер прибавляет это радует !!
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+4
-5
SugTolyan (Луганск)
28.09.2021 в 21:41
Шахта хорошо смотрелась на фоне чемпиона Италии
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+10
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:41
пятов - игрок матча! майкон - ноль матча!
Ответить
+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 21:42
А Алан Патрик?
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:43
60%
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 21:45
Удивишься, но по Вхускоред он - мен оф зе матч)
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:50
так они не разбираются!))) патрик ДОЛГО возится с мячом! был бы быстрее в ПРАВИЛЬНОМ принятии решения, не обрезался бы - был бы классным плеймейкером и стоил бы 60-70 лямов, а пока он изредка показывает то, что приводит к острым атакам и голам
+1
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.09.2021 в 21:52
А Соломон - жлоб матча
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:55
+100500
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 22:25
Ему по национальности положено )
0
0
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
28.09.2021 в 21:41
Интересная игра, жаль, что не выиграли.
Ответить
+5
-3
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:40
Одни не хотели,другие не могли!!! И снова даунецкая помойка отскакивает!!
Ответить
+3
-23
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
28.09.2021 в 21:41
Конченный
Ответить
+13
-3
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:42
Спасибо что представился,буду знать)))
+2
-13
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:42
та это ж вортушница - не обращай внимания))
+9
-3
avatar
ProstoFAN (Донецк)
28.09.2021 в 21:43
не обращай внимания на неразкмных, теперь болеем за Динамо
+8
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
28.09.2021 в 21:43
Верту , ты зубы почистил?
Ответить
+5
-1
ZNAK_VOPROSA
28.09.2021 в 21:50
Верту чистит зубы пи сюнами
+4
-3
Григорий Листопадов
28.09.2021 в 21:44
Вот ты,(бамбас),самый натуральный ДАУН и козляра вонючий!
Ответить
+7
-2
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 21:50
Форца Интер!!! За Интер с детства
+2
-6
avatar
Крестоносец (Полтава)
28.09.2021 в 21:40
На фоне прошлого матча - супер
Ответить
+10
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:40
а могли и выиграть...
Ответить
+12
-3
tartar (Львів)
28.09.2021 в 21:44
опять зрада?
Ответить
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:47
зрада у чмошных дупоглоров, которые предрекали и разгром от дупамо, и от интера! а по факту: первых нагнули и поимели, со вторыми - игра до забитого гола, которого не было
+4
-5
Fishing 555 (Rivne)
28.09.2021 в 21:53
Да Інтер міг.
Ответить
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 21:56
ага, "есть только миг между прошлым и будущим" (с)
0
0
аалекс ( Крым)
28.09.2021 в 21:53
Та просто не захотели))
Ответить
0
-2


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