Аякс – Бешикташ. 2:0. Алле продолжает забивать – видео-обзор

"Аякс" уверенно обыграл дома "Бешикташ" (2:0), перебив турков в 6 раз. Амстердамцы уверенно предъявили свои претензии на выход из группы с первого места.

Судя по всему, конкуренцию им сможет составить только Боруссия, которой ещё предстоит сыграть против "Спортинга".

"Аякс": Пасвер, Мазрави, Тимбер, Мартинес, Блинд, Веласкес, Бергхюйс, Гравенберх, Антони, Алле, Тадич.

"Бешикташ": Дастаноглу, Мераш, Н'Сакала, Сатчи, Росье, Жозеф, Илмаз, Боздоган, Учан, Караман, Бачуай.

На 17 минуте Стивен Бергхюйс с передачи Душана Тадича закатил мяч в нижний правый угол ворот, тем самым открыв счёт в поединке – 1:0.

Последний гол во встрече был забит также "Аяксом": Себастьен Алле вколотил свой 5 гол в 2 встречах. Пас отдал Стивен Бергхюйс – 2:0.