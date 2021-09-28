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Аякс – Бешикташ. 2:0. Алле продолжает забивать – видео-обзор
Нидерландская команда продолжает уверенно разбирать соперников по группе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Аякс" уверенно обыграл дома "Бешикташ" (2:0), перебив турков в 6 раз. Амстердамцы уверенно предъявили свои претензии на выход из группы с первого места.
Судя по всему, конкуренцию им сможет составить только Боруссия, которой ещё предстоит сыграть против "Спортинга".
"Аякс": Пасвер, Мазрави, Тимбер, Мартинес, Блинд, Веласкес, Бергхюйс, Гравенберх, Антони, Алле, Тадич.
"Бешикташ": Дастаноглу, Мераш, Н'Сакала, Сатчи, Росье, Жозеф, Илмаз, Боздоган, Учан, Караман, Бачуай.
На 17 минуте Стивен Бергхюйс с передачи Душана Тадича закатил мяч в нижний правый угол ворот, тем самым открыв счёт в поединке – 1:0.
Последний гол во встрече был забит также "Аяксом": Себастьен Алле вколотил свой 5 гол в 2 встречах. Пас отдал Стивен Бергхюйс – 2:0.
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