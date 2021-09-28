ЛЧ. Милан - Атлетико 1:2. Возвращение Гризманна и снятие проклятия Суареса

Лига Чемпионов. Второй тур. Группа В

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Атлетико" 1:2

Голы: Леау 20 - Гризманн 84, Суарес 90+7 (пен.)

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Калулу 82), Салемакерс (Флоренци 82), Диас (Балло-Туре 58), Леау (Жиру 58), Ребич (Тонали 34)

"Атлетико": Облак, Хименес, Фелипе, Эрмосо (Лоди 46), Триппьер (Фелиш 40), Кондогбия (Лемар 64), Коке (Гризманн 61), Льоренте, Карраско (Де Поль 46), Суарес, Корреа

Предупреждения: Кесси 15, Ребич 29, Эрнандес 69, Салемакерс 79 - Кондогбия 60

Удаление: Кесси 29 (вторая желтая)

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

"AC MILAN IS BACK". Об этом оповещал огромный баннер на трибуне ультрас клуба. После 7.5 лет страданий "Милан" вернулся домой на матч Лиги Чемпионов. По иронии судьбы - против той же команды, против которой играл предыдущий. Тогда он уступил со счетом 0:1, вылетел в 1/8 финала. К новой же встрече его юная команда, несмотря на потери практически всех опытных игроков (Ибрагимович, Кьер, Жиру мог начать лишь в запасе), подходила с энтузиазмом, с 16-ю очками в лиге из 18-ти возможных. Среди которых заработанные и очень тяжело, и очень красочно.

В "Атлетико" энтузиазма было не так много. Его начало сезона получается сложным. Он лишь четвертый в лиге, в первом туре Лиги Чемпионов не переиграл дома "Порту" (0:0), нанеся лишь шесть ударов по воротам. В целом в последних шести матчах во всех турнирах не забивал первым, ни в одном из гостевых не сохранял свои ворота "сухими". В последнем проиграл "Алавесу", который до того очков не набирал. Игрокам и тренеру пришлось отвечать на критику, Диего Симеоне признал, что у команды тяжелый период. Этот период был явно заметен и сегодня.

Ян Облак призвал партнеров по команде начинать матчи агрессивно, играя на победу. Поскольку "после пропущенных нам тяжело". Партнеры не услыхали. Агрессивно начал "Милан", высокими прессингом и скоростями, прорывами на флангах. Создать что-то опасное из давления ему не удалось, постепенно оно начало ослабевать, а "Атлетико" - выбираться вперед. Но именно тогда прошла контратака. Диас вывел Ребича один-на-один, Облак блестяще спас ногой. Во время подачи углового вновь Диас подхватил, пофинтил, нашел Леау, а тот четко пробил низом.

Лишь тогда гости заиграли агрессивно. Начали давить, зарабатывать угловые. Они также не угрожали воротам. Зато смогли заработать вторую желтую карточку Франка Кесси, неосторожно выставившего ногу. Правда, как раз после этого давление на ворота Маньяна ослабело, партнеры француза по команде вновь зацепились за мяч и успешно убивали игру. Лишь в добавленное время наконец-то прошел "кросс" на Суареса. Корреа, справа. Луис бил слета с семи метров и чудом не попал.

Во втором тайме "Атлетико" ожидаемо полностью доминировал. Уже в дебюте Кондогбия опасно пробил низом издали, а Суарес - с той же точки, что и в первом тайме, только головой. Вновь немного неточно. Хотя "Милану" временами удавалось успокаивать игру, отталкивать её в центр. В середине тайма - отчаянно блокировать удары. На 77-ой минуте Маньян отбил удар Лемара издали. Его первый более-менее серьёзный сейв. Но все же хозяева не выдержали. Сыграли замены. Лемар забросил, Лоди прострелил слева головой, а Гризманн замкнул.

После этого гола больше создал, как ни странно, "Милан". Конкретно - Флоренци. Замена Стефано Пиоли. Вначале он чуть не попал слета из пределов штрафной. Затем - перебрасывая вратаря почти из центра поля. Но следующий гол также забил "Атлетико". Уже в разгар крайне напряженного добавленного времени (Джюнейт Чакыр дал финальный свисток на 101-ой минуте) Лемар пробросил Калулу, и последний остановил мяч рукой. Вроде бы она была прижата к телу, но двигалась к мячу. Луис Суарес исполнил "паненку" плохо, но мяч прошел между ногами Маньяна.

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Первый гол Гризманна после возвращения в клуб. Более того - первый гол "Атлетико" в сезоне во время его нахождения на поле. И сразу же второй. Антуан начал сезон очень вовремя. А Суарес забил свой первый гол за мадридцев в Лиге Чемпионов (в предыдущем сезоне не забивал) и первый свой гол в целом в турнире в гостях за шесть лет и 26 матчей! Таким образом, уже в четвертом матче в сезоне "Атлетико" добыл результат в добавленное время. В третьем - устроил камбек. Характер у него точно есть.

А "Милан"? Он боролся как мог. Подвели молодость, неопытность. Индивидуальные ошибки. Можно сказать, что подвела и история. Не в первый и даже не в пятый раз в последние годы итальянские команды проигрывают испанским в самой концовке матчей, привозя проблемы самим себе. Две недели тому на "Сан Сиро" также в концовке "Интер" проиграл "Реалу". Есть вещи, которые не меняются. После победы сборной Италии на Евро на характере казалось, что лузерский характер итальянских клубов исчезнет, и они последуют примеру "Скуадры Адзурры". Нет.