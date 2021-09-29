Марлос провел 350-й матч за украинские клубы

Матч с "Интером" (0:0) в Лиге чемпионов стал 350-м для полузащитника "Шахтера" Марлоса в составе украинских клубов.

275 встреч он отыграл за "горняков" и 75 - за "Металлист". Свою дебютную игру 33-летний футболист сыграл еще 3 марта 2012 года в составе харьковского клуба в УПЛ в домашнем матче против киевской "Оболони".

225 матчей Марлос сыграл в чемпионате Украины, 92 - в еврокубках, 25 - в Кубке Украины и 8 - в Суперкубке Украины.