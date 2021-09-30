Демонстрация силы, гламурное выступление, чистое господство. Реакция немецкой прессы на мюнхенский разгром Динамо

Можно себе представить, о чем после таких матчей пишет иностранная пресса: победителей хвалят, а проигравших не замечают. Практически так и есть. "Бавария" провела почти идеальный поединок, а "Динамо" не показало ничего такого, что было бы не стыдно выдвинуть на первый план.

"Bayern feiert Doppelpackski" ...

Bild уделил внимание всем немецким участникам еврокубков, но наибольше дифирамбов – "Баварии". В заголовок здесь вынесли игру слов, связанную с фамилией Роберта Левандовского: "Bayern feiert Doppelpackski". Достижение поляка стало историческим: "Он дважды забил "Барселоне" в первом туре. Несмотря на уже 77 голов в 98-и матчах Лиги чемпионов, Левандовский никогда раньше не отличался двумя дублями в двух стартовых поединках турнира". Также журналист отметил то, как тепло трибуны реагировали на действия Лероя Сане: "Впервые с тех пор, как он переехал в Мюнхен 14 месяцев назад, на арене звучали песни "Лерой, Лерой". Под руководством Нагельсманна вингер становится серьезной боевой единицей, постоянно идет вперед, проникает в самый тыл соперника. Болельщики и Ханси Флик оценили это на трибунах".

"Односторонняя игра"...

"Бавария" победила киевское "Динамо" и добыла девятую подряд победу. Особенно выделялись двое игроков", - отчитывается kicker . Игру на "Альянц Арене" журналист издания назвал "односторонней": "22:6 по ударам по воротам, 64 процента владения мячом и 54 процента выигранных единоборств. Это была безупречная игра в исполнении "Баварии". Если она была немного рассеянной в первом тайме, то после перерыва приступила к работе с большей резкостью, точностью и решительностью. В итоге, вполне заслуженная победа с крупным счетом".

Автор отчета на kicker, в отличие от журналиста Bild, вспомнил о моменте с участием украинской команды: "Незадолго до перерыва (на 41-й минуте) "Бавария" дала украинцам прекрасный шанс (Де Пена бил по воротам), но Нойер смог проявить себя. Зато уже во второй половине встречи фаворит пошел вперед и улучшил свою реализацию – забили Гнабри, Сане и Чупо-Мотиг".

"Киевляне не могли бы жаловаться на несправедливость, даже если бы преимущество "Баварии" было больше"...

"Демонстрация силы. "Бавария" разбивает "Динамо", – очень точно сказано в заголовке на сайте издания Sport.de . "Бомбардир забивал в своей привычной манере, его товарищи по команде блистали энтузиазмом, а зрители на трибунах хлопали в ладоши: ​​"Бавария" во главе с Левандовским, оформившим дубль, снова показала гламурное выступление в Лиге чемпионов. Через две недели после победы над "Барселоной", мюнхенцы одержали победу над "Динамо" 5:0, что стало девятым подряд успехом команды в турнире".

Отчет получился очень подробный. Автор затронул и предматчевый настрой тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна: "Тренер, по его собственному признанию, подробно проанализировал Киев и сообщил, что соперник защищается двумя эшелонами в центре, а также оставляет мало пространства на флангах. Поэтому его команда сама должна создавать себе зоны. Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, это Виктор Цыганков – футболист, который часто с мячом смещается в центр и умудряется создавать там численное большинство".

Описав голевые моменты, автор так закончил материал: "Происходила демонстрация силы, которую лишь изредка прерывали контратаки украинцев. "Бавария" играла быстро и разнообразно, а "Динамо" редко отвечало. Один из таких моментов в ответ состоялся на 41-й минуте, когда пробивал Де Пена, но при опасности Нойер надежно защищал ворота "Баварии". Киевляне не могли бы жаловаться на несправедливость, даже если бы преимущество "Баварии" было больше". Не поспоришь.

"Киев не сумел воспользоваться преимуществами и развалился после перерыва"...

Издание Der Spiegel на утро четверга (тридцатое сентября) подготовило минимум два больших материала на основе вчерашнего поединка. Там, конечно же, все внимание уделено только "Баварии". В самом же отчете о матче коротко упоминается и "Динамо": "Нагельсманн все еще [после 2:0 – примечание] выглядел недовольным, ведь его команда допускала небольшие ошибки. Однако Киев не сумел воспользоваться преимуществами и развалился после перерыва".

"Киев не создавал никакой опасности"...

Издание Spox в заголовке отчета о матче написало: "Чистое господство. "Бавария" празднует девятую победу подряд". В теле статьи журналист привел цитату слов Лероя Сане, который признался, что его гол – это случайность. "Это не специально. Я хотел хорошо подать мяч. Мне повезло, что моя техника не столь хороша". Также журналист обратил внимание на слова Мирчи Луческу, который назвал "Баварию" самым большим фаворитом турнира. Заслуживают внимания некоторые оценочные суждения автора отчета о самом матче: "Бавария" с самого начала полностью контролировала соперника. Благодаря чрезвычайно высокому прессингу, когда иногда к чужой штрафной приходили четыре игрока. Кроме контратаки, состоявшейся незадолго до перерыва, Киев не создавал никакой опасности. Во втором тайме "Бавария" продолжила доминирование. Гости почти не шли вперед, а когда сделали это на 68-й минуте, "Бавария" немедленно наказала их"...

На этом можно поставить точку. "Динамо" не сделало ничего, чтобы врезаться в память немецким журналистам или болельщикам. Это был матч разных по силе команд. Свои очки киевляне должны искать в другом месте, не с "Баварией".

Фото - скриншоты изданий Bild, kicker, Sport.de, Spox