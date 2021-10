Нестабильный состав, гений Бензема, плюшевый Алаба: кажется, с Анчелотти Реал стал еще уязвимее

Год основания: 1902

Стадион: "Сантьяго Бернабеу"

Чемпион Испании: 34 (рекорд)

Обладатель Кубка Испании: 19

Обладатель КЕЧ: 13 (рекорд)

Обладатель Кубка УЕФА: 2

Обладатель Суперкубка УЕФА: 4

Главный тренер: Карло Анчелотти

Капитан: Карим Бензема

Президент: Флорентино Перес

The gap between Real Madrid's budget and the rest in La Liga is now BIGGER than the gap between #PSG and the rest in Ligue 1. pic.twitter.com/ATiO6EadHw