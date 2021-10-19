Нестабильный состав, гений Бензема, плюшевый Алаба: кажется, с Анчелотти Реал стал еще уязвимее

Статистическая справка

Год основания: 1902

Стадион: "Сантьяго Бернабеу"

Чемпион Испании: 34 (рекорд)

Обладатель Кубка Испании: 19

Обладатель КЕЧ: 13 (рекорд)

Обладатель Кубка УЕФА: 2

Обладатель Суперкубка УЕФА: 4

Главный тренер: Карло Анчелотти

Капитан: Карим Бензема

Президент: Флорентино Перес

The gap between Real Madrid's budget and the rest in La Liga is now BIGGER than the gap between #PSG and the rest in Ligue 1. pic.twitter.com/ATiO6EadHw — Robin Bairner (@RBairner) September 29, 2021

Выступления в текущем сезоне

Старт сезона-2021/22 для "Реала" поделился на две части. В дебютных семи матчах во всех турнирах "Сливочные" то уверенно, то на зубах, но все же брали свое, одолев среди прочих "Интер" (1:0) и "Валенсию" (2:1).

За удачной серией, растянувшейся на полтора месяца, последовала катастрофичная неделя, когда "Реал" не создал ни момента у ворот "Вильярреала" (0:0), проиграл дома "Шерифу" (1:2) и напоследок провалился на поле новичка элиты "Эспаньола" (1:2).

Сразу после фиаско на "Корнелье-эль-Прат" игроки разъехались по сборным и с тех пор "Реала" мы не видели. Его субботний поединок Примеры против "Атлетика" перенесли из-за идиотского международного календаря в Южной Америке. Каземиро, Милитао, Вальверде и Винисиус не успели вернуться в срок, и Ла Лига пошла "Реалу" на уступку. В той же ситуации, к слову, оказался "Атлетико", чей матч также перенесли.

Таким образом, игра против "Шахтера" будет для Мадрида первой за последние 16 дней.

Тактический рисунок

В 8 случаях из 10 "Реал" играет классические 4-3-3. Фулбеки активно подключаются вперед, что позволяет вингерам - Винисиусу и Азару - смещаться в штрафную.

Центрфорвард Бензема часто уходит на фланги и вглубь поля в поисках пространства; в освобожденные зоны врываются те же вингеры или кто-то из полузащиты. Получается подобие броуновского движения. Гол "Интеру" - яркая иллюстрация; ассист с позиции вингера выполнил центрхав Камавинга, а на острие оказался сместившийся справа Родриго.

"Реал" не цепляется за владение мячом. Да, он вынужден много атаковать позиционно с "автобусами", вроде "Шерифа", но уже с "Вильярреалом" перевеса во владении не наблюдалось.

Отдать мяч и сыграть на контратаках для "Реала" даже интереснее, чем долбить стену. Так удобнее использовать феноменальную скорость Винисиуса - просто зацените его забег с "Леванте".

В центре поля у Мадрида исчезло четкое распределение ролей, и это, скорее, вредит. Особенно страдает прессинг: если у Зидана была работающая модель игры против мяча, то у Анчелотти ее пока нет. Папа Карло полагается на индивидуальные скиллы хавбеков, но Каземиро начал сезон слабо, а Кроос долго был травмирован. В этой ситуации Вальверде остался почти без поддержки, что поставило под удар центр защиты, где полно своих проблем. Отсюда и 10 пропущенных в 8 турах Примеры.

Понимая проблему, Анчелотти выпустил в старте на "Эспаньол" четырех хавбеков, выстроив их ромбом, но эксперимент провалился - они не закрыли дыру, а мешали друг другу. Возвращение к 4-3-3 последовало уже после 45 минут игры.

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Кадровая ситуация

У "Реала" все последние годы много травм - такова расплата за возрастной состав.

Начало текущего сезона целиком пропустили Тони Кроос и Ферлан Менди, но перед "Шахтером" оба вернулись в обойму. Никто не знает, насколько они готовы.

В то же время Дани Карвахаль, Эден Азар, Лука Йович, Иско и Гарет Бэйл вообще не поехали в Киев, и это плохие новости для Анчелотти. Карвахаль справа намного надежнее Васкеса, да и Азар смотрится ярче "сырого" Родриго. Будь они здоровы - оба вышли бы в старте. Иско же появился бы со скамейки.

Обилие травм у "Реала" вынуждает Анчелотти тасовать состав. Так, справа в защите в этом сезоне уже играли четверо (Васкес, Карвахаль, Начо и Вальверде), слева - трое (Алаба, Начо, Гутьеррес), в центре поля тоже наблюдался с десяток разных сочетаний. От матча к матчу не меняются функции лишь у Бензема и Куртуа; все остальные - в активном поиске своего места.

Оптимальный состав: Куртуа - Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Азар, Бензема, Винисиус

Бензема - главное оружие

Goal.com пишет, что "Реал" находится "в одной травме Бензема от полного краха", и он прав. В нынешнем Мадриде Карим забивает половину командных голов, отдает больше половины ассистов и участвует практически во всех опасных акциях.

Так хорошо Бензема не играл еще никогда в своей жизни. Его выдающаяся форма перенеслась и на сборную Франции, где Карим сотворил, например, вот этот шедевр в финале Лиги Наций.

Бензема - не Левандовский; он выполняет больший объем работы, чаще встречается с мячом далеко от ворот, отдает разрезающие передачи. Он меньше забивает головой, чем при Зидане, но крайне опасен, получая мяч спиной к воротам. На замахах он укладывает на газон полкоманды.

"Реал" надеется, что Бензема сохранит идеальную форму хотя бы до следующего лета, когда в Мадрид предположительно приедет Мбаппе. Нюансов, однако, много. 22 октября в Париже начнется суд над Каримом и еще тремя мужчинами по делу о шантаже Вальбуэна. Прокуроры будут просить для форварда 5 лет за решеткой. А вдруг судья с ними согласится?

Защита - самое уязвимое место

10 пропущенных в 8 турах Примеры и еще два от "Шерифа" - это новые реалии Королевского клуба. Эпоха Серхио Рамоса прошла; Рафа Варан тоже сделал выбор в пользу "МЮ". Стоит ли удивляться спаду?

В этом сезоне у "Реала" есть лишь один постоянный центрбек - Эдер Милитао. Начо старается, но сдает позиции - взять хотя бы начало матча против "Сельты".

Еще хуже дела у звездного новичка Давида Алабы, который хорошо продвигает мяч, пасуя с точностью 92%, но, с другой стороны, какой-то плюшевый в физической борьбе. В стартовых двух турах ЛЧ австриец выиграл лишь 36% единоборств, а в воздухе и подавно смешные 20%.

Недорабатывает Алаба и в опеке на пространстве. Например, против "Эспаньола" он вышел слева в защите и позволил не самому выдающемуся сопернику запросто добежать до лицевой и прострелить на гол.

К слову о голах: все последние соперники "Реала" били в створ его ворот 3-4 раза за матч. Это немного - скажем, у "Сити" и "Ливерпуля" те же цифры. При этом Куртуа не привозит. Есть только одно объяснение, откуда столько пропущенных - "Реалу" бьют с убойных позиций и без сопротивления. Опять же, это камень в огород Алабы и Милитао.

Как победить

Несмотря на все проблемы, "Реал" выше классом, чем "Шахтер", и потому очень опасен. Выстрелить могут все. Например, с "Леванте" выдал матч жизни Винисиус; с "Мальоркой" сработал перевод в полузащиту креативного Асенсио.

"Шахтер" может победить, если изловчится в 1-2 паса преодолевать дырявый прессинг Мадрида и по примеру "Вильярреала" скует его в центре поля, не дав вплотную приблизиться к своим воротам. С 30-40 метров не забьет даже Бензема. Парковать откровенный "автобус" рискованно - испанцы сильны при навесах, а вот наши не очень. Да, "Шериф" выстоял в таком стиле, но ему дико везло.

Открыть счет в матче с "Реалом" - еще никакая не гарантия победы; "Сельта" и "Валенсия" уже в этом убедились.

Гораздо важнее сохранить свежесть на концовку встречи и провести правильные замены. "Реал" Анчелотти забил 19 из 24 голов во всех турнирах после перерыва. Летом в Мадрид вернулся Антонио Пинтус, уже отвечавший за физику на "Бернабеу" в 2016-19 годах, и это первые результаты его работы.

Для "Шахтера" это значит одно: никакого Марлоса на последних минутах. На поле должны остаться только атлеты, готовые бежать за Винисиусом хоть до самого "Бернабеу". Тогда может будет шанс.