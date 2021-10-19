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ПСЖ – РБ Лейпциг 3:2. Дубль Месси приносит Парижу победу

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Лео вовремя вошёл в игру

ПСЖ – РБ Лейпциг 3:2. Дубль Месси приносит Парижу победу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет А, 3-й тур

"Пари Сен-Жермен" – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Мбаппе (9), Месси (67, 74, пен) – Силва (28), Мукиеле (57)

Нереализованный пенальти: Мбаппе (90+4, мимо ворот)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гейе (Данилу, 61), Верратти, Эррера (Вейналдум, 61) – Дракслер (Керер, 90), Мбаппе, Месси

РБ Лейпциг: Гулачи – Орбан, Симакан (Поульсен, 83), Клостерман (Гвардиол, 70) – Анхелиньо (Хенрикс, 83), Хайдара (Мориба, 62), Адамс, Лаймер, Мукиеле – Нкунку, Силва (Форсберг, 83)

Предупреждения: Гейе (48), Хакими (64) – Орбан (18), Симакан (38), Адамс (84)

“Пари Сен-Жермен” одержал волевую победу над “РБ Лейпциг”, добытую благодаря дублю Лионеля Месси. Решающий от Лео был забит эффектной паненкой с пенальти, заработанный Килианом Мбаппе, который услужливо уступил аргентинскому гению 11-метровый.

Именно такую суть уловили любители смотреть футбол по хайлайтам, пытающиеся уследить за всеми сразу. А что на деле? А на деле очередной убогий перфоманс ПСЖ в этом сезоне. Убогий по меркам системного и осмысленного футбола, коим он представляется в 2021-м году.

Только вот Париж вертел на одном месте все эти системные футболы. У них впереди играют настолько уникальные и устрашающие монстры, что им не нужно играть в футбол все 90 минут. Им достаточно парочки эпизодов, в которых их гении атаки добывают результат даже против сильных соперников, коим является “РБ Лейпциг”. И это ещё в отсутствии Неймара!

“Лейпциг” хоть и играл вторым номером, но доставил немало хлопот защите ПСЖ. Особенно ужасающе Париж прессинговал, если это можно так назвать. Лень форвардов без мяча не компенсировали даже двужильные пахари Эррера и Гейе. После часа игры их пришлось заменить – настолько наелись, работая за двоих. Левый фланг Кимпембе и Мендеша всё ещё очень плох. Но всё это не имело никакого значения. Потому что Лео и Килиан способны компенсировать все недочёты убийственной игрой в атаке.

Ни один уважающий себя эксперт не назовёт ПСЖ фаворитом или одним из основных претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Но они запросто могут сделать это. Простой соперник в 1/8, парочку отскоков в плей-офф за счёт индивидуального таланта, и да здравствует “галактикос 2.0”, галактикос неожиданно победоносный. Но такого футболу желать не хочется. Даже из-за Месси. Такому футболу место в прошлом.

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В статье: Лионель Месси РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (21)
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Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 00:12
Ти диви ці ПІЖОНИ виграли Це ж треба так безвольно грати у ЛЧ? Так Лейпциг вже програв дві зустрічі, тому це був ледь не останній шанс! А господарі грали у тренувальному режимі, в очікуванні поки суперник розвалиться. Мбаппе крім незабитого пенальті та пари зайвих фінтів ЧУДОВО! А цей жест БИЙ ТИ! Бо чудово розуміє, що Мессі наразі голи більш необхідні. Ліонель ще не в "своїй тарілці", бо в Барселоні останні роки вся гра крутилась навколо нього, а тут Лео один з ... Проте не єдиний! Два голи та 8,9 - саме те що йому потрібно.
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 00:17
Мбаппе просто знает, кто здесь батя, и кто тащит на горбу команду, и может себе позволить отдать ненужный пенальти
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Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 00:21
А мізки включити СЛАБО? Не так багато часу пройшло, пригадайте як був забитий ПЕРЕМОЖНИЙ гол?
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Барселиниус (землянин)
20.10.2021 в 00:09
паненка Лео
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-1
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:11
"И это хорошо, и это правильно." (с) Горби
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Romerik (YNWA)
20.10.2021 в 00:06
Результаты есть, игры как не было, так и нет. Не может Почеттино слепить с состава под победу в Лч нормальной команды с нормальной игрой. Им нужно гнать его и брать условного Конте..
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 00:11
Кому в этом копакабановском карнавале нужен столь строгий тренер, как Конте, который будет требовать от каждого самоотдачи.
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:12
Весна будет однозначно, там и станет виден итог работы тренера и клуба.
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Барселиниус (землянин)
20.10.2021 в 00:13
Да, Чеполлино не тянет явно. Им нужен условный "фергюсон"
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0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:15
Есть один "фошист". Феликс Магат. Вот кто пиз.ец всему.
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Барселиниус (землянин)
20.10.2021 в 00:19
Ну тогда давай уже вспоминать железных генералов Ринуса Михелса и Валерия Лобановского.
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:21
Их уже нет, а он еще может.
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 00:04
Существует народное поверье, что там, где появляется Месси, образуется группировка "старших" (преимущественно латиносы) и начинается слив тренера. Уже, по слухам, указывают кто в воротах должен играть, невнятные игры с разобранным Лейпцигом и Брюгге, разными французскими командами, чей бюджет меньше недельной зарплаты величайшего. Президенту ПСЖ, если он жаждет футбольных побед, а не просто продаж футболок и пиара, стоит обратить внимание на эту проблему уже сейчас, если он не хочет превратить свой клуб в Барселону образца последних лет.
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:10
Бл., Хард, не ожидал от тебя теорий заговоров. Ну ладно, Витьки-Чапманы шумят неподобающе. Но ты же можешь смотреть спокойно на происходящее. Обвинять постоянно Месси во всех грехах, происходящих в недружественных тебе клубах, это по-детски. "Остановитесь" (с) Янык.
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 00:14
Ну а в чем теории заговора, когда такое повторялось и не раз. В Барселоне были группировки, сливающие тренеров - были. В сб. Аргентины были. И сейчас они с таким составом могут играть намного сильнее, но видимо, не хотят. А насчет того, что Доннаруму не ставят в состав, потому что Месси и Неймар требуют ставить братуху Наваса, это не теория заговора, уже многие СМИ написали.
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0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:19
Шейхи купили Доннарумму себе в карман. Чувак два года вые.ывался. Что он ожидал? Что стабильного и сильного Наваса заменят? "Я тебя умоляю". А Месси пофиг, такой он по жизни. Но он вынужден влиять на обстановку, которая влияет на его карьеру. Что здесь плохого? Можно положить и играть в гольф.
+1
0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:20
Добавлю, в любой команде есть группировки. В Реале тоже. О чем мы вообще говорим?
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 00:22
Так я не против, что у Месси группировки, я просто факт констатировал, а не с кем-то спорить собирался. Вылетят эти товарищи в 1/4 ЛЧ максимум.
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:31
"Будет день, будет пища." Я не фанат ПСЖ. Но мне интересно, как закончит карьеру Месси в турбулентности последних лет. Все-таки он не распиз.яй, как тот же Рональдиньо.
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 00:37
Если он сможет заставить Неймара работать на команду, сам соберется, и будет в отличной форме Мбаппе - может что-то и получится. Но и Неймар уже давно не тот, и сам Месси не молодеет, а Хави и Иньесты в Париже никогда не было. Так что слабо мне верится в то, что на решающих стадиях этот ПСЖ не вылетит от какой-то Баварии / Английского гранда.
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таврия19752009 (симферополь)
20.10.2021 в 00:10
Как это относится к этой игре.дали Мбапе пробит пеналь он не забил.латиносы виноваты?
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