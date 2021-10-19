Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет А, 3-й тур

"Пари Сен-Жермен" – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Мбаппе (9), Месси (67, 74, пен) – Силва (28), Мукиеле (57)

Нереализованный пенальти: Мбаппе (90+4, мимо ворот)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гейе (Данилу, 61), Верратти, Эррера (Вейналдум, 61) – Дракслер (Керер, 90), Мбаппе, Месси

РБ Лейпциг: Гулачи – Орбан, Симакан (Поульсен, 83), Клостерман (Гвардиол, 70) – Анхелиньо (Хенрикс, 83), Хайдара (Мориба, 62), Адамс, Лаймер, Мукиеле – Нкунку, Силва (Форсберг, 83)

Предупреждения: Гейе (48), Хакими (64) – Орбан (18), Симакан (38), Адамс (84)

“Пари Сен-Жермен” одержал волевую победу над “РБ Лейпциг”, добытую благодаря дублю Лионеля Месси. Решающий от Лео был забит эффектной паненкой с пенальти, заработанный Килианом Мбаппе, который услужливо уступил аргентинскому гению 11-метровый.

Именно такую суть уловили любители смотреть футбол по хайлайтам, пытающиеся уследить за всеми сразу. А что на деле? А на деле очередной убогий перфоманс ПСЖ в этом сезоне. Убогий по меркам системного и осмысленного футбола, коим он представляется в 2021-м году.

Только вот Париж вертел на одном месте все эти системные футболы. У них впереди играют настолько уникальные и устрашающие монстры, что им не нужно играть в футбол все 90 минут. Им достаточно парочки эпизодов, в которых их гении атаки добывают результат даже против сильных соперников, коим является “РБ Лейпциг”. И это ещё в отсутствии Неймара!

“Лейпциг” хоть и играл вторым номером, но доставил немало хлопот защите ПСЖ. Особенно ужасающе Париж прессинговал, если это можно так назвать. Лень форвардов без мяча не компенсировали даже двужильные пахари Эррера и Гейе. После часа игры их пришлось заменить – настолько наелись, работая за двоих. Левый фланг Кимпембе и Мендеша всё ещё очень плох. Но всё это не имело никакого значения. Потому что Лео и Килиан способны компенсировать все недочёты убийственной игрой в атаке.

Ни один уважающий себя эксперт не назовёт ПСЖ фаворитом или одним из основных претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Но они запросто могут сделать это. Простой соперник в 1/8, парочку отскоков в плей-офф за счёт индивидуального таланта, и да здравствует “галактикос 2.0”, галактикос неожиданно победоносный. Но такого футболу желать не хочется. Даже из-за Месси. Такому футболу место в прошлом.