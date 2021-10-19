Атлетико - Ливерпуль 2:3. Матч имени Гризманна

В "Барселоне" Антуан Гризманн чаще всего был серой мышью, находясь в тени своих и чужих. Сегодня все было категорически по-другому.

Начался матч с двух подряд голов "Ливерпуля". "Ванда Метрополитано" притих - он к такому не привык. В Испании "Атлетико" уверенно вяжет любого оппонента. "Ливерпуль" же отнесся к мадридцам без малейшего уважения.

Салах на замахах уложил на газон троих и с рикошетом отправил мяч в сетку на 8-й минуте. За этим последовал классный удар с лету от Наби Кейта.

Другая команда на месте "Атлетико" могла бы и развалиться, но у подопечных Диего Симеоне по определению крепкие cojones, так что борьба продолжались. Сигналом для возрождения "Атлетико" стал нестандартно разыгранный угловой, после которого с двух метров забил Гризманн.

6th - @AntoGriezmann has scored his sixth brace in @ChampionsLeague, all with @atletienglish. It's his first European double since October 2018 (against @ClubBrugge). No other player has scored more than two braces with Colchoneros in the competition. Star. pic.twitter.com/fTjtZpWJAp — OptaJose (@OptaJose) October 19, 2021

"Матрасники" почувствовали кровь и побежали вперед. Тот же Гризманн имел выход один на один, но проиграл дуэль Алиссону. Упустил свой шанс с острого угла и Феликс.

"Ливерпуль" выглядел растерянно и еще до перерыва таки пропустил второй - опять Феликс отдал, опять Антуан пробил, только на сей раз четко в угол - 2:2.

На второй тайм "Атлетико" выходил в хорошем настроении, веря, что ему все по плечу. Опасный удар Мане после углового не охладил пыл хозяев. Гризманн пошел до конца и прямой ногой влетел в голову Фирмино, за что на 52-й минуте схлопотал прямую красную. Никаких вопросов к Даниэлю Зиберту - решение справедливое.

По идее, "Ливерпуль" в большинстве должен был осаждать ворота соперника, но этого в помине не наблюдалось. "Атлетико" слишком силен физически, чтобы позволить себя расстреливать. Наверное, он даже заслуживал ничьей, но все испортил глупый фол Эрмосо на Жоте. Салах с пенальти установил окончательный счет - 2:3.

9 - Mohamed Salah has become the first player in @LFC history to score in nine consecutive matches for the club. Inevitable. pic.twitter.com/SRNNYCum5Q — OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2021

В таблице "Ливерпуль" благодаря победе оторвался от всех, имея максимальные 9 очков. У "Атлетико" 4 балла, и его борьба за выход в плей-офф точно будет жаркой. "Порту" и "Милан" совсем рядом.

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Ливерпуль" - 2:3

Голы: Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (с пенальти), Кейта, 13

"Атлетико": Облак - Фелипе, Кондогбья (Хименес, 46), Эрмосо (Корреа, 80) - Коке - Триппьер, де Пауль, Лемар (Суарес, 80), Карраско - Феликс (Льоренте, 80), Гризманн

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон - Кейта (Фабиньо, 46), Хендерсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63) - Салах (Неко Уильямс, 90+1), Фирмино, Мане (Жота, 63)

Предупреждения: Суарес, 90+4 - Милнер, 59, Александр-Арнольд, 63

Удаление: Гризманн, 52