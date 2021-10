Атлетико - Ливерпуль 2:3. Матч имени Гризманна

В "Барселоне" Антуан Гризманн чаще всего был серой мышью, находясь в тени своих и чужих. Сегодня все было категорически по-другому.

Начался матч с двух подряд голов "Ливерпуля". "Ванда Метрополитано" притих - он к такому не привык. В Испании "Атлетико" уверенно вяжет любого оппонента. "Ливерпуль" же отнесся к мадридцам без малейшего уважения.

Салах на замахах уложил на газон троих и с рикошетом отправил мяч в сетку на 8-й минуте. За этим последовал классный удар с лету от Наби Кейта.

Другая команда на месте "Атлетико" могла бы и развалиться, но у подопечных Диего Симеоне по определению крепкие cojones, так что борьба продолжались. Сигналом для возрождения "Атлетико" стал нестандартно разыгранный угловой, после которого с двух метров забил Гризманн.

6th - @AntoGriezmann has scored his sixth brace in @ChampionsLeague, all with @atletienglish. It's his first European double since October 2018 (against @ClubBrugge). No other player has scored more than two braces with Colchoneros in the competition. Star. pic.twitter.com/fTjtZpWJAp