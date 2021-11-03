Гай: Пока что мы вынуждены страдать и недобирать очки в матчах с европейскими грандами

Экс-хавбек донецкого " Шахтера " Алексей Гай прокомментировал предстоящий матч "горняков" против "Реала" в 4-м туре Лиги чемпионов.

"В первую очередь, надо говорить о том, что для того, чтобы конкурировать с командами такого уровня, как мадридский "Реал", нужно, чтобы соревновательный уровень нашего чемпионата был выше, чем сейчас. Вырастет чемпионат, вырастет мастерство футболистов. Пока же мы вынуждены страдать и недобирать очки в таких матчах.

Думаю, главные выводы после поражения "Реалу" в Киеве состоят в том, что все равно в Мадриде тоже нужно играть в атакующий футбол с высокой надежностью в обороне. Это очевидные вещи. Если "Шахтер" будет включать более высокую скорость и искать пространство за спинами соперника, шансы на "Сантьяго Бернабеу" будут, поскольку у горняков есть скоростные игроки. Как только в киевском матче включалась скорость на флангах, у испанцев возникали проблемы. Думаю, исходя из этого тренерский штаб "Шахтера" и будет строить игру.

Конечно, турнирное положение "Шахтера" обязывает команду играть на победу. "Шериф" в этой группе преподнес сюрприз, поэтому теперь и "Реалу", и "Шахтеру" нужно нервничать, чтобы в оставшихся матчах в группе играть только на победу", - сказал Гай.