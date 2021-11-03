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Гай: Пока что мы вынуждены страдать и недобирать очки в матчах с европейскими грандами

Лига Чемпионов
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Сегодня Шахтер играет второй матч с Реалом

Гай: Пока что мы вынуждены страдать и недобирать очки в матчах с европейскими грандами

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Экс-хавбек донецкого "Шахтера" Алексей Гай прокомментировал предстоящий матч "горняков" против "Реала" в 4-м туре Лиги чемпионов.

"В первую очередь, надо говорить о том, что для того, чтобы конкурировать с командами такого уровня, как мадридский "Реал", нужно, чтобы соревновательный уровень нашего чемпионата был выше, чем сейчас. Вырастет чемпионат, вырастет мастерство футболистов. Пока же мы вынуждены страдать и недобирать очки в таких матчах.

Думаю, главные выводы после поражения "Реалу" в Киеве состоят в том, что все равно в Мадриде тоже нужно играть в атакующий футбол с высокой надежностью в обороне. Это очевидные вещи. Если "Шахтер" будет включать более высокую скорость и искать пространство за спинами соперника, шансы на "Сантьяго Бернабеу" будут, поскольку у горняков есть скоростные игроки. Как только в киевском матче включалась скорость на флангах, у испанцев возникали проблемы. Думаю, исходя из этого тренерский штаб "Шахтера" и будет строить игру.

Конечно, турнирное положение "Шахтера" обязывает команду играть на победу. "Шериф" в этой группе преподнес сюрприз, поэтому теперь и "Реалу", и "Шахтеру" нужно нервничать, чтобы в оставшихся матчах в группе играть только на победу", - сказал Гай.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Алексей Гай Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
03.11.2021 в 17:48
Вроде все и правильно, но ключевая фраза - "мы вынуждены страдать" - вызывает недоумение! Кто это нас вынуждает? Кто этот злой гений, что превратил наш Чемп в проходной двор? И почему это вдруг любой "выход в Европу" становится сродни подвигу …))
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