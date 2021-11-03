Почти без проблем. Манчестер Сити разгромил Брюгге в зрелищном матче

Сегодняшний матч между "Сити" и "Брюгге" стал уже вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Однако, как и в предыдущей встрече, ничего положительного для бельгийского клуба не случилось. Давайте же разберем события встречи подробнее.

Первый тайм начался так, как будто "Манчестер" собирается забить пять голов за десять минут и отдыхать все оставшееся время. Уже на 15-й минуте Фил Фоден с двух метров расстрелял ворота Миньоле. Это произошло после силового прострела от Канселу с правого фланга. При этом вся защита "Брюгге" словно проспала такой острый момент и не успел никак среагировать.

Однако уже в следующую минуту стало ясно, что бельгийцы будут отвечать, и будут делать это очень быстро. Де Кетеларе прострелил с правого фланга, и мяч после срезки с ноги Бернарду попал в голову Стоунза. Тот не успел сориентироваться и отправил круглого в свои ворота. Конечно, такой гол нельзя назвать заслуженным, но факт остается фактом: "Брюгге" сравнял.

Пропущенный мяч словно сорвал планы "Манчестер Сити" на блицкриг. Команда несколько десятков минут пыталась почувствовать слабые стороны соперника и воспользоваться ими. Однако подопечные Клемана закрылись в отчаянной обороне и не подпускали "горожан" к своим воротам ценой значительных усилий. К концу тайма, хоть и имея несколько острых моментов, команда Гвардиолы не смогла забить второй мяч.

Вторая половина встречи началась полной и всеобъятной доминацией "Манчестера". Футболисты играли в привычный им атакующий футбол, а у бельгийцев уже не получалось что-то противопоставить. Второй мяч команда забила довольно быстро: на 54-й минуте Марез на границе вратарской пробил по воротам головой после навеса от Канселу. Миньоле ничего не смог сделать в этом моменте, и таким образом счет стал 2:1. Третий гол также не заставил себя ждать: на 72-й минуте Гюндоган на левом фланге обработал мяч и прострелил в штрафную, а Стерлинг с нескольких метров расстрелял голкипера.

Точку в матче поставил Жесус, заменивший на поле Грилиша. Уже в дополнительное время нападающий получил мяч от Канселу на входе в штрафную и снайперским ударом закатил в правый угол ворот. Таким образом, счет стал разгромным.

Конечно, "Брюгге" может сделать много выводов после такого поединка, но стоит признать главное: сегодня на поле сошлись команды совершенно разных уровней. Играя на грани возможностей, бельгийцы демонстрировали то, что "Манчестер" делает "на минималках".

Манчестер Сити - Брюгге 4:1

Голы: Фоден 15, Марез 54, Стерлинг 72, Жезус 90+2 - Стоунз (а) 17

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Уокер, Канселу, Гюндоган, Родри, Силва, Марез, Фоден, Грилиш.

Брюгге: Миньоле, Нсоки, Хендри, Соболь, Мехеле, Ванакен, Ритс, Вормер, Мата, Ланг, де Кетеларе.