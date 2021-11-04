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Степаненко: Нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках
Шансы зацепиться за евровесну еще есть
shakhtar.com
Полузащитник "
– Игра вам давалась?
– В плане качества – да, можно сказать, что были хорошие эпизоды, где мы доминировали и создавали моменты. Были эпизоды, когда доминировал и создавал моменты "Реал". Но в плане результата, конечно, я недоволен.
– У "Шахтера" было много подходов к воротам "Реала". Заслуга соперника в том, что не забили больше одного гола?
– Конечно. Они хорошо оборонялись, как я понимаю, тоже много работают над этим, в позиционной обороне действуют хорошо, закрывают зоны. Когда "Реал" с такими футболистами защищается, взломать их оборону непросто. Нужно отдать им должное – это "Реал" (Мадрид).
– Играли в атаку, на победу. Не хватило реализации?
– В таких играх много моментов не бывает – их нужно реализовывать. Но мы не должны забывать, что и у "Реала" были моменты и они тоже некоторые не использовали. Тяжело сказать. Все старались, хотели сделать максимум и добиться положительного результата, но, к сожалению, не получилось.
– По игре заслуживали увезти три очка?
– Мы не можем говорить, что могли или не могли. По качеству игры могли заработать очки. Сколько? Не знаю. К сожалению, мы этого не сделали. Класс соперника, таких футболистов, как Бензема, решил исход матча. Поэтому он играет столько лет в "Реале".
– Теперь остается борьба только за Лигу Европы?
– Да. Нам нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках. Это и хорошо: нужно рисковать, не бояться, играть в атакующий футбол. В принципе, тренерский штаб нас об этом просит, потому психологически будет легче.
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