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Степаненко: Нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Шансы зацепиться за евровесну еще есть

Степаненко: Нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями после поражения от "Реала" (1:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Игра вам давалась?

– В плане качества – да, можно сказать, что были хорошие эпизоды, где мы доминировали и создавали моменты. Были эпизоды, когда доминировал и создавал моменты "Реал". Но в плане результата, конечно, я недоволен.

– У "Шахтера" было много подходов к воротам "Реала". Заслуга соперника в том, что не забили больше одного гола?

– Конечно. Они хорошо оборонялись, как я понимаю, тоже много работают над этим, в позиционной обороне действуют хорошо, закрывают зоны. Когда "Реал" с такими футболистами защищается, взломать их оборону непросто. Нужно отдать им должное – это "Реал" (Мадрид).

– Играли в атаку, на победу. Не хватило реализации?

– В таких играх много моментов не бывает – их нужно реализовывать. Но мы не должны забывать, что и у "Реала" были моменты и они тоже некоторые не использовали. Тяжело сказать. Все старались, хотели сделать максимум и добиться положительного результата, но, к сожалению, не получилось.

– По игре заслуживали увезти три очка?

– Мы не можем говорить, что могли или не могли. По качеству игры могли заработать очки. Сколько? Не знаю. К сожалению, мы этого не сделали. Класс соперника, таких футболистов, как Бензема, решил исход матча. Поэтому он играет столько лет в "Реале".

– Теперь остается борьба только за Лигу Европы?

– Да. Нам нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках. Это и хорошо: нужно рисковать, не бояться, играть в атакующий футбол. В принципе, тренерский штаб нас об этом просит, потому психологически будет легче.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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vadooo (Слатино)
04.11.2021 в 19:01
Поздно.
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0
-1
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Maxam (Чернівці)
04.11.2021 в 18:45
Если выиграют оба матча, то с большой долей вероятности даже в плей-офф ЛЧ попадают. Для этого нужна будет ещё победа Реала над Интером.
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Pokeruga (Кропивницкий)
04.11.2021 в 18:17
Проще простого! )
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+1
0
Arsenals (Днепр)
04.11.2021 в 18:56
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0
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