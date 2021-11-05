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"Надеюсь, она в порядке". Лидер Аякса примерял комичный образ после того, как врезался пахом в штангу
Шутник по фамилии Тадич
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич – один из героев поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1). На 72-й минуте сербский футболист сравнял счет в поединке и положил начало камбэку своей команды, однако, какой ценой!
Он поразил ворота "шмелей", но врезался пахом в штангу. Принимая поздравления от своих партнеров, Тадич не скрывал боли. После завершения матча Душан пошутил в Твиттере:
"Чтобы победить в Дортмунде, понадобилось несколько "мячей". Надеюсь, что штанга в порядке. Желаю тебе скорейшего выздоровления, подруга".
¡LO TRISTE!????— Analistas (@SomosAnalistas_) November 4, 2021
Ayer Dusan Tadic tuvo un fuerte golpe en el poste. Lamentablemente sus partes intimas se lesionaron..???????????? pic.twitter.com/E0NBeqeRJ5
Не менее забавным является образ футболиста, который он примерял по возвращению из Дортмунда. Вот в таком виде он предстал перед общественностью:
Buenos días! Así llegó Tadić a Amsterdam esta mañana ???? pic.twitter.com/U7EwiSYwq4— Mundo Ajax ???? (@MundoAjax) November 4, 2021
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