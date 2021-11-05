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"Надеюсь, она в порядке". Лидер Аякса примерял комичный образ после того, как врезался пахом в штангу

Лига Чемпионов
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Шутник по фамилии Тадич

"Надеюсь, она в порядке". Лидер Аякса примерял комичный образ после того, как врезался пахом в штангу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич – один из героев поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1). На 72-й минуте сербский футболист сравнял счет в поединке и положил начало камбэку своей команды, однако, какой ценой!

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Он поразил ворота "шмелей", но врезался пахом в штангу. Принимая поздравления от своих партнеров, Тадич не скрывал боли. После завершения матча Душан пошутил в Твиттере:

"Чтобы победить в Дортмунде, понадобилось несколько "мячей". Надеюсь, что штанга в порядке. Желаю тебе скорейшего выздоровления, подруга".

Не менее забавным является образ футболиста, который он примерял по возвращению из Дортмунда. Вот в таком виде он предстал перед общественностью:

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В статье: Аякс (Амстердам) Душан Тадич
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