"Надеюсь, она в порядке". Лидер Аякса примерял комичный образ после того, как врезался пахом в штангу

Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич – один из героев поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1). На 72-й минуте сербский футболист сравнял счет в поединке и положил начало камбэку своей команды, однако, какой ценой!

Он поразил ворота "шмелей", но врезался пахом в штангу. Принимая поздравления от своих партнеров, Тадич не скрывал боли. После завершения матча Душан пошутил в Твиттере:

"Чтобы победить в Дортмунде, понадобилось несколько "мячей". Надеюсь, что штанга в порядке. Желаю тебе скорейшего выздоровления, подруга".

¡LO TRISTE!????



Ayer Dusan Tadic tuvo un fuerte golpe en el poste. Lamentablemente sus partes intimas se lesionaron..???????????? pic.twitter.com/E0NBeqeRJ5 — Analistas (@SomosAnalistas_) November 4, 2021

Не менее забавным является образ футболиста, который он примерял по возвращению из Дортмунда. Вот в таком виде он предстал перед общественностью: