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Маркевич: Тренер хочет поднять психологическое состояние Коноплянки - не думаю, что он сыграет с Интером

Лига Чемпионов
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Евгений очень давно не играл

Маркевич: Тренер хочет поднять психологическое состояние Коноплянки - не думаю, что он сыграет с Интером

shakhtar.com

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Интер" – "Шахтер", который пройдет 24 ноября.

– Ситуация у "Шахтера" непростая – надо выиграть у "Интера". Другой результат не устроит. Но в футболе все реально. Главное, какой настрой у команды, как они выходят на поле. Хотя последний матч "Интер" провел на хорошем уровне – 3:2 против "Наполи". Но у них есть свои проблемы, надо их использовать.

– В заявку на "Интер" попал Коноплянка. Он получит свой шанс?

– Я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Он давно не играл. Наверное, тренер хочет поднять его психологическое состояние. Не думаю, что он выйдет на поле. Но по крайней мере он уже в заявке. А через матчи УПЛ, возможно, он и выйдет на уровень, на котором был когда-то.

– "Шериф" еще способен насолить "Шахтеру"?

– Горнякам надо побеждать в матчах с "Интером" и "Шерифом". Все в их руках. Думаю, им по силам это сделать. Надо будет очень хорошо работать в отборе мяча и прессинге, так просто "Интер" не обыграть.

А "Шериф" и так уже прыгнул выше головы.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
Трибуна

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