ЛЧ. Аталанта играет слабо, но спасается в Берне

Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур

Берн. "Ванкдорф"

"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3

Голы: Сибатчу 39, Сьерро 80, Хефти 84 - Сапата 10, Паломино 51, Муриэль 88

"Янг Бойз": Фавр, Хефти, Берги, Лаупер, У. Гарсия, Айбишер, Мартинс (Канга 89), Нгамелу, Сибатчу, Ридер (Сьерро 67), Элиа (Мамбимби 67)

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Демираль (Джимсити 71), Дзаппакоста (Пеццелла 46), Де Роон, Фройлер (Пессина 78), Меле (Муриэль 87), Пашалич (Коопмейнерс 71), Малиновский, Сапата

Предупреждения: У. Гарсия 22, Нгамелу 44, Хефти 66 - Демираль 63, Сапата 90+1

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Третий сезон подряд "Аталанта" начинает групповой турнир Лиги Чемпионов слабо. В предыдущие два все устраивалось в концовке. Теперь также может. Поражение "Вильярреала" в раннем матче дня четко очертило бергамцам задание - четыре очка в двух турах для верного выхода из группы. В любой комбинации. Более легкой выглядела победа в Берне над аутсайдером группы и ничья с "Вильярреалом" дома. Правда, легких путей они никогда не ищут. Вот и сегодня слабым выступлением в Берне перенесли решение вопроса на Бергамо.

По общим меркам первый тайм был серым, некачественным. Со всего семью ударами по воротам. Возможно, мешал искусственный газон, на который гости жаловались еще перед матчем. Ну а прежде всего мешали хозяева. Они победили здесь "Манчестер Юнайтед", их болельщики заполнили сегодня стадион и создавали отличную атмосферу. Несмотря на эпидемию травм, прежде всего потерю трех капитанов - лидера обороны Лустенбергера, первого вратаря фон Балмооса, лидера атаки Фасснахта - они боролись очень прилично, владели мячом гораздо чаще.

Начали как раз гости. Отличной комбинацией на левом фланге. Швейцарец Фройлер в итоге прострелил, Сапата получил, развернулся и положил в угол с рикошетом от защитника. Также Паломино мог замкнуть угловой Малиновского точнее. Хозяева ответили контратакой с неточным ударом Айбишера с 17-ти метров, настырно шли вперед, заставляли соперника фолить. В районе 30-ой минуты активизировался Малиновский. Руслан прорвался справа и в центре и дважды выложил Пашаличу. Однако Марио закрутил неточно, а во втором эпизоде даже не пробил.

Наказание последовало довольно быстро. Победитель "Юнайтед" и спаситель ничьей в последнем матче лиги против "Грассхопперс" Сибатчу отлично замкнул головой навес с углового. От перекладины и стойки мяч закатился в ворота. Далее еще и Гарсия чуть не закрутил издали.

Второй тайм "Аталанта" уже начала похожей на себя. Энергичным давлением. Малиновский исполнил штрафной справа (вратарь вытащил), пробивал слета слева (слишком неточно). Мяч постоянно свистел в штрафной "Янг Бойз", те еле отбивались. И в итоге при розыгрыше углового Демираль сбросил головой, Пашалич ногой чуть назад, а центральный защитник Паломино блестяще закрутил. Впрочем, после нескольких минут атак по инерции бергамцы вновь затихли и отошли в оборону. За что вновь поплатились. На этот раз уже вдвойне.

Звоночки в виде комбинации с ударом Элиа с 17-ти метров (Муссо) и пары выходов аргентинца из ворот итальянцев не разбудили. Они проспали вбрасывание аута, прорыв Нгамелу и прострел на вышедшего на замену Сьерро. Проспали и смещение правого защитника Хефти в центр с блестящим крученым ударом левой издали в "девятку". Спали и в добавленное время, когда швейцарцы давили. На последних секундах Муссо потащил удар Лаупера. Не спал лишь только-только вышедший на замену Муриэль. Хитрым штрафным ударом с угла штрафной он пробил стенку.

После финального свистка крайне разочарованными и возбужденными выглядели как раз хозяева. Гости же вели себя флегматично.

Слабое выступление "Аталанты". Она владела мячом лишь 42 процента времени, засыпала, создала меньше, чем соперник. Соперник, который переживает свои худшие времена за последние четыре года, победил лишь однажды уже в восьми последних матчах, страдает от травм. Да, все в ее руках. Победа над "Вильярреалом" - и 1/8 финала в кармане. Беспокоит другое. Во всех пяти матчах этого группового турнира Лиги Чемпионов бергамцы открывали счет. Победили они в итоге лишь однажды. Уже шесть раз теряли преимущество в счете.