ЛЧ. Ливерпуль - Порту 2:0. Стопроцентный показатель

Юргену Клоппу удалось выполнить все, что он задумал. “Ливерпуль” уважительно отнесся к матчу, который не влиял на его турнирное положение, и показал свою компетентность, взяв три очка. Болельщики на “Энфилде” увидели хорошую игру и красивые голы. Кроме того, тренер “красных” смог провести частичную ротацию. Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк и Жота смогла отдохнуть, Робертсон, Хендерсон, Тьяго, Салах и Мане сыграли меньше 90 минут. 19-летний воспитанник Тайлер Мортон провел первый полный матч в Лиге чемпионов. 15 очков после пяти туров. Идеальнее и не придумаешь.

Конечно, чувствовалось, что “Ливерпуль” играл не в лучшем составе. Неко Уильямс (и мало какой футболист в мире) не способен создавать столько моментов как Александер-Арнольд, не совсем удачной получилась игра у Цимикаса, немного нервничал Конате, Мортон иногда терял позицию, Минамино, при всей его работоспособности, не способен заменить Жоту или Фирмино.

И в первом тайме “Порту” выглядел неплохо. Гости находили разрывы между линиями у “Ливерпуля”, и им удавалось иногда выходить на хорошие ударные позиции. Но перед самими воротами игроки “Порту” принимали неправильные решения – пас, когда нужно бить, удар, когда можно было подождать партнера. Но шансы у “Порту” действительно было неплохие. И в итогом xG у португальской команды показатель выше (1.05 против 0.64 у "Ливерпуля").

У “Ливерпуля” в первом тайме шансов и моментов было не так много. Свой гол “красные” забили – Тьяго отдал гениальный пас на Мане, но плечо сенегальца было в небольшом офсайде.

Но после перерыва Тьяго вновь удалось отметиться исключительным действием. В этот раз он филигранно точным ударом поразил угол ворот “Порту” после отскока со стандарта.

Вскоре после того как испанец забил гол, он покинул поле, и на замену вышел Хендерсон. Не прошло и десяти минут, как “Ливерпуль” разыграл свою классическую комбинацию сезона 2021/22. Пас из глубины на Салаха (его хорошо выполнил Мортон), египтянин принял мяч на фланге, подождал Хендерсона, рванул к воротам, получил мяч в ответ и сильно пробил в ближний угол. Это было красиво.

Пять матчей, пять побед, 15 забитых, пять пропущенных. Превосходные результаты “Ливерпуля” в группе, которую Юрген Клопп назвал самой сложной в своей ливерпульской карьере. “Порту” с пятью пунктами умудряется оставаться на втором месте и в последнем туре сыграет на своем поле с “Атлетико”.

Лига чемпионов, группа B, пятый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Порту” 2:0

Голы: Тьяго 52, Салах 70

“Ливерпуль”: Алиссон – Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон 63) – Мортон, Тьяго (Хендерсон 63), Окслейд-Чемберден (Милнер 82) – Салах (Фабиньо 71), Минамино, Мане (Ориги 72)

“Порту”: Диогу Кошта – Сануси, Мбемба, Пепе (Кардосо 25), Жоау Мариу – Диас, Урибе (Груйич 77), Оливейра (Витинья 64), Отавио – Эванилсон (Тони Мартинес 77), Тареми (Консейсау 64)

Предупреждения: Конате 29, Милнер 88 – Урибе 40, Мбемба 75