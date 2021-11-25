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Левандовский забил Динамо в падении через себя с расшнурованной бутсой

Лига Чемпионов
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Настоящему мастеру такое не помеха

Левандовский забил Динамо в падении через себя с расшнурованной бутсой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Widmann

Новина українською

Гениальный гол Роберта Левандовского во многом предрешил исход противостояния "Баварии" с киевским "Динамо" (2:1), да и эстетов порадовал неслабо.

Мало кто заметил, но поляк умудрился сотворить шедевр с расшнурованной бутсой! Кажется, в нынешней форме Роберта не может остановить вообще ничего.

С Золотым мячом проблем быть не должно - ну разве что французы возьмутся продвигать "своих".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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