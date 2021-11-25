Левандовский забил Динамо в падении через себя с расшнурованной бутсой

Гениальный гол Роберта Левандовского во многом предрешил исход противостояния "Баварии" с киевским "Динамо" (2:1), да и эстетов порадовал неслабо.

Мало кто заметил, но поляк умудрился сотворить шедевр с расшнурованной бутсой! Кажется, в нынешней форме Роберта не может остановить вообще ничего.

Robert Lewandowski strzelił piękna bramkę przeciwko Dynamo Kijów.

Bayern Monachium prowadzi na wyjeździe 1:0.



Faisal HQ pic.twitter.com/ixGb4mhuTT — Polacy w Ligach Zagranicznych (@Polacy_w_ligach) November 23, 2021

С Золотым мячом проблем быть не должно - ну разве что французы возьмутся продвигать "своих".