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Левандовский забил Динамо в падении через себя с расшнурованной бутсой
Настоящему мастеру такое не помеха
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Widmann
Гениальный гол Роберта Левандовского во многом предрешил исход противостояния "Баварии" с киевским "Динамо" (2:1), да и эстетов порадовал неслабо.
Мало кто заметил, но поляк умудрился сотворить шедевр с расшнурованной бутсой! Кажется, в нынешней форме Роберта не может остановить вообще ничего.
Robert Lewandowski strzelił piękna bramkę przeciwko Dynamo Kijów.— Polacy w Ligach Zagranicznych (@Polacy_w_ligach) November 23, 2021
Bayern Monachium prowadzi na wyjeździe 1:0.
Faisal HQ pic.twitter.com/ixGb4mhuTT
С Золотым мячом проблем быть не должно - ну разве что французы возьмутся продвигать "своих".
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