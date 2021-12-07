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Зинченко высказался о предстоящем матче Ман Сити против Лейпцига
Поединок 6-го тура ЛЧ состоится уже сегодня, 7 декабря
Фото: uefa.com
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча против "Лейпцига" в Лиге чемпионов. Из-за коронавирусных ограничений в Германии игра пройдет без зрителей.
"Это грустная новость для обеих команд. Как для болельщиков, которые должны приходить на стадион и смотреть матчи, так и для футболистов. Мы играем для болельщиков, но главная причина в том, что это делается для здоровья. Желаю всем быть здоровыми.
Для нашего клуба большое достижение то, что мы вышли в плей-офф. Конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Мы хотим показать нашу лучшую игру, чтобы сохранить ритм.
У нас впереди еще много матчей. Неважно, в каком турнире мы играем, мы всегда хотим показывать свой лучший футбол. Сейчас мы довольны своими позициями, но впереди еще очень много матчей, и ты не знаешь, что произойдет", — цитирует Зинченко официальный Twitter клуба.
Матч "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 7 декабря и начнется в 19:45.
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