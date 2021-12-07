Зинченко высказался о предстоящем матче Ман Сити против Лейпцига

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча против "Лейпцига" в Лиге чемпионов. Из-за коронавирусных ограничений в Германии игра пройдет без зрителей.

"Это грустная новость для обеих команд. Как для болельщиков, которые должны приходить на стадион и смотреть матчи, так и для футболистов. Мы играем для болельщиков, но главная причина в том, что это делается для здоровья. Желаю всем быть здоровыми.

Для нашего клуба большое достижение то, что мы вышли в плей-офф. Конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Мы хотим показать нашу лучшую игру, чтобы сохранить ритм.

У нас впереди еще много матчей. Неважно, в каком турнире мы играем, мы всегда хотим показывать свой лучший футбол. Сейчас мы довольны своими позициями, но впереди еще очень много матчей, и ты не знаешь, что произойдет", — цитирует Зинченко официальный Twitter клуба.