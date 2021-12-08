Юношеская лига УЕФА. Динамо минимально проиграло Бенфике и заняло второе место в группе

Киевское Динамо U-19 провело свой заключительный матч в групповом ранде Юношеской лиги УЕФА. На стадионе Кайша Футебол Кампуш в Сейшале киевляне встречалось со сверстниками из Бенфики.

Несмотря на то, что обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, матч нельзя было назвать проходным. Команды разыгрывали первое место в группе, которое дает право весной стартовать с более поздней стадии турнира.

Киевлянам, чтобы остаться на первой строчке, нужно было не проиграть, однако с этой задачей украинская команда не справилась.

В целом, матч больше напоминал битву, а не футбол, команды чаще били по ногам соперника, а не по воротам и уже в первом тайме арбитру пришлось четырежды вытаскивать желтую карточку.

В итоге, при довольно равной борьбе Бенфика забила на 44-й минуте гол в раздевалку, да и после перерыва хозяева только добавили оборотов, в то время как Киев огрызался в контратаках.

К тому же, на 77-й минуте вторую желтую получил Бражко, после чего все стало ясно. Отыграться в меньшинстве в таком матче Динамо не смогло и проиграв минимально, заняло второе место в группе.

Таким образом, весной Динамо начнет свой-плей-офф в 1/16 финала турнира, а Бенфика с первого места в группе попадает в 1/8 финала турнира.

Жеребьевка 1/16 состоится 14 декабря, матчи пройдут 8/9 февраля. Этап будет проходить из одного поединка.

Юношеская лига УЕФА. Группа E. 6 тур

Бенфика U-19 – Динамо U-19 1:0

Гол: Семеду (44)

Предупреждения: Морейра (10), Родригеш (13) – Боль (8), Бенедюк (30), Бражко (69), Диалло (80).

На 77-й минуте удален Бражко (Динамо) – второе предупреждение.

Бенфика U-19: Соареш, Араужу, Силва, Томе, Родригеш, Феликс, М. Нету (Феликс, 90), Сантуш (Ж. Нету, 82), Семеду (Резенде, 82), Морейра (Маркеш, 76).

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк (Танчак, 46), Боль, Дячук, Малыш, Близниченко, Бражко, Горбач (Царенко, 46), Яцик, Волошин, Диалло.