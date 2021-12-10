Воробей: Непонятно, почему Де Дзерби в матче с Шерифом поменял вратаря

Экс-форвард донецкого " Шахтера " и сборной Украины Андрей Воробей высказался о матче "Шахтер" - "Шериф" (1:1), а также подытожил выступление "горняков" в этой Лиге чемпионов.

"Ничейный матч с "Шерифом" подытожил то, что "Шахтер" в этом сезоне еврокубков, к сожалению, сыграл неудачно. Этим поединком все было сказано.

В самой игре против "Шерифа" преимущество было на стороне "Шахтера". Преимущество ощущалось. Я был на стадионе и все это видел. Была создана куча моментов, которые "Шахтер" не использовал. Проходили хорошие комбинации, было создано много неплохих моментов, но не получалось забить.

Пропущенный гол в самой концовке? Это футбол. Такое бывает, что одна команда бьет, бьет, бьет по воротам и не может забить, а в конце, к сожалению, где-то пропускает. Есть некоторые вопросы по заменам. Непонятно, почему поменяли вратаря. Есть некоторые вопросы, но в целом "Шахтер" показал, что в этом году у команды не все так хорошо. И, думаю, то, что мы имеем, это, к сожалению, закономерно.

Следующий матч у "горняков" с неудобной "Александрией"? Да, "Александрия" - неудобный соперник для "Шахтера". Но, как главный тренер "горняков" сказал, "Шахтер" через матч Лиги чемпионов с "Шерифом" готовился к поединку с "Александрией". Шесть игроков пропустили матч с "Шерифом". Команда конкретно готовится на матч с александрийцами. Я думаю, "Шахтер" по настроению и по физической подготовке будет в хорошем состоянии. Не будет такого, что кто-то будет уставший после Лиги чемпионов. Команда будет на ходу. Я думаю, хоть "Шахтер" будет играть на выезде, "Александрия" в этом поединке не преподнесет какие-то сюрпризы. Будет тяжело, но, думаю, "Шахтер" свои три очка в этом матче возьмет", - сказал Воробей.