Нападающий Пари Сен-Жермен избежал серьезного повреждения перед матчем ЛЧ против Реала

Крайний форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария не попал в лазарет на продолжительный термин, уже вскоре он будет иметь возможность вернуться на поле и помочь парижанам в битве плей-офф ЛЧ против "Реала".

Напомним, 33-летний Ди Мария получил травму в поединке чемпионата Франции против "Лилля" (5:1). Почеттино заменил Анхеля в рамках мер предосторожности.

Первый матч против "Реала" состоится 15 февраля в рамках 1/8 финала главного клубного европейского турнира. Напомним, пока неизвестно, сыграет ли с "меренгами" бразилец Неймар.