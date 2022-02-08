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Нападающий Пари Сен-Жермен избежал серьезного повреждения перед матчем ЛЧ против Реала

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Ждем на поле

Нападающий Пари Сен-Жермен избежал серьезного повреждения перед матчем ЛЧ против Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Крайний форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария не попал в лазарет на продолжительный термин, уже вскоре он будет иметь возможность вернуться на поле и помочь парижанам в битве плей-офф ЛЧ против "Реала".

Напомним, 33-летний Ди Мария получил травму в поединке чемпионата Франции против "Лилля" (5:1). Почеттино заменил Анхеля в рамках мер предосторожности.

Первый матч против "Реала" состоится 15 февраля в рамках 1/8 финала главного клубного европейского турнира. Напомним, пока неизвестно, сыграет ли с "меренгами" бразилец Неймар.

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В статье: Анхель Ди Мария Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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