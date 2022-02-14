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Динамо U-19 получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
Обновлено
(9 голосов)

Юноши "бело-синих" продолжают выступление в турнире

Динамо U-19 получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Фото: twitter.com/UEFAYouthLeague

Новина українською

В понедельник, 14 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала и последующих стадий Юношеской лиги УЕФА.

Своего соперника узнало "Динамо" U-19, которое прошло испанский "Депортиво" в серии пенальти. По итогам жеребьевки, в матче 1/8 финала киевская команда сыграет дома против "Спортинга" U-19.

Отметим, что все стадии плей-офф играются в формате одного поединка. Команда, шар с названием которой при жеребьевке вытащат из чаши первым, будет играть дома. Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА пройдут 1/2 марта. Финал турнира состоится 25 апреля в Ньоне.

Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

  • "Динамо" - "Спортинг"
  • "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"
  • "Ливерпуль" - "Генк"
  • АЗ - "Ювентус"
  • "Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Дортмунд
  • "Жилина" – "Зальцбург"
  • ПСЖ – "Севилья"
  • "Мидтьюлланд" – "Бенфика"

В случае успеха киевлян, снова на домашней поле, сыграют в 1/4 финала против победителя пары "Мидтьюлланд"/"Бенфика". Игра пройдет 15 или 16 марта.

В 1/4 сыграют:

  • АЗ/"Ювентус – "Ливерпуль"/"Генк"
  • ПСЖ/"Севилья" – "Жилина"/"Зальцбург"
  • "Динамо"/"Спортинг" – "Мидтьюлланд"/"Бенфика"
  • "Манчестер Юнайтед"/"Боруссия" Дортмунд – "Реал"/"Атлетико"

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (8)
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royalstas (Вінниця)
14.02.2022 в 15:34
Бенфіку якщо не помиляюсь вдома обігрували, дві гри вдома це круте жеребкування. Шанси на півфінал гарні.
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Plagin (Prad)
14.02.2022 в 15:32
Фінал, Динамо - Ліверпуль.
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avatar
okolegko (Київ)
14.02.2022 в 15:07
Щось нам на піренейців хвартить. В разі проходу до 1/4 з великою ймовірністю знову португальці
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0
0
Stanislau (Чернигов)
14.02.2022 в 14:59
Если не захотят ехать, то мы должны быть автоматом в полуфинале
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0
0
Тренерую (Столица)
14.02.2022 в 13:48
Есть шанс сыграть в полуфинале! Удачи!
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0
0
chakvoron (Хоростків)
14.02.2022 в 13:26
На виїзді напевне гратимуть, так як до нас ніхто не хоче їхати бо бояться вторгнення. Щоб той пУТІН здох
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+5
-3
kravaserega (Kyiv)
14.02.2022 в 14:00
В крайнем случае, можно и во Львове сыграть
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+2
0
ukrop08
14.02.2022 в 14:18
пока нет никакого решение уефа по этому делу, то отказ ехать на матч = 0 - 3. ну так должно быть.
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+1
0


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