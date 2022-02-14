Динамо U-19 получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

В понедельник, 14 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала и последующих стадий Юношеской лиги УЕФА.

Своего соперника узнало "Динамо" U-19, которое прошло испанский "Депортиво" в серии пенальти. По итогам жеребьевки, в матче 1/8 финала киевская команда сыграет дома против "Спортинга" U-19.

Отметим, что все стадии плей-офф играются в формате одного поединка. Команда, шар с названием которой при жеребьевке вытащат из чаши первым, будет играть дома. Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА пройдут 1/2 марта. Финал турнира состоится 25 апреля в Ньоне.

Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

"Динамо" - "Спортинг"

- "Спортинг" "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"

"Ливерпуль" - "Генк"

АЗ - "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Дортмунд

"Жилина" – "Зальцбург"

ПСЖ – "Севилья"

"Мидтьюлланд" – "Бенфика"

В случае успеха киевлян, снова на домашней поле, сыграют в 1/4 финала против победителя пары "Мидтьюлланд"/"Бенфика". Игра пройдет 15 или 16 марта.

В 1/4 сыграют: