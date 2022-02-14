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Динамо U-19 получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Юноши "бело-синих" продолжают выступление в турнире
Фото: twitter.com/UEFAYouthLeague
В понедельник, 14 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала и последующих стадий Юношеской лиги УЕФА.
Своего соперника узнало "Динамо" U-19, которое прошло испанский "Депортиво" в серии пенальти. По итогам жеребьевки, в матче 1/8 финала киевская команда сыграет дома против "Спортинга" U-19.
Отметим, что все стадии плей-офф играются в формате одного поединка. Команда, шар с названием которой при жеребьевке вытащат из чаши первым, будет играть дома. Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА пройдут 1/2 марта. Финал турнира состоится 25 апреля в Ньоне.
Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
- "Динамо" - "Спортинг"
- "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"
- "Ливерпуль" - "Генк"
- АЗ - "Ювентус"
- "Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Дортмунд
- "Жилина" – "Зальцбург"
- ПСЖ – "Севилья"
- "Мидтьюлланд" – "Бенфика"
В случае успеха киевлян, снова на домашней поле, сыграют в 1/4 финала против победителя пары "Мидтьюлланд"/"Бенфика". Игра пройдет 15 или 16 марта.
В 1/4 сыграют:
- АЗ/"Ювентус – "Ливерпуль"/"Генк"
- ПСЖ/"Севилья" – "Жилина"/"Зальцбург"
- "Динамо"/"Спортинг" – "Мидтьюлланд"/"Бенфика"
- "Манчестер Юнайтед"/"Боруссия" Дортмунд – "Реал"/"Атлетико"
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