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Лига чемпионов. ПСЖ - Реал 1:0. Мбаппе все-таки пробил мадридский автобус

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

...а Месси только мешал

Лига чемпионов. ПСЖ - Реал 1:0. Мбаппе все-таки пробил мадридский автобус

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP Sport

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вы, конечно, можете называть это футбольными шахматами, тактическим сражением и все такое, но по факту это был скучный поединок с единственным игроком на две команды, который действительно хотел забить.

"Реала" в атаке мы не увидели вообще. В первом тайме Мадрид хотя бы пробовал забросы на Винисиуса – они ни к чему не приводили, да, но хотя бы присутствовали. После перерыва и это исчезло – осталась только глухая оборона.

Ноль ударов в ворота от "Королевского клуба" – слушайте, а этот клуб точно "Королевский" или его пора временно понижать в звании?

"ПСЖ", в свою очередь, атаковал, но настолько медленно и безыдейно, что за весь первый тайм создал один полумомент – когда Ди Мария после прострела Мбаппе пальнул на верхний ярус трибун. На этом все.

Килиан вообще выделялся на общем сером фоне, пытаясь добавить скорости игре, тогда как остальные во главе с Месси топтались на месте вплоть до потери пульса мяча. Почеттино? Просто стоял и бессильно смотрел на это. По такой игре Лео был первым кандидатом на замену, но, кажется, полномочия тренера здесь недостаточно широки.

Все это вылилось для "ПСЖ" в еще большую проблему после перерыва. Мбаппе на дриблинге заработал пенальти, спровоцировав Карвахаля на подножку, но Месси даже с точки не пробил Куртуа, ударив поразительно плохо.

Что творится из Лео в Париже – неясно, но в любом случае, это уже не тот Месси, которого боялась вся Европа в сине-гранатовой форме "Барселоны". Сегодня если кого-то и стоит бояться, то Мбаппе – он до конца матча создал еще 2-3 момента, и в одном из них на 94-й минуте протолкнул мяч в сетку, напомнив Куртуа о давних проблемах с ударами между ног. Справедливо!

"Реал" заслужил это поражение - нельзя просто выйти и 90 минут ждать свистка, это не работает. Хочется верить, что хотя бы в Мадриде команда Анчелотти покажет нечто большее. Настолько бояться этого Парижа – это же себя не уважать.

1/8 финала ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш - Данилу (Гейе, 87), Паредес, Верратти - Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 72), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос - Асенсио (Родриго, 72), Бензема (Бэйл, 87), Винисиус (Азар, 82)

Предупреждения: Верратти, 40, Данилу, 62, Кимпембе, 83, Паредес, 90 - Каземиро, 37, Милитао, 52, Менди, 57, Родриго, 83

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (108)
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Spokoyno (Київ)
16.02.2022 в 01:02
8:3 за ударами по воротах, правда 5:10 по дриблінгу... Вгадайте цей це результат Мессі : Реал. Так Ліонель зовсім не той на якому останні роки трималась Барселона, утім мати ДРУГУ оцінку в новий команді у З4 роки, це все ж таки показник чого він 7-разовий володар ЗМ. Так вболівальникам команд суперників це дуже допікає, але цифри кажуть за себе... Порівняйте показники "кращого нападника КБ" та "ніякого ЛМ" і можете далі розповідати, що Мессі вже давно втратив форму. Так я теж не бачу від нього той гри коли йому було 25+, але я ЗМИРИВСЯ, що кращі роки його вже позаду.
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:54
Сколько же реальной 3.14 здоты здесь собралось... Сгиньте, твари!
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:55
Зайди уже с основного аккаунта, будь мужиком, и пиши. А то завтра будет тут улыбаться сидеть, и корчить невинность, когда накануне вы*рался
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+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 01:03
Я не Барселинус, и ты это знаешь! Потому - иди в очко, которое сегодня твой реал пытался взять с ПСЖ!
0
-1
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 01:06
ну а Харду ,ти чого хамиш,лошара?....
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.02.2022 в 00:47
Мбаппе сьогодні проявив себе як професіонал, грав за команду в якій зараз, а не куди збирається. Можливо Почеттіно не був впевненний в цьому на всі 100%, тому і наперед сказав, щоб Мессі пробивав пенальті, враховуючи його відносини з Реалом. До речі про це давнє протистояння мадридців з аргентинцем - надто добре Реал знає Лео, практично всі удари блокувались, а більшість передач перехвачувались. На відміну від коментатора МЕГОГО я продовжую вважати, що перехід Мбаппе в Реал більш ймовірний, якщо ПСЖ пройде далі і виграє ЛЧ. Тоді Кілліану немає що робити в Франції, і немає причин залишатись... Якщо Реал виграє, то ймовірність менша. Я не кажу, що француз точно не перейде в такому випадку, але шансів трохи менше. І якщо вболівальники Реалу впевненні, що Кіліан в любому випадку буде грати за Реал, то це хибна думка. Зараз в футболі все буває, ніхто не вірив що Мессі піде з Барси, а Рамос з Реалу, але це сталось! Тут багато факторів впливають... І якщо цей ймовірний трансфер все таки відбудеться, то я заздрю вболівальникам Реалу! Він багато користі принесе...
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:53
Хочется верить, что еще не все решают бабки. Конечно, нельзя быть уверенным в переходе Мбаппе, но к чему тогда эта автобиография "Меня зовут Килиан", где все о Реале? Да и вообще я уверен, что дыма без огня не бывает. А трофеи, ну выиграет он или нет, разве это отменяет его детскую мечту? Вот хотел в Реал Мадрид с детства, был Роналду кумиром, и че теперь, после матча скажет "Реал *овно, больше не хочу" Не смешите. Все там уже решено.
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sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:42
дивує,що цією тактикою хотів досягнути Карло?невжє нічійку так хотів?....
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0
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:45
У меня впервые в сезоне к нему претензии. Я все понимаю, состав не молодой, но ку-ку, ты уже не Эвертон тренеруешь. От Челси получали 3, но там хоть план какой-то был на игру, просто в конце на скоростях нас разорвали. А тут че, постоять приехали в защите. И под потенциальные забеги он выпускает 34-летнего Карима после травмы, который и в молодости то бегать не умел)) Вот сейчас бы Бэйл пригодился, и Вальверде, которым только дай бежать. Ну или план на игру был, но ПСЖ его сломал, что тоже вполне вероятно.
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-1
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:50
та да,і Вінні потух,і Карвахаль лажав,Кроос в недодачу частив,не пішла гра....
+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:51
реальная параша!!! И ты - тоже!)
+1
-2
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NORDOS
16.02.2022 в 00:26
в програші Реала винний шейх і продажний уєфа, який закриває очі на фейр плей. Великий тато Перес пропонував влітку 200млн за Мбаппе, а та потвора відмовила! з Мбаппе Реал би виніс цю помоку на смітник, але кляте бабло і кляті продажні чиновники знищують спорт
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+2
-3
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:27
Та он просто понимает, что без Мбаппе борьба за зону ЛЧ будет во Франции) Купил себе за 200 лямов еще один удачный сезон. Вон сегодня увидели, кто действительно лучший игрок мира
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-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:30
Да, увидели, и что? И это точно не игрок ре-кала!!!
+2
-3
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:31
Если ты реально Барселинус, я разочарован)) Как то думал, что ты адекватнее
+3
-3
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:33
хард,Голанд теж потрібен,і в захист не завадить
+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:33
Нордос! Ты реальный долболох, который приписывает своим врагам новые фамилии и кликухи...))) просто реальный долбодятел, которому грош цена в базарный день!
+2
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:34
hardcorepwnz (Украина) Это не он , я точно знаю
+1
-3
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:38
Саша, та и Холанд нужен, и в полузащиту уже пора кого-то купить, Модрич уже всё, хватит над дедом издеваться, не тянет он уже это. И не только он.
+2
-1
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:46
Модріч ще на тайм запросто,але Васкеса в захист?невжє Перес бабло на цю тільки парочку копить,Голанд-Мбапе?
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:48
Мне эти потенциальные Мбаппе-Холанд до боли напоминают наполнение состава в середине нулевых, когда защитников на сдачу брали. Зиданы и Павоны. Мало этого
+1
-1
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:56
дійсно,при Зидані два складу було,в чемпіонаті і другим рвали,а ЛЧ свіжою основою брали
0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:29
)))) изыди у е. BAN)))
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+2
-1
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NORDOS
16.02.2022 в 00:30
мені подобається твоя істєріка а що зі свого справжнього акаунта соромишся зайти? щоб всі барселоха побачили
+2
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:31
NORDOS Хахахаха, дебил года, поздравляю !!!
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+1
-3
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:36
блохастий,вчи,як гроші через вестерн перикидати
+2
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:51
реальная параша! И ты - тоже!
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+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 01:06
Нордис уйло! Ло-ло-ло-ло-ло-ло! ))) Завали ты уже наконец-то своё вонючее хлебало!!! Реал уже вынес тебе мозги, а ты пытаешься вынести нам! Так вот - иди на ЙУГ!!!
Ответить
0
0
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:26
норд,зкинь барселоху10 грн,хай візьме флакон глоду,і заспокоїться....
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+2
-3
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:45
У.ё. бище гныдотное - соси писю у нордоса)
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:59
0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:21
Только Месси и только ПСЖ!!! Реал сегодня отдыхал))) очень надеюсь, что дальше пройдёт Месси и компания! А не вонючий реал! И да - Месси лучший игрок на Планете Земля - это пока факт!
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+4
-5
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:21
Поддерживаю !!!
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+4
-5
sasha_lv (Львів)
16.02.2022 в 00:23
барселох,а чого Днепр?
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+3
-3
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NORDOS
16.02.2022 в 00:28
ну Кривий Ріг- Дніпропетровська обл. типу крутий
+2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:20
Олег, за твоё здоровье дружище и победу ПСЖ
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+4
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NORDOS
16.02.2022 в 00:20
у нього немає тепер імені, він тепер просто барселох
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+2
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:21
Сам ты реалхой!
+3
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:22
Нордос - уйло! Ло-ло-ло-ло-ло-ло!
+3
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PiterCantrope (Франківськ)
16.02.2022 в 00:17
Статистика по ударах 21-3. "Реал" тільки трошки розворушився коли підсіли флангові захисники "ПСЖ" і Даніло, ну і на полі одночасно були Мессі і Неймар. Якби Почеттіно (або будь-який інший тренер цієї команди) міг бути собою і випускати не цих примадон, а голодних нападників, які б пресингували і дорожили м'ячем, то "Реал" би навіть чужого майданчика не побачив. А так рахунок близький, насправді, і все ще може трапитись. Хоч це і малоймовірно, але ПСЖ ще може вилетіти, і їх зовсім не буде шкода. "Баварію" або "Сіті" жодна з цих команд не переграє, звичайно ж.
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metall5291 (Kharkiv)
16.02.2022 в 00:11
Игру Реал показал не лучшую, можно сказать даже плохую. Но и ПСЖ не та команда, которую невозможно обыграть. Кроме Мбаппе - считай пустота. Месси ? О нем уже можно забыть. Плохо конечно, что не сыграют Каземиро и Менди. Придется Папе Карло мобилизовать всю команду, в том числе всех лавочников как на последний бой и вырвать победу. Йович, Бэйл, Азар - эти тоже должны когда-то, хоть в одном матче выстрелить. Бензема и Вини - эти должны просто показать свою игру. И не такие камбэки случались.
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:14
Может рискнет Анчелотти сыграть открыто, терять то уже нечего.
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:17
Хардкор! А ты типа болела реала??? Тебе пожизненное светит за твой ник... а ты переживаешь за реал...
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:18
Поясните)
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-1
metall5291 (Kharkiv)
16.02.2022 в 00:20
А что делать??? Я и говорю - свистать всех наверх и втолковать важность и ответственность игры, как последней. Для многих так оно и может быть. До 9 марта времени на вразумление и всякую психологию - вагон.
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:30
Способен ли на это Папа Карло, я не знаю. Он все же не Клопп, а Бернабеу не Энфилд))
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:18
Ну и когда на усиление у Парижа выходит Неймар вместо Ди Марии, а у нас непрофильный защитник Васкес и Родриго, о чем говорить. Кто-то удивился, что Мадрид закрыли на своей половине поля?) Эта команда все, несите новую, она закончилась еще в 2018 году. Одним Мбаппе тут проблема не решится, полузащита очень старая, нападение наполовину старое и сырое. Ла Лига - это максимум этого Реала, ну как мы собственно и предполагали перед началом сезона. Хоть бы там еще удержали.
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metall5291 (Kharkiv)
16.02.2022 в 00:22
Там (в Ла Лиге) удержат. Еще и в ЛЧ далеко не всё потеряно.
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PiterCantrope (Франківськ)
16.02.2022 в 00:25
"Кроме Мбаппе - считай пустота." Якраз ні. Крім Мбаппе там ще дуууже сильно грали Хакімі, Маркіньос, Вератті, Мендеш, Даніло, Кімпембе і інші. Взагалі увесь захист і півзахист дуже солідний (на фоні Мадрида). Тому "Реал" і виглядав так погано. Ді Марія теж виглядав добре. Тільки Мессі не вписувався, ну і Неймар потім. Але так, "ПСЖ" можна обіграти. Тільки чи зможе то зробити цей "Реал"? Навряд.
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:29
Ну играли они сильно, а все практически моменты на индивидуальном мастерстве Мбаппе. Он делал разницу, и пенальти он заработал.
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0
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Spokoyno (Київ)
16.02.2022 в 00:11
РЕАЛьно АВТОБУС! ПСЖ все ж таки реалізував свою шалену перевагу 21 удар проти ТРЬОХ! 8:0 у площу воріт! Правда сейвів лише парочку можна пригадати. Другий матч сподіваюсь буде цікавішим... Реалу буде треба відіграватися, а Неймар набере форму та і Мессі буде більш зважено грати! Бо сьогодні жага забити захлеснула майстерність! Лео-Реал 8:3 Мбаппе стільки моментів собі творить... реалізуючи свою швидкість. Якщо троє з Парижу зіграють на повну силу та ще у захист будуть повертатися то господарем прийдеться не солодко... Буде залежить від тренерських штабів... І у Почеттіно "проблем" не менше!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:18
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NORDOS
16.02.2022 в 00:19
дядьку, а що скажете на те як неймар відібрав м'яча в мессі щоб не дозволити йому змарнувати ще один кутовий? адже стандартів в матчі було багато і майже всі виконував мессі, і всі вони змарновані внаслідок його неточних дій. та й ще при виході на поле було видно на лиці мессі, що він переср@в, тобто знаходиться в поганих психологічних кондиціях
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usovvictor (Kharkov)
16.02.2022 в 00:09
...с удовольствием посмотрел !"шведскую" ходьбу от мастеров, хоть теперь то понятно почему Куртуа, а не Лунин. Думаю не отбери Лео мяч, Мбаппе мог и удвоить с пенальти. Странно глядеть на Реал, пытающего изобразить автобус (что ему непривычно), видно Анчелотти "вспомнил" молодость. Мбаппе "наше все" - прошел 2-х, Куртуа бессилен. Плохо, когда одни звезды - начинается "хоровод", кто кого перехитрит, который плачевно и заканчивается. Играй Реал в свою игру, как то больше уверенности, что результат мог и иной быть - спасибо Анчелотти, хоть и мастер....
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Ol-g (Одесса)
16.02.2022 в 00:08
Зараз зайде багато вболівальників. То напишу. Я побачив, що протягом років під мом ніком писали інші. Це не злам. Хто проходив повз комп чи сідав за нього або брав телефон, той і писав. Я не оберігаю доступ саме до цих пристоїв. Не маю претензій до тих, хто писав, хоча там було багато маячні. На цьому сайті не претендую на ідентичність. Всім футбол.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:07
Позорники отскочили серьёзно. Как щенят давили. 8 ударов против одного сливочнослучайного. Команда должна в @опу целовать Куртуа за то что не закончилось всё более плачевно. С победой всех, кто поддерживал ПСЖ
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:07
Давай вот без позорников обойдемся. По крайней мере, не 4-1 и не 8-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:10
hardcorepwnz (Украина) Какая разница какой счёт. С тех пор, как ввели VAR , 1/8 в основном для Реала финиш.
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:12
Ну а у вас что, не финиш? Один полуфинал, так у нас тоже один. Тут упадок испанского футбола, а не ВАР
+2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:16
Упадок испанского футбола есть. Но и VAR не надо отбрасывать в сторону. Для кого-то это провал
0
-4
Algrab (Костопiль)
16.02.2022 в 00:09
Почекаємо матч- відповідь, а тоді вже будемо розмовляти про " позор"... Дивись краще, щоб з Наполі не вийшло чергові 2-8...
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NORDOS
16.02.2022 в 00:10
хаха! ти зовсім в футболі не розбираєшся? це називається оборонна тактика, щоб менше атакувати, а більше оборонятися. так в псж були моменти, які створював Кіліан, але й був один лошара низькорослий, який опозорився хоча його команда й виграла
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:12
Зато я в чмошниках как ты хорошо разбираюсь. Трепло #1 спрячься не позорься.)
+1
-4
football_soccer (Украина)
16.02.2022 в 00:00
при просмотре матча складывалось впечатление, что играют профессионалы против любителей. Например, любой матч сборной Сан Марино это в один в один сегодняшний Реал. За весь матч еле-еле три раза перешли с мячом на чужую половину вообще без каких-либо обострений. Вышли с первой минуты просто играть на отбой и символично , что таки пропустили на последней. Пропустили бы больше и гораздо больше, если бы не эгоизм семикратного. Зачем-то схватил мяч при пенке, схватил мяч при штрафном прям по центру метров с 25 , лупил по воротам, когда на нем висели по 3 защитника. Мбаппе создает эпизоды, а семикратный губит эти созданные эпизоды. Ну а слухи о том, что Анчелотти могут заменить в конце сезона это наверное не слухи, а уже решенное дело. Сегодняшняя игра - полнейшее позорище. Косплей на сборную Сан Марино
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+3
-2
Algrab (Костопiль)
15.02.2022 в 23:59
По грі ПСЖ заслужив на 1-0. Тим цікавішим буде матч в Мадриді.
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-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.02.2022 в 00:00
100%!
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:06
Заслужил, но обидно все равно, вот так на последних секундах.
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-1
Algrab (Костопiль)
16.02.2022 в 00:10
Що поробиш...Треба було щільно грати з Мбапе, а не клацати...
+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:24
Это вот ротация сыграла злую шутку)) Только Папа Карло сделал ротацию и выпустил свежего Васкеса, как то упустил Мбаппе Хотя конечно Карва тоже его упускал часто
+1
0
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NORDOS
15.02.2022 в 23:59
мессі - посміховисько
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okolegko (Київ)
16.02.2022 в 00:02
Навіть не пішохід, а колясочник
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:03
Посмешище, это ты. NORDOS 15.02.2022 в 17:06 він як годину мені номер карти прислав. звісно я не буду йому нічого скидувати. NORDOS 15.02.2022 в 20:38 почитай новини хакерська атака на приватбанк. як я скину? от запрацює приват24 і отримає кошти я що вас за лошар вважаю, щоб розводити?
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NORDOS
16.02.2022 в 00:04
все ж просто я вас за лошар вважаю
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Algrab (Костопiль)
16.02.2022 в 00:07
Мессі до цих пір думає, що грає в Барселоні, де він був цар і бог...Тому постійно тягне ковдру на себе.
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:09
Сам ти посміховисько! Скільки дуже важливих пенальті не забив МбАппе??? Отож! Тому закрий свою "дурно пахнущую" ротяку!
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NORDOS
16.02.2022 в 00:12
мессі отримає саму найнижчу оцінку за матч в складі псж
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:12
Нордос- агент Яныка! Конченое чмо, которое допустили до интернета. Стыдно, что такие твари среди нас!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 00:14
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NORDOS
16.02.2022 в 00:15
спочатку свою коцапську щелепу вилікуй, а потім розвішуй ярлики, сєпаре
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Loader (Днепр)
15.02.2022 в 23:57
Хорошая игра получилась. ПСЖ имел преимущество, но РМ обошелся без ошибок в обороне. Ну и Куртуа тянул. Обе команды выглядели собранно. Реал,конечно держался, но гол тоже выглядит закономерным. Обидно пропустить на последних секундах. Но очередной вброс от Синчука по поводу Месси совершенно не в тему. Он провел качественную игру и не пропадал на поле.
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hardcorepwnz (Украина)
15.02.2022 в 23:58
Просто от обладателя 7 Золотых мячей ждут больше, чем "не пропал". А вот так по факту, игру там Мбаппе делал. Вся опасность от него. Стареет Месси, или уже постарел.
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Loader (Днепр)
16.02.2022 в 00:00
Да ладно, что бы Мбаппе делал без поддержки Месси? Еще раз повторю, он провел качественную и содержательную игру.
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:02
То же, что и в прошлом году. Вот я согласен с журналистами даже французских изданий, что приход Месси ничего не поменял. Какого-то решающего преимущества он не дал.
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Spokoyno (Київ)
16.02.2022 в 00:28
Ну дійсно очікування від володаря 7 ЗМ великі. "Сам у шоці!" Але вік дає свої взнаки та і після 33 заграти у ЧУЖИЙ команді важко. Тим не менш Мессі не пропадає і має ДРУГУ оцінку серед гравців ПСЖ у сезоні. Та і сьогодні 8:3 за ударами по воротах Реал "переміг"
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football_soccer (Украина)
16.02.2022 в 00:02
что бы делал Мбаппе без Месси? Да то же, что он и делал до нынешнего сезона. Создавал моменты и забивал бы голы
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hardcorepwnz (Украина)
15.02.2022 в 23:57
Жаль конечно, что недотерпели, все же несмотря на преимущество ПСЖ во владении, опасных моментов было не так и много. Не совсем понятно, на что рассчитывал Анчелотти, видимо планом на игру было выстоять) Ну что ж, видимо это сегодняшний максимум Мадрида. А в ответке не будет Каземиро и Менди. Думаю, поздравлять ПСЖ с выходом в следующий этап можно уже сейчас.
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sasha_lv (Львів)
15.02.2022 в 23:58
..там Марсело усіх порвє
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victor1306 (Мадрид)
15.02.2022 в 23:59
План мав право на існування. Виїзні голи не враховуються. Сенс лізти на роги? Шкода, що хвилину не дотримали
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:00
Когда стало ясно, что Менди и Каземиро пропускают ответку. не пропустить стало мало) А в ответном я даже не знаю, ну допустим Камавинга заменит Каземиро, хотя он еще не ровня ему, но еще куда ни шло. Но Марсело это же караул. Надеюсь, будет Алаба слева.
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victor1306 (Мадрид)
16.02.2022 в 00:02
В три захисники зіграють, третім Начо. А в центрі Вальверде. Думаю так
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:04
Посмотрим, но уже ситуация совершенно против нас. Еще и отыгрываться нужно
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football_soccer (Украина)
16.02.2022 в 00:22
ну выездные матчи будут у обеих команд. Что бы пройти дальше, теперь командам по любому надо хоть в одном матче побеждать. Это раньше можно было воткнуть кое-как гол и ставить автобус, а сейчас смысл от автобуса? какой смысл защищать нули и если теперь обязательно нужно больше забить без привязки к голам на выезде, неважно дома или в гостях. Вот и смысл автобуса? Если и был план, то он абсолютно провальный.
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metall5291 (Kharkiv)
16.02.2022 в 00:00
Торопиться поздравлять ПСЖ не будем. Жаль, конечно. Но и Реал виноват, слишком уж оборонительную тактику избрал Папа Карло. Чуть не удалась. Но негоже Реалу автобусы ставить.
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 00:03
Вообще не понятно, чего Папа Карло хотел добиться. Или не дали ему воплотить план.
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metall5291 (Kharkiv)
16.02.2022 в 00:17
Я тоже не понимаю. Реал, бывало, играл плохо. Но чтобы ставит автобус??? Такого не было.
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sasha_lv (Львів)
15.02.2022 в 23:57
дивна тактика,Васкеса проти Мбапе
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victor1306 (Мадрид)
16.02.2022 в 00:03
Карвахаль наївся, шокапец. Правильна заміна. Мбапе - це Мбапе. Останній ривок і крапка
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NORDOS
15.02.2022 в 23:56
ех.. Мбаппе навіщо топити свій клуб?
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victor1306 (Мадрид)
15.02.2022 в 23:56
Мда, не звично було дивитися на атлетико у виконанні Реалу. Чим крити в Мадриді, хз. Азаром? Бейлом? Рахунок, м'яко кажучи, по грі :)
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hardcorepwnz (Украина)
15.02.2022 в 23:55
Да, сложно будет Парижу без Килиана. Кроме него там играть некому, ну Вератти еще старается.
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victor1306 (Мадрид)
15.02.2022 в 23:57
Обідно, капец
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таврия19752009 (симферополь)
15.02.2022 в 23:57
Неймар оживил
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victor1306 (Мадрид)
15.02.2022 в 23:57
Всрався, а не оживив. Кугут
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Algrab (Костопiль)
16.02.2022 в 00:01
п н х, крисянин...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.02.2022 в 23:57
А я б сказав, що без Мбеппе в Реалі не буде кому грати, ну хіба що Бензема!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.02.2022 в 23:55
Реал- автобус! При чому в кращих традиціях своїх земляків з Атлетико! Не часто таке побачиш...Повна перевага ПСЖ!Чому Мбаппе не бив пенальті для мене велике питання...Другий матч буде ще цікавішим! А якщо щей й Рамос відновиться...
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NORDOS
15.02.2022 в 23:58
чому Мбаппе не бив? напевно тому що не має золотого м'яча
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.02.2022 в 23:59
Скоро буде! Питання тільки в якій команді...
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