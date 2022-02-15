Лига чемпионов. ПСЖ - Реал 1:0. Мбаппе все-таки пробил мадридский автобус

Вы, конечно, можете называть это футбольными шахматами, тактическим сражением и все такое, но по факту это был скучный поединок с единственным игроком на две команды, который действительно хотел забить.

"Реала" в атаке мы не увидели вообще. В первом тайме Мадрид хотя бы пробовал забросы на Винисиуса – они ни к чему не приводили, да, но хотя бы присутствовали. После перерыва и это исчезло – осталась только глухая оборона.

Ноль ударов в ворота от "Королевского клуба" – слушайте, а этот клуб точно "Королевский" или его пора временно понижать в звании?

3 - Real Madrid have only attempted three shots against PSG, their lowest tally in a Champions League match since 2003/04, and faced 21, their biggest negative difference between attempts and conceded since then in a game in the competition (-18). Suffering. pic.twitter.com/AVOMIfB1LW — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2022

"ПСЖ", в свою очередь, атаковал, но настолько медленно и безыдейно, что за весь первый тайм создал один полумомент – когда Ди Мария после прострела Мбаппе пальнул на верхний ярус трибун. На этом все.

Килиан вообще выделялся на общем сером фоне, пытаясь добавить скорости игре, тогда как остальные во главе с Месси топтались на месте вплоть до потери пульса мяча. Почеттино? Просто стоял и бессильно смотрел на это. По такой игре Лео был первым кандидатом на замену, но, кажется, полномочия тренера здесь недостаточно широки.

Все это вылилось для "ПСЖ" в еще большую проблему после перерыва. Мбаппе на дриблинге заработал пенальти, спровоцировав Карвахаля на подножку, но Месси даже с точки не пробил Куртуа, ударив поразительно плохо.

Lionel Messi's previous five penalties for club & country before tonight's miss, via @StatsPerform's Pressbox Live tool.



Thibaut Courtois had obviously done his homework.



More info, here: https://t.co/tGwkeAe14f pic.twitter.com/reJ4R3KyTO — The Analyst (@OptaAnalyst) February 15, 2022

Что творится из Лео в Париже – неясно, но в любом случае, это уже не тот Месси, которого боялась вся Европа в сине-гранатовой форме "Барселоны". Сегодня если кого-то и стоит бояться, то Мбаппе – он до конца матча создал еще 2-3 момента, и в одном из них на 94-й минуте протолкнул мяч в сетку, напомнив Куртуа о давних проблемах с ударами между ног. Справедливо!

"Реал" заслужил это поражение - нельзя просто выйти и 90 минут ждать свистка, это не работает. Хочется верить, что хотя бы в Мадриде команда Анчелотти покажет нечто большее. Настолько бояться этого Парижа – это же себя не уважать.

1/8 финала ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш - Данилу (Гейе, 87), Паредес, Верратти - Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 72), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос - Асенсио (Родриго, 72), Бензема (Бэйл, 87), Винисиус (Азар, 82)

Предупреждения: Верратти, 40, Данилу, 62, Кимпембе, 83, Паредес, 90 - Каземиро, 37, Милитао, 52, Менди, 57, Родриго, 83