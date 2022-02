Лига чемпионов. ПСЖ - Реал 1:0. Мбаппе все-таки пробил мадридский автобус

Вы, конечно, можете называть это футбольными шахматами, тактическим сражением и все такое, но по факту это был скучный поединок с единственным игроком на две команды, который действительно хотел забить.

"Реала" в атаке мы не увидели вообще. В первом тайме Мадрид хотя бы пробовал забросы на Винисиуса – они ни к чему не приводили, да, но хотя бы присутствовали. После перерыва и это исчезло – осталась только глухая оборона.

Ноль ударов в ворота от "Королевского клуба" – слушайте, а этот клуб точно "Королевский" или его пора временно понижать в звании?

3 - Real Madrid have only attempted three shots against PSG, their lowest tally in a Champions League match since 2003/04, and faced 21, their biggest negative difference between attempts and conceded since then in a game in the competition (-18). Suffering. pic.twitter.com/AVOMIfB1LW