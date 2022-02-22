СМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина

Британские порталы Daily Mirror и Daily Star сообщили о том, что Россия, в частности, город Санкт-Петербург, может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов в рамках текущего сезона-2021/22. Напомним, решающий матч должен состояться на "Газпром-Арене" 28 мая 2022-го.

Причины, по которым УЕФА может пойти на подобный шаг, лежат на поверхности – признание президентом РФ Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР, а также "потенциальное вторжение России в Украину".

Если финал у Питера все-таки будет отобран, то, скорее всего, поединок пройдет в Лондоне на "Уэмбли". В УЕФА внимательно следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости мгновенно отреагировать.