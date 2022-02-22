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СМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина

Лига Чемпионов
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(4 голосов)

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СМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британские порталы Daily Mirror и Daily Star сообщили о том, что Россия, в частности, город Санкт-Петербург, может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов в рамках текущего сезона-2021/22. Напомним, решающий матч должен состояться на "Газпром-Арене" 28 мая 2022-го.

Причины, по которым УЕФА может пойти на подобный шаг, лежат на поверхности – признание президентом РФ Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР, а также "потенциальное вторжение России в Украину".

Если финал у Питера все-таки будет отобран, то, скорее всего, поединок пройдет в Лондоне на "Уэмбли". В УЕФА внимательно следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости мгновенно отреагировать.

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В статье: Украина Россия Уэмбли (Лондон) Лига чемпионов Газпром Арена
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Источник:
dailystar.co.uk

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Комментарии (18)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.02.2022 в 10:52
Як варіант: дві команди із четвірки АПЛ (Челсі, МанСіті, МЮ, Ліверпуль) вийдуть в фінал, рішення проведення матчу в Англію не прийнято. Чи поїдуть команди на гру?
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+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.02.2022 в 10:35
Треба викинути з ФІФА та УЄФА. Не бачу різниці з Югославією 92
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+4
-2
Golfik25 (Киев)
22.02.2022 в 10:28
Не заберут. На словах они обеспокоены вчерашними событиями, но в глубине души хлопают путину. Как то так.
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+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.02.2022 в 10:36
Звідкіля такі дані?
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+2
-3
royalstas (Вінниця)
22.02.2022 в 10:44
Я не думаю що хтось там хлопає, є інші причини ті які ми бачим на бордах кожного матчу ЛЧ це Гарпром і його фінансування. На заході живуть меркантильні підараси от і все......
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.02.2022 в 10:03
Может, не может...... как лепестик попадёт на ромашке.....
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+2
-6
football_soccer (Украина)
22.02.2022 в 10:03
Они уже сколько лет обещают ввести по-настоящему серьезные санкции? И где они? Говорят , когда на вас нападут, тогда и введём? И ЧМ хотели отобрать. Отобрали?Все эти западноевропейские демократо- толерасты вместе с американским дедом находятся в сговоре с путиным. Думаю, людям за столько времени уже должно стать это очевидно.
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+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
22.02.2022 в 10:43
Как наша полиция - когда убьют, тогда и звоните.
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+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
22.02.2022 в 10:02
С такими заявлениями нужно быть осторожнее: ведь ставка - это отношения к Украине...
Ответить
0
-8
Karamba911 (Львів)
22.02.2022 в 10:01
Що переможе? Гроші чи здоровий глузд?! Аж цікаво!!!
Ответить
+9
0
Golfik25 (Киев)
22.02.2022 в 10:29
Деньги всегда на 1 месте в политике.
Ответить
+2
-2
Benzil (Львів)
22.02.2022 в 10:00
Їх гріють газпромівські гроші, думаю нічого не зміниться в даному випадку.
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
22.02.2022 в 09:58
На поверхности ничего не лежит!
Ответить
0
-6
FC Energy (Новая Каховка)
22.02.2022 в 09:57
Хотелось бы верить, но верится с трудом
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
22.02.2022 в 09:55
Вранье.
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+3
-2
ZNAK_VOPROSA
22.02.2022 в 09:53
Може і відібрати - це дві різні речі. Санкції проти рашки також можуть застосувати ЄС і США, але на жаль можуть і застосувати - це дві різні речі.
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+3
-2
grassion (Харьков)
22.02.2022 в 09:31
Вряд ли... "Газпром-Арена"- этим все сказано.
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+4
-4
Dimoncho (Kharkiv)
22.02.2022 в 09:29
не верю. УЕФА и ФИФА глубоко наср...ть на нас. ЧМ-2018 никто так и не забрал у россии
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+6
-2


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