Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина
Just do it
Getty Images / Global Images Ukraine
Британские порталы Daily Mirror и Daily Star сообщили о том, что Россия, в частности, город Санкт-Петербург, может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов в рамках текущего сезона-2021/22. Напомним, решающий матч должен состояться на "Газпром-Арене" 28 мая 2022-го.
Причины, по которым УЕФА может пойти на подобный шаг, лежат на поверхности – признание президентом РФ Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР, а также "потенциальное вторжение России в Украину".
Если финал у Питера все-таки будет отобран, то, скорее всего, поединок пройдет в Лондоне на "Уэмбли". В УЕФА внимательно следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости мгновенно отреагировать.
Популярное сейчас
- Президент Десны: Я принял решение идти на довыборы в ВР от правящей партии Слуга народа
- Польский журналист: Краковия получила более тридцати запросов на интервью с Коноплянкой
- Павелко: Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия
- Билеты на матч Юношеской ЛЧ Динамо – Спортинг стоят от 10 до 40 грн
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО