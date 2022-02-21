"Россия разрушила все нормы международного права" - Кличко отреагировал на признание Россией "ЛДНР"

а самый главный промах укр. власти - это отказ от ядерного оружия на непонятнейших условиях! и это был ещё один "уникум" - кучма! кстати, вчера читал его слова: "В том, что этот документ оказался слишком общим, отчасти виноват и я сам. Поездка в Будапешт в ноябре 1994 года, где он подписывался, была моей первой важной поездкой за границу в роли президента Украины. Вся предварительная работа с участием наших дипломатов уже была проделана. Мне оставалось только скрепить своей подписью результат.Не знаю, чего я мог бы добиться, если бы потребовал доделок и переделок, но то, что не предпринял такой попытки, считаю своим упущением. Наверное, простительным, но упущением. Можно сказать, меня подвели украинские дипломаты, у которых опыта тоже было не намного больше, чем у меня. И ведь было мне предупреждение... Было! Правда, тоже запоздалое. В Будапеште мы подписали отдельный документ с Францией, которая, как известно, не относила себя к Ядерному клубу. В гостинице меня для этого ждал Миттеран. Явились мы к нему вдвоем – я и глава моей администрации Дмитрий Табачник. Миттеран был очень болен. Ему постоянно делали уколы. Поставили мы с ним свои подписи, и тут он мне говорит о Ядерном клубе и его обещаниях следующее:"Ты им, молодой человек, не верь. Они всегда думали и будут думать только каждый о себе. Вот и ты со своей страной действуй так же. Помни, молодой человек, – повторил он, – гарантировать свою безопасность сможете только вы сами". (с)