"Россия разрушила все нормы международного права" - Кличко отреагировал на признание Россией "ЛДНР"
Мэр Киева призвал международных партнеров ввести санкции против России
Виталий Кличко, мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе отреагировал на единогласно поддержанное Советом безопасности РФ признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ.
"Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочек.
Россия разрушила все нормы международного права, кусая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужные аргументы, чтобы наконец унять агрессора?", - написал Кличко.
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Источник:телеграм-канал Виталия Кличко
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