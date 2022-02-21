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"Россия разрушила все нормы международного права" - Кличко отреагировал на признание Россией "ЛДНР"

Общие новости
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(3 голосов)

Мэр Киева призвал международных партнеров ввести санкции против России

"Россия разрушила все нормы международного права" - Кличко отреагировал на признание Россией "ЛДНР"

Новина українською

Виталий Кличко, мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе отреагировал на единогласно поддержанное Советом безопасности РФ признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ.

"Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочек.

Россия разрушила все нормы международного права, кусая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужные аргументы, чтобы наконец унять агрессора?", - написал Кличко.

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В статье: Владимир Путин Виталий Кличко
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Комментарии (18)
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oda1979 (Запорожье)
22.02.2022 в 00:34
Вован собрал всех из кооператива Озёра, что бы замазать этим решением всех. пацаны сидели с полными штанами. Походу дед реально крышей поехал, или больной совсем. Вот и с цепи сорвался.
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0
0
Golfik25 (Киев)
22.02.2022 в 00:32
клычко, когда там метро будет?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 00:22
Вряд ли тот Кличко с его "способностями" что-то сам мог сказать. А что такое нормы международного права там и не слышали никогда. Зачем право гопникам из ОПГ "Озеро"? Самих себя пересажать? Глупо...
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 00:17
Вот уже и Китай отказался от убогих в сторону Украины...
Ответить
0
-1
fanat_football (Херсон)
21.02.2022 в 23:56
Скажите спасибо всем тем, кто в 2009 голосовал за матерого уголовника. Оттуда все беды.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2022 в 23:57
ищи корень проблемы в голосовании 1991 года, когда старого пердуна официально "перекрасили" из коммуниста
Ответить
+2
-3
fanat_football (Херсон)
22.02.2022 в 00:00
Ага, тоже мотивировали "крепкий хозяйственник"!
+2
-2
Будєм разбіратся (Київ)
22.02.2022 в 00:09
Ще давайте згадаємо зеленого сцикуна який буде нашим Головнокомандувачем в цей час
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2022 в 00:12
на рейгана хотел быть похожим - не получилось...
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2022 в 00:47
а самый главный промах укр. власти - это отказ от ядерного оружия на непонятнейших условиях! и это был ещё один "уникум" - кучма! кстати, вчера читал его слова: "В том, что этот документ оказался слишком общим, отчасти виноват и я сам. Поездка в Будапешт в ноябре 1994 года, где он подписывался, была моей первой важной поездкой за границу в роли президента Украины. Вся предварительная работа с участием наших дипломатов уже была проделана. Мне оставалось только скрепить своей подписью результат.Не знаю, чего я мог бы добиться, если бы потребовал доделок и переделок, но то, что не предпринял такой попытки, считаю своим упущением. Наверное, простительным, но упущением. Можно сказать, меня подвели украинские дипломаты, у которых опыта тоже было не намного больше, чем у меня. И ведь было мне предупреждение... Было! Правда, тоже запоздалое. В Будапеште мы подписали отдельный документ с Францией, которая, как известно, не относила себя к Ядерному клубу. В гостинице меня для этого ждал Миттеран. Явились мы к нему вдвоем – я и глава моей администрации Дмитрий Табачник. Миттеран был очень болен. Ему постоянно делали уколы. Поставили мы с ним свои подписи, и тут он мне говорит о Ядерном клубе и его обещаниях следующее:"Ты им, молодой человек, не верь. Они всегда думали и будут думать только каждый о себе. Вот и ты со своей страной действуй так же. Помни, молодой человек, – повторил он, – гарантировать свою безопасность сможете только вы сами". (с)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2022 в 23:56
украина используется западными "партнёрами" в своих целях! обеспокоенность - это их максимум уже 8 лет!
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+1
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
22.02.2022 в 00:04
Пішов в дупу свинособака !
Ответить
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2022 в 00:05
к родителям своим так будешь обращаться, сынок!
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 00:16
Вы так любите когда вас чмырят? Раболепие?
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2022 в 00:28
оба вопроса вообще мимо! проанализируй ситуацию без напыщенного "патриотизма" и тогда, ВОЗМОЖНО, что-то дойдёт
+1
0
oda1979 (Запорожье)
22.02.2022 в 00:35
А что, ЕС с амерами должны делать? Деньги дают, даже оружие подкидывают.
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
21.02.2022 в 23:46
нокаутувати потрібно росію
Ответить
+6
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
21.02.2022 в 23:19
поправочка: вкотре зруйнувала
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+5
0


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