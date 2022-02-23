Бенфика - Аякс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Роман Яремчук снова не вышел в стартовом составе, но вполне может решить исход противостояния после перерыва. Для кризисной "Бенфики" матч в 1/8 финала - большой вызов. "Аякс" всех поразил на групповом этапе и многие ожидают от него продолжения голевой феерии .

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

23 февраля. Начало в 22:00

"Бенфика" - "Аякс"

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