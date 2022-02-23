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Бенфика - Аякс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Ждём выхода на поле украинца

Бенфика - Аякс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук снова не вышел в стартовом составе, но вполне может решить исход противостояния после перерыва. Для кризисной "Бенфики" матч в 1/8 финала - большой вызов. "Аякс" всех поразил на групповом этапе и многие ожидают от него продолжения голевой феерии.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
23 февраля. Начало в 22:00
"Бенфика" - "Аякс"

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон)
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