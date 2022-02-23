ЛЧ. Бенфика - Аякс 2:2. Гол Яремчука дарит орлам ничью 

В прошлом сезоне выездная ничья 2:2 давала бы больше шансов “Аяксу” на выход в следующий раунд, но отмена правила выездного гола ставит команды в одинаковые условия перед ответным матчем. Все начнется сначала.

Сегодня все началось с грамотного плана “Аякса”. Нидерландцы при каждой удобной возможности прессинговали вратаря “Бенфики” Влаходимос, прочно был закрыт и опорник “орлов” Вайгль, через которого чаще всего начинаются атаки португальской команды. Гости вынуждали “Бенфику” ошибиться. Прекрасная атмосфера на трибунах и давление от футболистов “Бенфики”, которые были готовы ввязываться в физическую борьбу, не подействовало на хладнокровие игроков “Аякса”. И план гостей сработал. На 18-й минуте, оставшись без простых вариантов, Влаходимос выполнил неудачный пас на флангового защитника Жилберто, Мазрауи сделал перехват, сыграл в стенку с Антони и подал в штрафную на Тадича. Капитан “Аякса” выполнил удар на технике, очень тонко – 1:0.

Dušan Tadić has never been on the losing side when he has scored for Ajax (W4 D3) ????#UCL pic.twitter.com/TJOssimgd4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

“Бенфике” создавать угрозу воротам Влаходимоса удавалось только после стандартов. И один из угловых в итоге привел к голу в ворота “Аякса”. Помогли упрямство защитника “Бенфики” Вертонгена и банальное везение. Первые два удара бельгийца были заблокированы, в третий раз он решил не бить, а выполнить кросс низом, во вратарской “Аякса” было пять игроков нидерландского клуба и ни одного игрока “Бенфики”. Мяч попал в Аллера, а от него в ворота.

Аллер – лучший бомбардир Лиги чемпионов, у него было десять голов, в групповом раунде ивуариец забивал в каждом матче.

Гол в свои ворота не записывается в бомбардирский чарт, поэтому форварду “Аяксу” нужно было “исправиться” у чужих ворот. Голевая возможность не заставила себя ждать. Кросс с левого фланга, первый удар Влаходимос парировал, но Аллер был на добивании. Одиннадцатый гол. Проиграл борьбу Аллеру… Вертонген. Но и удивила позиция Отаменди.

Sébastien Haller has now scored 11 goals in just 7 Champions League games ????#UCL pic.twitter.com/yIzFbMRzOx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

“Аякс” очень качественно и хладнокровно действовал в первом тайме, и должен был забивать третий мяч, но Альварес пробил в штангу, а Аллер не успел сгруппироваться для точного удара.

Все было под контролем “Аякса”. В действиях игроков “Бенфики” чувствовалась нервозность, особенно у футболистов группы атаки.

После перерыва все было по-другому. В действиях “Аякса” было меньше дисциплины, после своих атак команда тен Хага оставляла слишком много свободных зон для игроков “Бенфики”. Драматически изменилось соотношение ударов. Если в первом тайме этот показатель был равным (7-7), то во второй половине хозяева пробивали намного чаще (10-4).

“Есть возможность пробить – значит нужно бить”, подумал Гонсалу Рамуш на 72-й минуте и мощно выстрелил по воротам. Пасвеер отбил мяч перед собой, он завис в воздухе, защитники “Аякса” отреагировали с промедлением, но прыжок Романа Яремчука не отметить нельзя. Мощный, бескомпромиссный, нацеленный на мяч. Это было красивое волевое действие украинского форварда, который появился на поле десять минут назад.

Празднуя гол, Яремчук стянул футболку, демонстрируя герб Украины. Телевизионщики УЕФА позорно переключили камеры, оставив этот эпизод вне кадра. Но фотофакт остается фотофактом и весь мир увидел, что этот гол значит для украинского форварда.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В последние 20 минут на поле было много хаоса, обе команды могли забить третий мяч. Но в конечном итоге они согласились на ничью. Сегодня никто не заслуживал проиграть.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”

“Бенфика” Лиссабон – “Аякс” Амстердам 2:2

Голы: Аллер 26 (авт.), Яремчук 72 – Тадич 18, Аллер 29

“Бенфика”: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Гонсалвеш 90+1) – Эвертон (Яремчук 62), Таарабт (Бернардо 85), Вайгль, Рафа Силва – Рамуш, Нуньес (Лазаро 90+1)

“Аякс”: Пасвеер – Блинд (Тальяфико 74), Мартинес, Тимбер, Мазрауи (Ренш 90+2) – Гравенберх (Классен 74), Бергейс, Альварес – Тадич, Аллер, Антони

Предупреждения: Нуньес 46, Рамуш 49, Яремчук 74 – Мазрауи 23, Бергейс 45, Антони 87