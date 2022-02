ЛЧ. Бенфика - Аякс 2:2. Гол Яремчука дарит орлам ничью 

В прошлом сезоне выездная ничья 2:2 давала бы больше шансов “Аяксу” на выход в следующий раунд, но отмена правила выездного гола ставит команды в одинаковые условия перед ответным матчем. Все начнется сначала.

Сегодня все началось с грамотного плана “Аякса”. Нидерландцы при каждой удобной возможности прессинговали вратаря “Бенфики” Влаходимос, прочно был закрыт и опорник “орлов” Вайгль, через которого чаще всего начинаются атаки португальской команды. Гости вынуждали “Бенфику” ошибиться. Прекрасная атмосфера на трибунах и давление от футболистов “Бенфики”, которые были готовы ввязываться в физическую борьбу, не подействовало на хладнокровие игроков “Аякса”. И план гостей сработал. На 18-й минуте, оставшись без простых вариантов, Влаходимос выполнил неудачный пас на флангового защитника Жилберто, Мазрауи сделал перехват, сыграл в стенку с Антони и подал в штрафную на Тадича. Капитан “Аякса” выполнил удар на технике, очень тонко – 1:0.

Dušan Tadić has never been on the losing side when he has scored for Ajax (W4 D3) ????#UCL pic.twitter.com/TJOssimgd4