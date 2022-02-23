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Форвард Аякса продолжает забивать в каждом матче Лиги чемпионов этого сезона
Ивуариец не может остановиться уже 7 встреч подряд
Фото: twitter.com/AFCAjax
Нападающий "Аякса" Себастьен Аллер забивает в 7 матче Лиги чемпионов подряд – он забивал в каждом матче турнира этого сезона. На счету ивуарийца уже 11 голов.
Аллер сначала забил в свои ворота в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", а потом реабилитировался голом в ворота португальцев.
В этом сезоне ЛЧ Аллер забивал четыре "Спортингу" 15 сентября, один "Бешикташу" 28 сентября, один "Боруссии Д" 19 октября и один 3 ноября, два гола "Бешикташу" 24 ноября и один "Спортингу" 12 декабря.
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