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Форвард Аякса продолжает забивать в каждом матче Лиги чемпионов этого сезона

Лига Чемпионов
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Ивуариец не может остановиться уже 7 встреч подряд

Форвард Аякса продолжает забивать в каждом матче Лиги чемпионов этого сезона

Фото: twitter.com/AFCAjax

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Аякса" Себастьен Аллер забивает в 7 матче Лиги чемпионов подряд – он забивал в каждом матче турнира этого сезона. На счету ивуарийца уже 11 голов.

Аллер сначала забил в свои ворота в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", а потом реабилитировался голом в ворота португальцев.

В этом сезоне ЛЧ Аллер забивал четыре "Спортингу" 15 сентября, один "Бешикташу" 28 сентября, один "Боруссии Д" 19 октября и один 3 ноября, два гола "Бешикташу" 24 ноября и один "Спортингу" 12 декабря.

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В статье: Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
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