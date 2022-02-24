AP: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из России

УЕФА не будет проводить финал Лиги чемпионов в текущем сезоне в Санкт-Петербурге после того, как Россия напала на Украину – об этом сообщает портал Associated Press.

Напомним, завтра, в 25 февраля, состоится внеочередное заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться "геополитический кризис". По информации собственных источников AP, на нем официальные лица подтвердят перенос решающего поединка (28 мая) из Питера.

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.