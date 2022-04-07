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Тухель – о поражении Реалу: Челси не продемонстрировал свой привычный уровень
Томас на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Челси" Томас Тухель высказался о первом поединке против "Реала" (1:3).
"Это тяжелое поражение. Мы провели один из худших первых таймов на "Бридже". На этом уровне такая индивидуальная и командная игра просто непозволительна. Мы не продемонстрировали свой привычный уровень. Первый тайм не соответствовал нашим стандартам".
"После перерыва мы значительно превзошли соперника по количеству ударов по воротам. Шансы вернуться в игру есть всегда, но если мы пропускаем в самом начале второго тайма, сделать это становится намного сложнее. У нас были моменты, чтобы сделать счет 3:2, и это могло бы сыграть важную роль в нашем противостоянии"
"В первом тайме мы сыграли так же, как после перерыва во встрече с "Брентфордом". С такой игрой невозможно рассчитывать на положительный результат в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
"График действительно тяжелый. Я был шокирован тем, сколько встреч мы провели в 2022 году. Мы с "Ливерпулем" сыграли намного больше матчей по сравнению с любой другой английской командой. Более того, в трех случаях нам пришлось провести экстра-таймы. Такой график нам не помогает, однако мы все равно можем играть лучше".
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