Без Яремчука. Бенфика назвала стартовый состав на игру с Ливерпулем

В одном из двух матчей среды Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на своем поле примет "Бенфику". Стали известны стартовые составы команд.

С первых минут на поле не выйдет Роман Яремчук. Как и в матче недельной давности, украинский форвард остался на скамейке запасных.

Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" одержал победу со счетом 3:1.