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Без Яремчука. Бенфика назвала стартовый состав на игру с Ливерпулем

Лига Чемпионов
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Вероятно, его стоит ожидать во втором тайме

Без Яремчука. Бенфика назвала стартовый состав на игру с Ливерпулем

Фото: SL Benfica

UA-Футбол
Новина українською

В одном из двух матчей среды Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на своем поле примет "Бенфику". Стали известны стартовые составы команд.

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С первых минут на поле не выйдет Роман Яремчук. Как и в матче недельной давности, украинский форвард остался на скамейке запасных.

Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" одержал победу со счетом 3:1.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Ливерпуль
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