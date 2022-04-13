Лига Чемпионов
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Без Яремчука. Бенфика назвала стартовый состав на игру с Ливерпулем
Вероятно, его стоит ожидать во втором тайме
Фото: SL Benfica
В одном из двух матчей среды Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на своем поле примет "Бенфику". Стали известны стартовые составы команд.
С первых минут на поле не выйдет Роман Яремчук. Как и в матче недельной давности, украинский форвард остался на скамейке запасных.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#EPluribusUnum #LIVSLB #UCL pic.twitter.com/U3yfq7imEv— SL Benfica (@SLBenfica) April 13, 2022
Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" одержал победу со счетом 3:1.
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