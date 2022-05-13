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Динамо получило посев в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
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Фото: ФК Динамо
В новом еврокубковом сезоне "Динамо" будет представлять Украину как вице-чемпион. То есть, стартует в квалификации Лиги чемпионов, а точнее – во втором раунде отбора на пути представителей лиг.
Во втором квалификационном раунде "Динамо" точно будет среди сеяных команд.
В третьем тоже – это стало возможным благодаря победе "Аякса" в своем чемпионате, что означает, что от Нидерландов в квалификации Лиги чемпионов сыграет низкорейтинговый по сравнению с Динамо ПСВ.
Что касается раунда плей-офф, то там "Динамо" пока в посев не попадает. Но есть шансы. Для этого нужно, чтобы "Рейнджерс" выиграл Лигу Европы, а "Марсель" не финишировал третьим в Лиге 1.
Новый сезон для "Динамо" начнется 14/15 июня 2022 года жеребьевкой второго раунда квалификации ЛЧ. Первый еврокубковый матч нового сезона киевляне должны провести 19/20 июля.
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