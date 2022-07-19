Квалификация ЛЧ. Нервный натиск Митьюлланда и заявка Лудогорца

Лига Чемпионов. Отбор

2-й раунд квалификации. 1-е матчи

"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария) 3:2

Голы: Кади 17, Ваджи 36, 66 – Камбери 65, Крюезиу 85 (пен)

"Карабах" не на шутку удивил своих более статусных швейцарских гостей, поведя в два мяча уже в первом тайме. "Цюрих" отыграл один мяч усилиями защитника Камбери на старте второй половины, но "Карабах" тут же восстановил перевес – сенегальский форвард Ибраима Ваджи оформил дубль.

"Цюриху" удалось заработать пенальти в концовке и сократить отставание до минимального, что существенно улучшит положение команды на ответную игру. Швейцарцы пока явно не в тонусе, но на следующей неделе их втрое более дорогой состав должен ответить на эту пощёчину. Недаром "Цюрих" впервые за полтора десятилетия стал чемпионом страны в прошлом сезоне.

"Жальгирис" (Литва) – "Мальмё" (Швеция) 1:0

Гол: Урега 49

И вновь тот же мотив – втрое более дорогой состав фаворита не справился с андердорогом. "Жальгирису" удалось сдержать атакующие порывы "Мальмё", и урвать минимальную победу благодаря единственному голу Фабьена Уреги. А задача эта не из простых – "небесно-голубые" в прошлом раунде 6 раз забивали "Викингуру".

Теперь у "Мальмё" та же задача, что и у "Цюриха". Если команда Милоша Миливоевич не пересмотрит свой подход перед ответной игрой, то им вряд ли удастся повторить прошлогодний успех с участием в групповом этапе ЛЧ. Сегодня "Жальгирис" был лучше по всем статьям.

Пюник (Армения) – Дюделанж (Люксембург) 0:1

Гол: Хаджи 72 (пен)

Матч Чемпионов Армении и Люксембурга тоже закончился победой изначального аутсайдера матча. Исход встречи решил единственный гол Хаджи с пенальти, принесший "Дюделанжу" минимальный перевес перед ответной игрой дома. Для "Пюника" этот жребий мог стать судьбоносным – армянская команда никогда не проходила дальше второго раунда квалификации. Но "Дюделанж" после двух лет без еврокубков продолжает удивлять.

Митьюлланд (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр) 1:1

Голы: Святченко 84 – Дьюрчо 81

Вице-чемпион Кипра "АЕК" из Ларнака доставил массу хлопот одному из фаворитов раунда "Митьюлланду". Датчане усердно штурмоовали оборону "воинов" первые 80 минут, но им категорически не везло. 23 удара по воротам, попадания в штангу и перекладину, гол из офсайда – команда Бо Хенриксена перепробовала всё, но киприоты отказывались пропускать.

А затем гости ещё и неожиданно повели в счёте благодаря голу Адама Дьюрчо в контратаке. Шок "волков" быстро притупил Эрик Святченко, сравняв счёт уже через несколько минут. Как всегда на выручку "Митьюлланда" пришли стандарты (угловой). Как бы там ни было, но с такой игрой датчане обязаны идти дальше.

Лудогорец (Болгария) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 3:0

Голы: Сотириу 26, 35, Тьяго 90+4

Бессменный чемпион Болгарии сделал весомую заявку на проход в следующий раунд квалификации, разгромив дома "Шэмрок Роверс". Победу "орлам" принёс дубль Пиероса Сотириу – ещё одного кипрского героя сегодняшнего вечера Лиги Чемпионов.

На последних минутах встречи тренер "Лудогорца" Анте Шимунджа рискнул, и выпустил на поле ещё одного страйкера. Ставка оправдалась – Тьяго в компенсированное время сделал ответную игру в Ирландии чистой формальностью.