ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Матч Динамо и список неудачников, среди которых может быть соперник Днепра-1

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать четыре команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний (Путь чемпионов и Путь представителей лиг). В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители противостояний пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, побежденные окажутся в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (Основной путь и Путь чемпионов).

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разделены на два игровых дня – 26-е и 27-е июля.

Несмотря на ранний период сезона и присутствие в квалификации представителей низких Ассоциаций Таблицы коэффициентов, только в одном из двенадцати первых поединков раунда был зафиксирован разгром ("Лудогорец" разбил "Шэмрок Роверс"). Пять матчей закончились вничью, еще шесть – победой одной из команд с разницей в один мяч.

Самая интересная пара для украинского болельщика, конечно же, – "Фенербахче" - "Динамо". Победитель гарантирует себе минимум группу Лиги Европы и продолжит путь в Лиге чемпионов двумя матчами со "Штурмом" (Австрия). Проигравший окажется в квалификации Лиги Европы, где уже ждет чешский "Словацко" и где еще не будет гарантированной еврокубковой осени.

Собственно, кроме "Фенербахче"/"Динамо", минимум лигоевропейскую осень по итогам этого этапа гарантирует себе кто-то из пары АЭК/Мидтьюлланн. Победители Пути чемпионов с выходом в третий квалификационный раунд гарантируют себе минимум группу Лиги конференций. Схема запутанная, но все ясно с очками в Таблицу коэффициентов.

Одно – за победу, полбалла – за ничью. Бонусы за проход дальше не предусмотрены. Помимо матча с участием "Динамо", интересны в контексте Таблицы коэффициентов еще шесть поединков. Здесь наши и самые близкие, и немного отдаленные конкуренты (выгодны победы команд, которые в парах выделены жирным).

26.07.2022

АЭК (Кипр) 18:30 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 1:1);

"Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 1:1); "Виктория" (Плзень, Чехия) 20:00 ХИК (Финляндия) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 2:2).

27.07.2022

"Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 2:3);

(первый матч – 2:3); "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 0:0);

(первый матч – 0:0); "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч – 1:1).

Не забываем о том, что среди команд второго квалификационного раунда Лиги чемпионов может быть будущий соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Неудачники Пути представителей лиг сыграют в Q3 Лиги Европы со "Словацко" и "Партизаном", а уже неудачники тех матчей сформируют четвертый приоритет раунда плей-офф Лиги Европы.

Неудачники Пути чемпионов сформируют между собой пять игровых пар в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Победитель одной из тех пар может достаться "Днепру-1" из третьего приоритета.

Любопытно, что жеребьевка раунда плей-офф состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда.

Остальные матчи:

26.07.2022

"Шериф" (Молдова) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 0:0);

"Марибор" (Словения) (первый матч – 0:0); "Дюделанж" (Люксембург) 20:30 "Пюник" (Армения) (первый матч – 1:0);

"Пюник" (Армения) (первый матч – 1:0); "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:3).

27.07.2022