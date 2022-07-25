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ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Матч Динамо и список неудачников, среди которых может быть соперник Днепра-1
Анонс ответных матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать четыре команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний (Путь чемпионов и Путь представителей лиг). В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители противостояний пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, побежденные окажутся в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (Основной путь и Путь чемпионов).
Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разделены на два игровых дня – 26-е и 27-е июля.
Несмотря на ранний период сезона и присутствие в квалификации представителей низких Ассоциаций Таблицы коэффициентов, только в одном из двенадцати первых поединков раунда был зафиксирован разгром ("Лудогорец" разбил "Шэмрок Роверс"). Пять матчей закончились вничью, еще шесть – победой одной из команд с разницей в один мяч.
Самая интересная пара для украинского болельщика, конечно же, – "Фенербахче" - "Динамо". Победитель гарантирует себе минимум группу Лиги Европы и продолжит путь в Лиге чемпионов двумя матчами со "Штурмом" (Австрия). Проигравший окажется в квалификации Лиги Европы, где уже ждет чешский "Словацко" и где еще не будет гарантированной еврокубковой осени.
Собственно, кроме "Фенербахче"/"Динамо", минимум лигоевропейскую осень по итогам этого этапа гарантирует себе кто-то из пары АЭК/Мидтьюлланн. Победители Пути чемпионов с выходом в третий квалификационный раунд гарантируют себе минимум группу Лиги конференций. Схема запутанная, но все ясно с очками в Таблицу коэффициентов.
Одно – за победу, полбалла – за ничью. Бонусы за проход дальше не предусмотрены. Помимо матча с участием "Динамо", интересны в контексте Таблицы коэффициентов еще шесть поединков. Здесь наши и самые близкие, и немного отдаленные конкуренты (выгодны победы команд, которые в парах выделены жирным).
26.07.2022
- АЭК (Кипр) 18:30 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 1:1);
- "Виктория" (Плзень, Чехия) 20:00 ХИК (Финляндия) (первый матч – 2:1);
- "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 2:2).
27.07.2022
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 0:1);
- "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 2:3);
- "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 0:0);
- "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч – 1:1).
Не забываем о том, что среди команд второго квалификационного раунда Лиги чемпионов может быть будущий соперник "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Неудачники Пути представителей лиг сыграют в Q3 Лиги Европы со "Словацко" и "Партизаном", а уже неудачники тех матчей сформируют четвертый приоритет раунда плей-офф Лиги Европы.
Неудачники Пути чемпионов сформируют между собой пять игровых пар в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Победитель одной из тех пар может достаться "Днепру-1" из третьего приоритета.
Любопытно, что жеребьевка раунда плей-офф состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда.
26.07.2022
- "Шериф" (Молдова) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 0:0);
- "Дюделанж" (Люксембург) 20:30 "Пюник" (Армения) (первый матч – 1:0);
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:3).
27.07.2022
- "Мальме" (Швеция) 20:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч – 0:1);
- "Слован" (Словакия) 21:30 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 2:1).
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