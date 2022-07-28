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Луческу: Вы уже посчитали наши фолы? Мы играли по плану и выиграли большую битву

Лига Чемпионов
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Румынский специалист бойкотировал пресс-конференцию, но комментарии успел дать

Луческу: Вы уже посчитали наши фолы? Мы играли по плану и выиграли большую битву

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Kara

UA-Футбол
Новина українською

Как мы уже сообщали, Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после матча его "Динамо" против "Фенербахче" в рамках Второго Квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Причина - скандирование местными болельщиками имени владимира путина. Тем не менее, два комментария турецкому телевидению он успел дать. Один из них касался скандирований, а также частых замечаний турецкой прессы после первого матча об обилии фолов в исполнении футболистов "Динамо", второй проанализировал игру.

"Я вас спрашиваю, посчитали ли вы вновь, сколько фолов мы сделали? Все шло по нашему плану. Он сработал и мы победили. Но мы не могли предсказать поведение болельщиков. Я не ожидал таких выкриков, очень жаль".

"Мы проанализировали "Фенербахче" очень хорошо, собрали много информации и за пять дней хорошо подготовились к матчу. Мои игроки продемонстрировали свои лучшие качества на поле. Мы очень хорошо оборонялись, особенно в первом тайме. Мы знали, что "Фенербахче" начнет агрессивно и попытается оказать давление и справились с этим. А во втором тайме, как планировали заранее, хотели выравнять игру и победить. Мы сохраняли хорошую физическую готовность до самого конца, чему я очень рад.

Это был очень хороший матч между двумя сильными командами. Игра была весьма жесткой, требовала физической готовности. Много длинных передач. На поле была большая битва. И мы заслужили пройти дальше".

Также следует отметить, что еще до начала матча экс-наставника "Галатасарая" и "Бешикташа" местные болельщики встретили свистом. Так что атмосфера не была приятной. Тем не менее, команда Луческу сумела победить и пробиться в следующий раунд турнира.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА
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