Литва в этом сезоне дебютирует в групповом раунде еврокубков

Чемпион Литвы "Жальгирис" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов одолел шведский "Мальме", обеспечив себе участие в третьем раунде отбора самого престижного клубного турнира Европы.

Вместе с тем "Жальгирис" гарантирует Литве участие в групповой стадии нынешних еврокубков. Если команда вылетит в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (соперник – норвежский "Буде-Глимт"), то окажется в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Если и там будет неудача, то "Жальгирис" переместится в группу Лиги конференций.

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То есть, сейчас возможно участие в групповом раунде любого из трех европейских турниров.

Это событие примечательно тем, что впервые со времен обновления независимости Литва будет представлена ​​на осенней стадии еврокубков. Ранее максимальным достижением клубов этой страны был четвертый раунд (раунд плей-офф) квалификации Лиги конференций и Лиги Европы.

При старом формате Лиги чемпионов и Кубка УЕФА литовские команды играли в 1/16-й финала этих турниров. Также – в 1/16-й финала Кубка Кубков.