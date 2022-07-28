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Литва в этом сезоне дебютирует в групповом раунде еврокубков
Осталось определить, в каком из трех турниров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Литвы "Жальгирис" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов одолел шведский "Мальме", обеспечив себе участие в третьем раунде отбора самого престижного клубного турнира Европы.
Вместе с тем "Жальгирис" гарантирует Литве участие в групповой стадии нынешних еврокубков. Если команда вылетит в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (соперник – норвежский "Буде-Глимт"), то окажется в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Если и там будет неудача, то "Жальгирис" переместится в группу Лиги конференций.
То есть, сейчас возможно участие в групповом раунде любого из трех европейских турниров.
Это событие примечательно тем, что впервые со времен обновления независимости Литва будет представлена на осенней стадии еврокубков. Ранее максимальным достижением клубов этой страны был четвертый раунд (раунд плей-офф) квалификации Лиги конференций и Лиги Европы.
При старом формате Лиги чемпионов и Кубка УЕФА литовские команды играли в 1/16-й финала этих турниров. Также – в 1/16-й финала Кубка Кубков.
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