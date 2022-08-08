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Луческу проведет в Граце юбилейный матч Лиги чемпионов. На этом же стадионе он начал тренерскую карьеру в этом турнире
Исторические параллели
фото - Олександр Приходько
Вторничный матч в Граце против "Штурма" станет для Мирчи Луческу юбилейным, 150-м поединком в Лиге чемпионов. Что интересно, дебютная игра Луческу-тренера в самом престижном клубном турнире Европы состоялась на том же самом стадионе и против того же соперника. Случилось это в самом конце 1998-го года (если быть совсем точным, то 9-го декабря). Миланский "Интер", который незадолго до этого возглавил румынский специалист, в последнем туре группового этапа ЛЧ-1998/99 играл в гостях со "Штурмом" и одержал выездную победу – 2:0.
Голами на стадионе в Граце, носившем тогда имя Арнольда Шварценеггера, отметились Хавьер Дзанетти и Роберто Баджо, поразившие ворота… Сидорчука. Казимежа Сидорчука, польского голкипера "черных". Отметим, что оппонентом Луческу в том поединке выступал легендарный боснийский тренер Ивица Осим. А одним из лидеров "Штурма" в ту пору был защитник Франко Фода, в будущем – наставник сборной Австрии, обыгравший Украину на прошлогоднем Евро.
Добавим, что ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Штурм" – "Динамо" состоится во вторник, девятого августа, в 21:30.
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