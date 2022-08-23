Виктория – Карабах 2:1. Пльзень возвращается в ЛЧ спустя 4 года

Лига Чемпионов, квалификация

Раунд плей-офф, 1-й матч

Доосан Арена, Пльзень

Виктория – Карабах – 2:1 (общий счёт – 3:2)

Голы: Копиц 58, Климент 73 – Озобич 38

Виктория: Станек – Голик, Перница, Йемелка, Гавел – Калвач, Буха – Копиц (Чигак, 90+4), Сикора (Климент, 46, Йирка, 71), Москера – Хоры (Дедич, 86)

Карабах: Магомедалиев – Байрамов, Гусейнов, Мустафазаде, Вешович – Алмейда (Янкович, 54), Гараев – Зубир, Озобич (Шейдаев, 70), Кади – Ваджи (Квабена, 81)

Предупреждения: Перница 38, Сикора 40, Йемелка 43, Тижани 74, Копиц 90+4

"Виктория" потом и кровью добыла путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов, совершив камбек в домашнем матче против "Карабаха". Пльзень возвращается в самый престижный турнир Европы спустя 4 года отсутствия, став единственным представителем Чехии в ЛЧ этого сезона. К сожалению, коллектив Михала Билека будут там мальчиками для битья. Зато клубный бюджет восполнится с лихвой.

Тренер "Бенфики" Рогер Шмидт заигрывал с украинскими болельщиками, заявив перед ответной игрой, что и "орлы", и "Динамо" заслуживают выхода в группу Лиги Чемпионов. Это была откровенная лесть. Но после просмотра игры в Пльзене сложилось впечатление, что немец не так далёк от истины. Потому что "Виктория" и "Карабах" выдали просто ужасающий футбольный поединок. Винить их сложно – общая цена их составов меньше любого среднего трансфера топ-клуба (менее 40 млн евро).

Но смотреть такое в Лиге Чемпионов решительно не хочется. "Виктория" страдала на поле так, словно перед ними не чемпион Азербайджана, а как минимум Италии. Море фолов, бессмысленных потерь и нервов. И минимум осмысленных атак – просто забрасывали штрафную кроссами (26 штук). "Карабах" был ещё хуже, особенно после перерыва. Понятно, что свою роль сыграло и давление – по напряжению что одни, что вторые, словно вышли на финал ЛЧ.

Как бывает в таких матчах, всё решает два элемента – стандарты и грубые ошибки. Множество фолов "Виктории" привели к тому, что гости конвертировали один из штрафных в гол. После заброса в штрафную Озобич украсил матч шикарным голом слёту метров с 17. Даже проигрывая в счёте, "Виктория" не могла забрать мяч себе.

Но им помог соперник. Голкипер гостей Магомедалиев решил совершить рейд к линии штрафной после заброса в его владения, но его бессмысленное геройство завершилось ударом Яна Копицы в пустые ворота. Когда забивал второй Ян, Климент, подвела уже его защита, проспав примитивный прострел в штрафную. 2:1. Любая команда в групповом этапе будет рада попаданию "Виктории" в их группу.