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С Мудриком, Траоре и Зубковым. Шахтер отправился на выезд в Лейпциг. Фото

Лига Чемпионов
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Первый матч в ЛЧ клуб сыграет уже во вторник

С Мудриком, Траоре и Зубковым. Шахтер отправился на выезд в Лейпциг. Фото

Фото: FC Shakhtar Donetsk

UA-Футбол
Новина українською

Донецкому "Шахтеру" уже в ближайший вторник предстоит сыграть первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Соперником украинской команды станет немецкий "РБ Лейпциг", идущий на 11 месте в Бундеслиге

Сегодня "Шахтер" показал, как игроки клуба отправляются на выезд. На фото можно заметить, среди прочих, новичков команды Александра Зубкова, Андрея Тотовицкого и Ивана Петряка.

Ранее донецкий клуб также объявил свою заявку на предстоящий турнир. В списке – 27 футболистов, включая всех летних новичков команды, а также легионера Лассину Траоре.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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