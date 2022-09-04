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С Мудриком, Траоре и Зубковым. Шахтер отправился на выезд в Лейпциг. Фото
Первый матч в ЛЧ клуб сыграет уже во вторник
Фото: FC Shakhtar Donetsk
Донецкому "Шахтеру" уже в ближайший вторник предстоит сыграть первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Соперником украинской команды станет немецкий "РБ Лейпциг", идущий на 11 месте в Бундеслиге
Сегодня "Шахтер" показал, как игроки клуба отправляются на выезд. На фото можно заметить, среди прочих, новичков команды Александра Зубкова, Андрея Тотовицкого и Ивана Петряка.
Ранее донецкий клуб также объявил свою заявку на предстоящий турнир. В списке – 27 футболистов, включая всех летних новичков команды, а также легионера Лассину Траоре.
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