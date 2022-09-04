С Мудриком, Траоре и Зубковым. Шахтер отправился на выезд в Лейпциг. Фото

Донецкому "Шахтеру" уже в ближайший вторник предстоит сыграть первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Соперником украинской команды станет немецкий "РБ Лейпциг", идущий на 11 месте в Бундеслиге

Сегодня "Шахтер" показал, как игроки клуба отправляются на выезд. На фото можно заметить, среди прочих, новичков команды Александра Зубкова, Андрея Тотовицкого и Ивана Петряка.

Ранее донецкий клуб также объявил свою заявку на предстоящий турнир. В списке – 27 футболистов, включая всех летних новичков команды, а также легионера Лассину Траоре.